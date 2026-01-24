Seit dem Ende von DAF als Autobauer ist der Pkw-Bau in den Niederlanden keine große Sache mehr. Kleinserienhersteller Donkervoort hält aber die Fahne hoch - und baut jetzt einen neuen Supersportwagen.

Der P24 RS von Donkervoort erreicht aus dem Stand nach 7,4 Sekunden 200 km/h und ein Spitzentempo von mehr als 300 km/h.

Lelystad - Der niederländische Kleinserienhersteller Donkervoort legt einen neuen Supersportwagen auf: Im Laufe des Jahres will das Unternehmen die ersten von insgesamt 150 Exemplaren des P24 RS ausliefern und damit eine Nische im Markt besetzen. Der mindestens 298.500 Euro teure Zweisitzer verfügt über die charakteristischen frei stehenden Vorderräder und ein abnehmbares Hardtop.

Er ist so radikal gezeichnet und vor allem so leicht gebaut wie früher ein Lotus Elise. Gleichzeitig ist er aber so stark und so dynamisch wie ein Lamborghini.

Möglich machen das dem Unternehmen zufolge eine Carbonkarosserie und eine radikal reduzierte Ausstattung, bei der schon die Klimaanlage nur optional ist. So drücken die Niederländer das Gewicht auf konkurrenzlose 780 Kilo.

Und das, obwohl im langen Bug ein mächtiger Motor steht: Gemeinsam mit einem Formel-1-Zulieferer aus der Nachbarschaft haben sie den 3,5 Liter großen V6 des einstigen Ford Mustang GT mit neuen Turbos bestückt und bieten jetzt auf Knopfdruck die Wahl zwischen drei Leistungsstufen von 294 kW/400 PS bis 441 kW/600 PS.

Rasanter Einbaum mit vier Rädern - schneller als 300 Sachen

Damit erreicht der Zweisitzer aus dem Stand nach 7,4 Sekunden 200 km/h und ein Spitzentempo von mehr als 300 km/h. Wichtiger als die reine Beschleunigung ist den Niederländern aber das Kurvenverhalten und sie haben P24 RS für Querkräfte von bis zu 2,4 g gewappnet.