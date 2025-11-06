„Führerschein und Fahrzeugpapiere bitte!“ - wer kennt den beliebten Kontrollspruch nicht? Zumindest den Fahrzeugschein kann man jetzt auch auf dem Smartphone speichern. So geht es.

Wie kommt der digitale Fahrzeugschein in die App?

Bei der Kontrolle den Fahrzeugschein digital auf dem Smartphone zeigen: Das geht nun mit der i-Kfz-App.

Berlin - Er klemmt hinter der Sonnenblende, verknittert im Portemonnaie oder steckt irgendwo im Handschuhfach? Da ist Ihr Fahrzeugschein mit seinem Schicksal nicht allein. Papiermuffel haben jetzt noch eine weitere Option. Mit der i-Kfz-App vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) kann man sich das Dokument nun auch auf das Smartphone laden. So geht es:

1. Die i-Kfz-App herunterladen: So geht es

Die i-Kfz-App steht für Android (ab Version 12.0) und für iOS (ab Version 17.0) kostenlos zur Verfügung.

2. Fahrzeugschein in die App herunterladen: Das brauchen Sie

Hier gibt es zwei Möglichkeiten:

Per QR-Code bei der Zulassung vor Ort oder online

Mit dem elektronischen Personalausweis

Für die meisten Fahrzeughalter realistischer ist die Option Personalausweis. So lassen sich die Fahrzeugscheine für alle auf einen selbst zugelassenen Fahrzeuge abrufen.

Dafür muss die Online-Ausweisfunktion (eID) aktiviert sein, was bei allen ab dem 15. Juli 2017 beantragten Ausweisen der Fall ist. Außerdem braucht man die PIN und ein NFC-fähiges Smartphone. Die App führt dann durch den Prozess. Hier muss man:

Bestätigen, dass der Wagen auf einen selbst zugelassen ist

Das Kennzeichen korrekt eingeben

Die Datenfreigabe der Personalausweisdaten für das Kraftfahrt-Bundesamt erteilen

Die PIN eingeben

Den Ausweis am Telefon scannen

Zum Schluss den Fahrzeugschein herunterladen. Fertig.

Und was kann die App mit dem digitalen Fahrzeugschein jetzt?

Der digitale Fahrzeugschein ist bei Verkehrskontrollen in Deutschland gültig.

Man kann mehrere Fahrzeuge gleichzeitig verwalten.

Der Fahrzeugschein lässt sich mit anderen Personen teilen, auch zeitlich befristet.

Die App überprüft automatisch bei jedem Start, ob die Daten noch aktuell sind.

Die App zeigt die Fahrzeugdaten nicht mehr unübersichtlich in kleinen Spalten mit Kennzahlen an, sondern unterteilt nach Kategorien wie „Kraftstoffart und Abgaswerte“, „Identifizierung“ und mehr an.

Praktisch: Man kann sich sofort in der App die Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung anzeigen lassen.

Für Fahrten ins Ausland muss man den Fahrzeugschein aktuell weiterhin in Papierform mitführen. Perspektivisch, so das KBA, soll es auch möglich sein, die Fahrerlaubnis digital in der i-Kfz-App zu hinterlegen. Wann es so weit sein soll, steht noch nicht fest.