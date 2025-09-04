Sammler und Retro-Fans Von "Stern-Radio" bis Kult-Küchenmaschine: So viel sind DDR-Gegenstände heute noch wert
Was früher in fast jedem Haushalt selbstverständlich war, sorgt heute bei Retro-Fans für Begeisterung. Im Verkauf erzielen manch alte DDR-Sammlerstücke deswegen hohe Preise.
Magdeburg/Halle (Saale). - DDR-Alltagsgegenstände aus Omas Zeiten sind heute zum Teil begehrte Sammlerstücke und erzielen teils hohe Preise beim Verkauf.
Denn viele Dinge, die früher selbstverständlich waren, sind inzwischen kleine Schätze für Retro-Fans. Das reicht vom robusten Küchengerät über feines Porzellan bis hin zu alten Radios.
Kult-Küchenmaschine „RG28“: Klassiker mit Sammlerwert
In vielen Küchen der DDR gehörte die quietsche-orangefarbene „AKA electric Küchenmaschine RG28“ zum Alltag. Das Mix- und Rührgerät galt als unverwüstlich und war vielseitig einsetzbar.
Heute ist das Modell nicht nur ein Stück Nostalgie, sondern auch ein begehrtes Sammlerstück. Besonders Geräte mit Original-Zubehör erzielen auf Verkaufsplattformen wie eBay Preise von bis zu 100 Euro.
DDR-Porzellan: „Weißes Gold“ mit Tradition
Beim Kaffeetrinken oder Kuchenessen gab es in vielen DDR-Haushalten Porzellan der Marken „Kahla“, „Mitropa“ oder „Ilmenau Graf von Henneberg“. Diese Geschirre mit kunstvollen Tier- und Blumendekorationen prägen bis heute das Bild von Sonntagskaffeetafeln.
Retro-Fans schätzen das kunstvolle Design so sehr, dass ganze Sets in gutem Zustand bis zu 300 Euro oder mehr bringen können.
Besonders gefragt sind auch die Kinderteller mit Märchen-Motiven wie Aschenputtel oder Rotkäppchen. Hier geht ein einzelner Teller für etwa 20 Euro in neue Hände über.
Plattenspieler und Radios: DDR-Hifi erlebt ein Comeback
Musik spielte in den DDR-Wohnzimmern eine große Roll. Aus Plattenspielern und Radios von Marken wie „RFT“, „Stern-Radio“ oder „Robotron“ dröhnten Lieder von Frank Schöbel, Rockhaus oder Karat.
Heute erleben diese Geräte durch den Vinyl-Boom ein echtes Revival. Besonders seltene oder gut erhaltene Modelle mit Originalverpackung können je nach Zustand bis zu 150 Euro wert sein.