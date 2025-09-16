Ein Mix aus Tomaten, Feldsalat und Kartoffeln – ergänzt durch wachsweiche Eier und Feta: So gelingt ein Salat, der Food-Bloggerin Doreen Hassek an Tavernen auf Griechenlands größter Insel erinnert.

Berlin - Womit bekommt man mich immer? Ganz einfach: mit einer guten Suppe und einem leckeren Salat! Mit beidem kann man mein Herz im Sturm erobern. Für mich ist das richtiges Deluxe-Essen, da braucht es gar keine Sterneküche. Ein paar gute Zutaten, ein einfaches bodenständiges Rezept und schon bin ich glücklich.

Ich dachte ja immer, dass nichts über einen griechischen Salat auf Kreta geht, der in jeder Taverne in den kleinen Dörfern angeboten wird, und der kein Vergleich ist, zu dem, was man in Deutschland geboten bekommt. Schon alleine wegen der Zutaten, die dort oft im eigenen Garten angebaut werden.

Als ich nun aber vergangenes Jahr diesen kretischen Salat gegessen habe, war das noch einmal ein ganz anderes Level - mit köstlichen Kartoffeln, Avocado und Kapern.

Zutaten für 4 Personen

8 mittelgroße Tomaten

1/2 Salatgurke

1 Packung Feldsalat

2 reife Avocados

Oliven

1 Fetakäse

1 rote Zwiebel

4 wachsweiche Eier

2 grüne Paprika

4 mittelgroße gekochte Kartoffeln

Petersilie

Saft einer Zitrone

8 TL Kapern

gutes Olivenöl

Salz und Pfeffer

Zubereitung

Den Salat waschen, das Gemüse und die Kartoffeln putzen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Zwiebel in feine halbe Ringe, den Feta in Würfel und die Petersilie grob hacken.

Die Avocados aufschneiden, den Kern entfernen, mit Hilfe eines Esslöffels die Hälften in einem Stück aus der Schale heben und in Scheiben schneiden. Die Eier pellen und halbieren.

Den Salat, das Gemüse, die Kartoffeln, den Käse, die halben Zwiebelringe und die Oliven auf vier Tellern anrichten. Mit Olivenöl und etwas Zitronensaft beträufeln. Salzen und Pfeffern.

Zum Schluss den Salat mit je einer halben in Scheiben geschnittene Avocado und je zwei halben Eiern belegen. Die Kapern darüber verteilen und mit Petersilie bestreuen.

