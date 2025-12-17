Urbanbikes sind clean gestaltet, auch das neue Modell vom Koblenzer Versender. Mit ein paar Extras steigt zwar der Preis, aber das Rad mutiert zum kleinen Lastesel. Doch es gibt eine Unstimmigkeit.

Berlin - Uralte Ideen sind manchmal ziemlich gut: Schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts fuhren sie umher, Fahrräder mit Weidenkörben vor dem Lenker oder ausladenden Gepäckträgern vorn und hinten. Man nannte sie irgendwann Bäckerfahrrad, weil damit frische Backwaren zu den Kunden gebracht wurden. In Anlehnung an die Geschichte taufte etwa der Hersteller Bergamont eines seiner Modelle Bakery Expert.

Und auch, dass man manche Modelle mit Fahrradkörben an Heck und Front bestücken kann, lässt sich in dieser Tradition sehen, das Citylite von Canyon zählt dazu. Der Koblenzer Hersteller und Direktversender ist vor allem für sportliche Fahrräder bekannt. Ob Bahnradsport oder Mountainbike-Rennen, ob Siege bei der Tour de France oder Paris-Roubaix - die Fahrradmarke Canyon verbindet man vor allem mit Sport und Sporterfolgen.

Das Citylite aber ist mit der aufrechten Sitzposition und diversen Zubehöroptionen, die den Alltag im Sattel erleichtern sollen, ein Stadtfahrrad durch und durch.