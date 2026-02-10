Unter dem Namen Luce bringt in diesem Sommer auch Ferrari sein erstes Elektroauto. Dafür haben sich die Italiener beim Design prominente Hilfe geholt.

Maranello - Ferraris erstes Elektroauto soll mit einem Retro-Cockpit ausgestattet sein und im Sommer unter dem Namen Luce auf den Markt kommen. Erstmals präsentiert werden soll das Fahrzeug, das bislang nur unter dem Arbeitstitel Elettrica bekannt war, im Mai, wie der italienische Hersteller mitteilt.

Das Design des Luce stammt von keinem geringeren als Jony Ive, der für Apple den iMac und das iPhone gezeichnet hat. Anders als bei diesen elektronischen Gadgets hat er beim Cockpit des ersten Elektro-Ferrari um ein betont schlankes Lenkrad ungewöhnlich viele klassische Schalter drapiert und in den Armaturen sogar wieder auf analoge Details gesetzt.

Hinterm Lenkrad sind digitale und mechanische Instrumente vereint

Etwa beim mehrschichtigen Display hinter dem Lenkrad, das digitale und mechanische Instrumente vereint. So wird etwa eine mechanische Nadel mit einem digitalen Zifferblatt kombiniert.

Dazu gibt statt eines Zündschlosses eine offene Mittelkonsole, in der fast zeremoniell der Schlüssel versenkt werden muss, bevor der Wagen an einem kleinen Schieber in den Fahrbetrieb wechselt, wie Ferrari erklärt.

Wo andere Hersteller viel auf Kunststoff setzen, orientiert sich Ive bei der Materialauswahl an seinen alten Apple-Werken und verwendet laut Ferrari vor allem Glas und Metall. So ist etwa die Tachoeinheit ein „eigenständiges Element mit drei Anzeigen, jeweils mit Aluminiumfassung und präzisionsgefertigter Glaslinse, eingefasst in ein eloxiertes Aluminiumgehäuse“, so Ferrari weiter.

Welches Format wird der elektrische Ferrari haben?

Während die Italiener zum Innenleben schon viele Details verraten, sind sie bei der Technik noch schmallippig. Jedoch haben sie bereits eine eigene Plattform für den Luce bestätigt, die einen Akku von mehr als 120 kWh für über 500 Kilometer Reichweite bekommen und mit Ladeleistungen von jenseits 350 kW aufwarten soll. Die Leistung werde über 735 kW/1.000 PS liegen, so Ferrari weiter.

Weil die Italiener zudem vier Sitze bestätigt haben und die Akkus im Boden den Karosserieaufbau erhöhen, dürfte der Luce ein Crossover werden, das dem SUV Purosangue zumindest der Silhouette nach näher ist als Sportwagen wie dem Testarossa.