Wer jetzt im Frühling die Sommerräder des Autos in Eigenregie montieren will, achtet besser genau auf den Untergrund und noch auf ein paar andere Dinge, um auf der sicheren Seite zu fahren.

Eigenleistung: Wer die Räder selbst wechseln will, achtet besser auf ein paar Dinge bei der Montage.

München - Bevor man die Räder am Auto wechselt, muss es unbedingt auf einem ebenen und festen Untergrund abgestellt sein. Denn ein immer wieder vom Tüv Süd beobachteter Fehler beim Reifenwechsel ist ein unebener und rutschiger Boden.

Dann aber kann das Auto wegrutschen. Kippt das Auto, können nicht nur etwa Radaufhängung und Karosserie beschädigt werden. Schlimmstenfalls drohen Verletzungen. Auch darf der Wagenheber bei den Arbeiten nicht verkanten, und er darf nur an der in der Betriebsanleitung des Autos genannten Stelle angesetzt werden.

Richtig montiert und korrekt angezogen

Bei der Montage nicht vergessen, laufrichtungsgebundene Reifen entsprechend aufzustecken. Auf die richtige Rollrichtung weisen in der Regel Hilfen auf der Reifenflanke hin, etwa Richtungspfeile und Hinweise wie „Rotation“ oder „Direction“.

Am Ende müssen die Räder festgezogen werden. Und zwar am besten nicht „nach Gefühl“. Sondern der Tüv Süd rät zu einem Drehmomentschlüssel und zu den vom Hersteller in der Betriebsanleitung angegebenen Drehmomenten. Nach etwa 50 bis 100 Kilometern noch mal kontrollieren und bei Bedarf nachziehen.