Stuttgart - Mercedes macht beim neuen CLA den Spagat zwischen der Verbrenner- und der Elektro-Welt. Zwar rühmen die Schwaben ihr kommendes Einstiegsmodell, das im nächsten Sommer an den Start gehen soll, als ihr bislang konsequentestes Elektroauto, für das sie keine Kompromisse gemacht haben wollen. Doch werden sie auch die Coupélimousine noch einmal als Verbrenner anbieten, hat das Unternehmen jetzt mit einem Verkaufsstart für Anfang 2026 angekündigt.

Dafür haben sie einen neuen 1,5-Liter-Vierzylinder entwickelt, der allerdings nicht in Stuttgart gebaut wird, sondern beim Großaktionär Geely in China, bestätigt Mercedes. Während die reine E-Version mit Heck- oder Allradantrieb kommt, sind die Verbrenner Fronttriebler. Geplant sind zunächst drei Leistungsstufen mit 100 kW/136 PS, 120 kW/163 PS oder 140 kW/190 kW. Sie alle kombiniert Mercedes mit einem E-Motor im neuen Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe und rüstet den Antrieb so zum Hybrid auf.

Weil der E-Motor 20 kW/27 PS hat und mit einem vergleichsweise großen Pufferakku von 1,3 kWh kombiniert wird, sollen auch die Verbrenner kleine Strecken, etwa in der Innenstadt, elektrisch fahren können. Außerdem segeln die neuen Mercedes-Modelle bis 100 km/h ohne Schub der Motoren und können besonders viel Energie rekuperieren, stellt Mercedes in Aussicht. Das soll den CLA auch als Benziner zu einem der bislang sparsamsten Modelle der Marke machen.