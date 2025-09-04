Viele Alltagsgegenstände aus der DDR sind längst Kult geworden. Bei Käufern sind besonders Modelle mit Originalverpackungen und Zubehör gefragt. Ein Blick in den Keller oder Dachboden kann sich lohnen.

Diese DDR-Gegenstände aus Omas Haushalt sind heute ein kleines Vermögen wert

Magdeburg/Halle (Saale). - DDR-Alltagsgegenstände aus Omas Zeiten sind heute zum Teil begehrte Sammlerstücke und erzielen teils hohe Preise beim Verkauf.

Denn viele Dinge, die früher selbstverständlich waren, sind inzwischen kleine Schätze für Retro-Fans. Das reicht vom robusten Küchengerät über feines Porzellan bis hin zu alten Radios.

Kult-Küchenmaschine „RG28“: Klassiker mit Sammlerwert

In vielen Küchen der DDR gehörte die quietsche-orangefarbene „AKA electric Küchenmaschine RG28“ zum Alltag. Das Mix- und Rührgerät galt als unverwüstlich und war vielseitig einsetzbar.

Mit der "RG28" wurde in der DDR viele Kuchenteige zubereitet. Foto: IMAGO / Karina Hessland

Heute ist das Modell nicht nur ein Stück Nostalgie, sondern auch ein begehrtes Sammlerstück. Besonders Geräte mit Original-Zubehör erzielen auf Verkaufsplattformen wie eBay Preise von bis zu 100 Euro.

DDR-Porzellan: „Weißes Gold“ mit Tradition

Beim Kaffeetrinken oder Kuchenessen gab es in vielen DDR-Haushalten Porzellan der Marken „Kahla“, „Mitropa“ oder „Ilmenau Graf von Henneberg“. Diese Geschirre mit kunstvollen Tier- und Blumendekorationen prägen bis heute das Bild von Sonntagskaffeetafeln.

Das Porzellangeschirr gehörte in der DDR auf jeden Kaffeetisch. Foto: IMAGO / Bild13

Retro-Fans schätzen das kunstvolle Design so sehr, dass ganze Sets in gutem Zustand bis zu 300 Euro oder mehr bringen können.

Besonders gefragt sind auch die Kinderteller mit Märchen-Motiven wie Aschenputtel oder Rotkäppchen. Hier geht ein einzelner Teller für etwa 20 Euro in neue Hände über.

Plattenspieler und Radios: DDR-Hifi erlebt ein Comeback

Musik spielte in den DDR-Wohnzimmern eine große Roll. Aus Plattenspielern und Radios von Marken wie „RFT“, „Stern-Radio“ oder „Robotron“ dröhnten Lieder von Frank Schöbel, Rockhaus oder Karat.

Das "Stern-Radio" war in der DDR sehr beliebt. Foto: dpa | Jens Büttner

Heute erleben diese Geräte durch den Vinyl-Boom ein echtes Revival. Besonders seltene oder gut erhaltene Modelle mit Originalverpackung können je nach Zustand bis zu 150 Euro wert sein.