Köln - Der Dacia Duster bekommt mit dem Bigster einem großen Bruder: Anfang 2025 stellt die rumänische Renault-Tochter dem Bestseller unter den kleinen Geländewagen ihr erstes SUV im C-Segment zur Seite, in dem Autos wie der VW Tiguan zu Hause sind.

Der Name Bigster verspricht Größe. Die Preise allerdings sollen weiter klein bleiben, in dem Fall unter 25.000 Euro, stellt die deutsche Filiale des Herstellers in Köln in Aussicht. Damit wäre der Bigster etwa ein Drittel billiger als der Bestseller Tiguan aus Wolfsburg.



Dafür gibt es einen ebenso robust wie rustikal gezeichneten Geländewagen, der mit seinen 4,57 Metern Länge den Duster um gute 20 Zentimeter überragt: Weil auch der Radstand ein wenig wächst, verspricht Dacia mehr Platz für Mitfahrer auf den Rückbänken und 667 Liter Kofferraum. Ebenfalls an Bord des Bigsters sind ein digitales Cockpit mit Touchscreen, ein großes Panoramadach und ein Clip-System für individuelle Ablagen und Accessoires, die sich frei im Fahrzeug befestigen lassen.

Größeres Format, etwas mehr Leistung bei den Motoren

Die Motoren kennt man vom Duster. Doch mit Blick auf das größere SUV-Format gibt es auch etwas mehr Leistung. So bieten die Rumänen für den Bigster neben dem 1,2-Liter-Benziner mit 96 kW/130 PS, Mild-Hybrid-Technik, Front- oder Allradantrieb erstmals auch eine Version mit 103 kW/140 PS an – auf Wunsch auch mit Flüssiggas-Umrüstung. Die neue Top-Motorisierung ist ein Hybrid mit 114 kW/150 PS Systemleistung und einem 1,4 kWh großen Pufferakku, der auf kurzen Strecken auch rein elektrisch fährt.