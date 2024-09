Die Kabine: eine nachhaltige Designerwohnung, die Haustechnik: autark vom öffentlichen Netz, der Antrieb: fit genug fürs Gelände - so lockt ein neues Wohnmobil die Mercedes-Kundschaft in die Wildnis.

SAM the Van: So wird der Sprinter zum Abenteurer

Will hoch hinaus: SAM the Van ist ein nachhaltiges Wohnmobil auf Basis des Mercedes Sprinter, das für Offroad-Abenteuer entwickelt wurde.

Ingelheim/Marktbreit - Sie ist Architektin, er ist Automobildesigner, und zusammen haben Maria Bauer und Ingo Scheinhütte jetzt ihr erstes Wohnmobil entwickelt: Es basiert auf dem Mercedes Sprinter und soll als SAM the Van nachhaltige Abenteuer abseits des Asphalts ermöglichen, teilte das junge Unternehmen mit.Dafür haben die beiden den Stuttgarter Kastenwagen mit einer Kabine - samt Doppelbett, Küche und Nasszelle - ausgestattet, die von lokalen Handwerksbetrieben gebaut wird und mit nachwachsenden Rohstoffen wie Schafwolle oder Sprühkork isoliert ist. Zudem soll der Van auch längere Zeit autark betrieben werden können und hat deshalb Solarpaneele auf dem Dach und eine Wasseraufbereitung an Bord.Auf dem Weg zu neuen Ufern führt setzt das Paar nicht allein auf einen Standard-Sprinter mit bis zu 140 kW/190 PS-Diesel, sondern lässt das Fahrzeug beim 4x4-Spezialisten Iglhaut in Marktbreit umbauen. Dort gibt es neben Allradantrieb und mehr Bodenfreiheit dann auf Wunsch auch eine Geländeuntersetzung, Offroad-Reifen und bis zu drei Differenzialsperren.

Ein Mercedes Sprinter als Design-Mobil - das ist nicht billig zu haben

Ein Designer-Appartement mit nachhaltiger Ausstattung, aufwendige Haustechnik, eine leistungsfähige Offroad-Nachrüstung und ein Mercedes als Basisfahrzeug – das hat allerdings auch seinen Preis: Je nach Ausstattung kostet der Van dem Hersteller zufolge zwischen 265.000 und 295.000 Euro.