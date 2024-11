Hallbergmoos - Größere Abmessungen und luxuriöserer Fond: Bentley zeigt mit dem neuen Flying Spur einen Hybrid-Luxuswagen. Statt zwei gibt es vier Türen, der Radstand wächst um 36 Zentimeter auf 3,19 Meter, die Länge streckt sich auf 5,32 Meter und im Fond lässt es sich fürstlich reisen, versprechen die Briten. Kostenpunkt: ab 276.800 Euro.

Fahrleistungen wie bei einem Sportwagen

Genau wie die Zweitürer fährt auch die Limousine laut Bentley jetzt mit dem neuen V8-Plug-in-Hybrid. Dafür kombiniert Bentley einen 441 kW/600 PS starken Vierliter-Motor mit einer E-Maschine und kommt so auf eine Systemleistung von 575 kW/782 PS. So stark war vor ihm noch kein anderer Viertürer des Herstellers. Entsprechend sportlich sind die Fahrleistungen: Von 0 auf Tempo 100 beschleunigt der Flying Spur in 3,5 Sekunden und erreicht 285 km/h.



Allerdings kann der Flying Spur nicht nur schnell, sondern auch sauber: Seine knapp 26 kW/h große Batterie und der 140 kW/190 PS starke E-Motor ermöglichen laut Bentley bis zu 76 Kilometer elektrische Fahrt. Dann fährt der Bentley nicht nur lokal emissionsfrei, sondern rollt mit bis zu 140 km/h auch nahezu geräuschlos.

Optisch gibt es keine Überraschungen

Zwar spricht Bentley beim Flying Spur genau wie bei den Zweitürern von einem neuen Modell, hat sich aber bei der Limousine vor allem auf die Technik konzentriert. Das Blech bleibt dagegen hier weitgehend unverändert – und so bleibt auch das Vier-Augen-Gesicht erhalten.