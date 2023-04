Cloud9 hat Golden Guardians im LoL LCS-Finale geschlagen, während T1 in der LCK überraschend verlor.

Raleigh (dpa) – - Nach einem dominanten Lauf durch die Playoffs hat Cloud9 den Frühlingssplit der League-of-Legends-Liga LCS gewonnen. In Korea verpasste T1 dagegen überraschend den Titel.

„Ich kann verstehen, dass die Leute uns nicht auf dem ersten Platz gesehen haben“, sagte C9-Toplaner Ibrahim „Fudge“ Allami nach dem Spiel. „Aber ab diesem Zeitpunkt werden sie uns nicht mehr unterschätzen. Wir sind eindeutig die besten Spieler in unseren Rollen.“

Als bestplatziertes Team der regulären Saison ging Cloud9 als klarer Favorit in die Playoffs. Dort erfüllte das Team die Erwartungen und verlor in drei Serien nur zwei Spiele. Auch das Finale gegen Golden Guardians konnte Cloud9 souverän mit 3:1 für sich entscheiden und steht damit sicher im Hauptevent des internationalen Mid-Season Invitational, während der Gegner in den Play-Ins startet.

Auch die koreanische LCK endete am Sonntag. Entgegen den Erwartungen hieß der Sieger jedoch nicht T1 um den formstarken Starspieler Lee „Faker“ Sang-hyeok. Trotz einer dominanten regulären Saison verlor das Team das Finale wie schon in der letzten Sommersaison gegen Gen.G. Beide Teams sind beim MSI dabei.