Nachdem es ihn bislang nur in der Türkei gab, bringt Togg den elektrischen T10X nun auch zu uns. Dabei soll das Mittelklasse-SUV nicht das einzige türkische Modell für den deutschen Markt bleiben.

Togg will im September auf der IAA in München den Deutschlandstart des elektrischen T10X ankündigen.

Gemlik - Der erste türkische Automobilhersteller der Neuzeit wagt den Schritt ins Ausland. Nachdem Togg seit drei Jahren bereits in der Türkei den T10X verkauft, will das Unternehmen im September auf der IAA in München den Deutschlandstart verkünden. Das hat ein Sprecher am Stammsitz in Gemlik am Marmarameer bestätigt.

Details zu den Preisen und wann der Verkauf in Deutschland startet, wurden bislang nicht bekannt. In der Türkei gibt es den elektrischen Geländewagen ab umgerechnet etwa 41.000 Euro.

Dort ist der 4,60 Meter lange Konkurrent für VW ID.5 oder Tesla Model Y wahlweise mit Akkus von 52,4 oder 88,5 kWh für Norm-Reichweiten von bis zu 523 Kilometern erhältlich. Ausgestattet ist der SUV wahlweise mit einem oder zwei Motoren. Die Leistung liegt dann bei 160 kW/218 PS oder 320 kW/435 PS. In der Spitze fährt der stärkste Togg laut Hersteller bis zu 185 km/h.

Dem SUV soll eine Stufenheck-Limousine folgen

Der Togg lädt mit 180 kW relativ schnell an der Ladesäule. Das Fahrzeug verfügt über einen durchgehenden Bildschirm im Cockpit, wie man ihn sonst hauptsächlich von chinesischen Herstellern kennt. Der Hersteller verspricht mehr Unterhaltung und Vernetzung als bei anderen E-Autos, beispielsweise durch ein AI-Radio und KI-generierte Animationen. Diese technischen Features sollen das Fahrzeug von der Konkurrenz abheben.

Wie Togg ankündigt, soll der T10X nicht alleine kommen. Bis der Verkauf in Deutschland startet, soll vielmehr aus demselben Baukasten des T10X auch die Stufenheck-Limousine T10F entstehen. Sie soll dann etwa dem VW ID.7 Konkurrenz machen.