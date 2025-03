Nicht nur beim Abbiegen oder Spurwechsel: der Schulterblick ist nötig, um andere nicht zu übersehen. Aber auch der Blick in die Rückspiegel und deren korrekte Einstellung ist wichtig. So geht's.

Seitenspiegel, Rückspiegel: So stellt man sie richtig ein

München - Überblick nach vorne - und hinten - geht nur mit korrekt eingestellten Rückspiegel und Außenspiegeln. Wie das geht, dazu gibt der Tüv Süd gibt eine Faustformel:

Dazu sollte man sich demnach zunächst auf dem Fahrersitz so weit wie möglich an die linke Seitenscheibe lehnen. Dann stellt man sich den linken Rückspiegel dergestalt ein, dass er gerade noch einen kleinen Teil des Hecks zeigt.

Rechts und links etwas Heck - Rückspiegel zentrieren

Um danach den rechten Außenspiegel richtig zu justieren, sollte man sich etwas über die Mittelkonsole lehnen. Dort sollte dann so eingestellt werden, dass hier auch nur noch ein sehr kleiner Teil des Hecks zu sehen ist. So sind beide Außenspiegel so eingestellt, dass man von der normalen Fahrposition aus einen guten Blick zurück hat.

Der Rückspiegel innen sollte so justiert sein, dass man das Heckfenster in dessen Mitte sieht. Der Schulterblick, etwa beim Spurwechsel oder Abbiegen darf dennoch nicht vergessen werden.