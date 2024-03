Neun Jahre gab es den Microvan in neu. Ein Blick auf sein Abschneiden bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) zeigt: So langsam werden einigermaßen verlässliche Exemplare rar. Es drohen Gebrechen im Alter.

Raumwunder: Wer möglichst viel in möglichst wenig Auto packen will, fährt mit dem Hyundai ix20 richtig.

Berlin (dpa/tmn) – - Ihr nächster Wagen soll klein sein und zugleich möglichst viel Platz bieten? Ein gebrauchter Hyundai ix20 mit seinem variablen Innenraum könnte dann in Betracht kommen - zumal sich die Gebrauchtwagenpreise im Rahmen halten. Das allerdings nicht ohne Grund. Denn seine Performance bei der Kfz-Hauptuntersuchung (HU) ist kaum berauschend.

Modellhistorie: 2010 ersetzte der Hyundai ix20 seinen Vorgänger, das Modell Matrix. Die leichte Modellpflege von 2015 brachte optische Änderungen an der Frontpartie und einen in der Materialanmutung aufgewerteten Innenraum. 2019 strich Hyundai den Microvan ersatzlos aus dem Portfolio.

Karosserie und Varianten: Ausschließlich als Fünftürer verließ das in Deutschland entworfene Modell das Hyundai-Werk in Tschechien - ohne Varianten bei Zuschnitt oder Einstieg. Der ix20 bringt mit: eine erhöhte Sitzposition dank hohem Aufbau, hat immer sechs Airbags und ESP an Bord.

Abmessungen (laut ADAC): 4,10 m bis 4,12 m x 1,77 m x 1,60 m (LxBxH), Kofferraumvolumen: 440 l bis 1486 l.

Stärken: Der ix20 wird vom „Auto Bild Tüv-Report 2024“ als ein „Platzwunder“ gelobt. Will heißen: Der Innenraum ist dank verschieb- und teilbarer Rückbank variabel, der Aufbau hoch. Damit gibt es auch viel Kopffreiheit und Platz, um Gepäck zu stapeln.

Bei der HU punkten die Achsaufhängungen mit recht wenig Beanstandungen über alle Baujahre. Federn und Dämpfer sind meist haltbar; Rost am Fahrwerk kommt nicht vor. Ebenfalls solide: die Blinker, Bremsschläuche- und Bremsleitungen, Abgasanlage und der Auftritt bei der Abgasuntersuchung (AU).

Schwächen: Beim Fahrwerk patzen ausgerechnet zur ersten HU schon mal die Federn und Dämpfer - trotz ihres ansonsten guten Abschneidens. Die Scheinwerfer sowie die Funktion von Fuß- und Feststellbremsen schwächeln ab der zweiten HU, die Rückleuchten sowie die Bremsscheiben ab der vierten.

Ein Problem über alle Jahre stellt das Abblendlicht mit erhöhten Mängelquoten dar. Ab HU Nummer vier im Fahrzeugalter von neun Jahren lassen die Lenkgelenke spürbar nach. Und das, obwohl mit dem ix20 weniger Kilometer geschrubbt werden als mit anderen vergleichbaren Autos.

Pannenverhalten: „Sehr durchgemischt: Von hinter dem Mittelfeld bis gut ist alles dabei, ein Trend ist aber nicht erkennbar“, schreibt der ADAC zum Abschneiden des ix20 in der aktuellen ADAC-Pannenstatistik.

Konkret benennt der Autoclub Pannenschwerpunkte: Demnach bekommen es Exemplare mit Erstzulassung 2011 bis 2016 und 2018 bis 2019 oft mit schlappen Startbatterien zu tun. Einsätze der Helfer machen auch Kraftstoffpumpen (2011 bis 2015), Zündkerzen (2011, 2012 und 2014) sowie Zündspulen (2011) notwendig.

Motoren: Benziner (Vierzylinder, Frontantrieb): 66 kW/90 PS und 92 kW/125 PS; Diesel (Vierzylinder, Frontantrieb): 66 kW/90 PS und 85 kW/116 PS.

Händler-Verkaufswert nach Angaben der Deutschen Automobil Treuhand (DAT) mit statistisch erwartbaren Kilometern - drei Preisbeispiele:

- ix20 1.6 Space blue (6/2019); 92 kW/125 PS (Vierzylinder); 68 000 Kilometer; 10 297 Euro.

- ix20 1.4 CRDi DPF Classic blue (6/2017); 66 kW/90 PS (Vierzylinder); 113 000 Kilometer; 7960 Euro.

- ix20 1.6 CRDi DPF Classic (6/2015); 85 kW/116 PS (Vierzylinder); 139 000 Kilometer; 5103 Euro.