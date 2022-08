So klappt's mit der Liebe: Fehler beim ersten Date - Diese ^5 No-Gos sollten Sie vermeiden

Magdeburg/DUR/lb - Das erste Date ist für Singles besonders aufregend - das erste echte Kennenlernen hinterlässt einen bleibenden Eindruck beim Gegenüber und entscheidet nicht selten, ob weitere Dates gewünscht sind oder nicht. Denn: Es gibt keine zweite Chance für den ersten Eindruck.

Die Dating-Plattform "ElitePartner" hat eine Studie durchgeführt, um herauszufinden, welche Verhaltensweisen für Männer und Frauen die größten No-Gos beim ersten Date sind. Insgesamt wurden dafür 2.179 deutsche Singles befragt, in welchen Situationen sie ein erstes Treffen innerlich "abhaken" oder sogar abbrechen würden.

1. Unhöflich oder herablassend gegenüber anderen Menschen sein

Wie die ElitePartner-Studie zeigt, beobachten Singles beim ersten Treffen besonders, wie ihr Date-Partner mit anderen Menschen umgeht. Bei negativ auffallendem Verhalten ziehen die meisten Konsequenzen. Wer herablassend oder unhöflich mit Bedienung oder Taxifahrer umgeht, ist bei 83 Prozent der Frauen und 61 Prozent der Männer unten durch.

2. Dauernd auf das Smartphone schauen

Der nächste Faux-Pas beim ersten Date befindet sich in unserer Hosentasche - das Smartphone. Wer ständig während des Dates aufs Display schaut, verscherzt es sich mit 70 Prozent der Singles.

3. Rassistische, sexistische oder diskriminierende Bemerkungen machen

Ähnlich wie bei Punkt 1, dem Unhöflichsein, sieht es auch bei rassistischen, sexistischen oder allgemein diskriminierenden Kommentaren aus. Für sieben von zehn Singles (69 Prozent) ist das Date ein Reinfall, sobald der Gegenüber Witze über Frauen in Führungspositionen oder unangemessene Sprüche über Personen mit Migrationshintergrund reißt. Auch hier sind Frauen mit 84 Prozent deutlich konsequenter als Männer (56 Prozent).

4. Keine Tischmanieren haben und zu viel Alkohol trinken

Oftmals treffen sich viele Singles zum ersten Date in einem Restaurant, um am Abend gemeinsam zu essen. Hierbei scheinen die Tischmanieren eine große Rolle zu spielen. Rülpsen, Schmatzen und Co. sind noch immer absolute No-Gos und führen bei 79 Prozent der Frauen dazu, dass kein zweites Treffen folgt. Bei Männern sieht das nur jeder zweite so (51 Prozent). Auch übermäßiger Alkoholkonsum wird kritisch gesehen. 71 Prozent der Frauen (und 42 Prozent der Männer) finden es inakzeptabel, wenn ihr Date zu viel trinkt.

5. Verschwörungstheorien äußern

Besonders während des Lockdowns und auch in der Zeit danach genießen es Singles, endlich wieder zu daten und ausgehen zu können. Aufgrund der aktuell ereignisreichen politischen und gesellschaftlichen Lage wollen die meisten auf Spekulationen und Verschwörungstheorien verzichten. Wenn sich die Gespräche schon nur um Corona drehen, schalten 30 Prozent der Singles bei einem Date ab. Äußert der Gegenüber dabei auch noch Verschwörungstheorien, ergreifen 59 Prozent die Flucht.

No Gos beim ersten Date - Platz 6 bis 16: Wenn er oder sie...

… viel jammert, sich beklagt (53 Prozent)

… viel über Ex-Partner redet (53 Prozent)

… nur von sich erzählt (33 Prozent)

… einer anderen Person hinterherguckt (33 Prozent)

… ihnen zu schnell zu nahe kommt (32 Prozent)

… über sexuelle Vorlieben spricht (26 Prozent)

… zu spät zum Date kommt (21 Prozent)

… sehr nervös ist (11 Prozent)

… viel von seinen/ ihren Eltern erzählt (10 Prozent)

Die Aufregung vor einem ersten Date und die oftmals herrschende Panik, einen guten ersten Eindruck zu hinterlassen, sind also berechtigt. Wer jedoch auf Pünktlichkeit, Höflichkeit, Aufmerksamkeit und Authentizität setzt, kann die spannende Zweisamkeit mit dem potentiellen Partner entspannt genießen.