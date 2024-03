Obwohl bald ein ID.7 Tourer kommt, bringt VW jetzt noch mal einen neuen konventionellen Passat Variant. Was bietet der neue Kombi und was, wird er kosten?

Neuer VW Passat: So viel wird der Kombi kosten

Wolfsburg (dpa/tmn) – - VW erneuert den Passat Variant und bringt in diesen Tagen die nächste Generation des Kombis in den Handel. Während die Limousine mangels Nachfrage auf der Strecke bleibt, gewähren die Niedersachsen dem Kombi damit auch während der elektrischen Revolution Bestandsschutz und opfern ihn nicht für den gerade vorgestellten ID.7 Tourer.

Zu Preisen ab 39 995 Euro gibt es sogar mehr Auto. Denn der Kombi legt im Radstand fünf und in der Länge 14 Zentimeter zu und streckt sich nun laut VW auf 4,92 Meter. Damit wachse vor allem der Kofferraum, der jetzt 690 bis 1920 Liter fasst. Zudem stellt VW ein neues Cockpit in Aussicht, das ergonomischer sein soll und das Comeback einiger Tasten feiert.

Neuer Passat erhält auch neue Hybrid-Optionen

Während der Aufbau klassisch ist, wagt VW beim Antrieb auf einem Leistungsband von 90 kW/122 PS bis 200 kW/272 PS den Aufbruch in die Moderne. Neben je drei Diesel und Benzinern bieten die Niedersachsen jetzt zwei deutlich verbesserte Plug-in-Hybriden an, die den Passat zum Teilzeitstromer machen: Mit einer fast verdoppelten Akkukapazität von 19,7 kWh fahren sie beide gut 100 rein elektrische Kilometer weit und können laut VW danach erstmals auch am Schnellader einstöpseln.