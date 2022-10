Neuer Maserati Granturismo kommt 2023

Centrum für Reisemedizin

Kinderlähmung vorbeugen: Impfschutz für Polio überprüfen

Kinderlähmung konnte in vielen Teilen der Erde erfolgreich zurückgedrängt werden. Das liegt auch am weltweiten Impfprogramm. Doch nun wurden Polio-Viren wieder in mehreren Städten nachgewiesen.