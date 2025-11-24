Bislang war nach knapp 80 Kilometern Schluss. Doch nun stellt Peugeot beim 408 dem Plug-in-Hybrid eine E-Version zur Seite. Mit ihr wird die Reichweite des Fünftürers nahezu versechsfacht.

Komplett unter Strom: Mit dem E-408 bietet Peugeot neben seinen Hybrid-Modellen nun auch eine vollelektrische Variante des Fünftürers an.

Rüsselsheim - Den Peugeot 408 gibt es jetzt auch vollelektrisch: Nachdem die Franzosen den 4,69 Meter langen Fastback bis dato nur als Voll- oder Plug-in-Hybrid angeboten haben, schieben sie eine reine E-Version nach. Die kostet nach Angaben des Herstellers mindestens 46.300 Euro und liegt damit rund 5.000 Euro über dem Basismodell, kostet aber 1.300 Euro weniger als der etwas stärkere Plug-in-Hybrid. Der vollelektrische 408 ist schon länger bestellbar, kommt nun aber erst in den Handel.

Die E-Version fährt mit einem Frontmotor von 157 kW/210 PS und erreicht laut Peugeot eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Der Akku hat eine Kapazität von 58 kWh und kann mit bis zu 120 kW geladen werden. Im Normzyklus reicht das Batteriepaket demnach für bis zu 455 Kilometer, während für den Plug-in-Hybrid spätestens nach knapp 80 Kilometern Schluss ist mit der elektrischen Fahrt.