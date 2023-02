Mit nur einer Niederlage ist Eintracht Spandau in der LoL-Liga Prime League klarer Herbstmeister. Lokalrivale BIG sowie die Debütanten NNO und Eintracht Frankfurt haben dagegen noch Arbeit vor sich.

Eintracht Spandau ist Herbstmeister in LoL-Liga Prime League

Berlin - Eintracht Spandau hat sich in der deutschsprachigen League-of-Legends-Liga Prime League die Herbstmeisterschaft gesichert. Das Team verlor in der ersten Saisonhälfte nur ein Spiel und steht damit knapp vor Unicorns of Love: Sexy Edition.

„Ich bin sehr happy, die Teamleistung ist sehr clean“, sagte Eintracht-Support Philipp „Lilipp“ Englert im Interview nach dem Spiel. „Wir wollen den Frühling gewinnen und so weiterspielen wie bisher. Es läuft einfach fantastisch.“

Eintracht Spandau in Prime League vor Unicorns

In der dritten Saison seit der Gründung läuft für das Team des Youtubers Maximilian „HandOfBlood“ Knabe bislang fast alles nach Plan. Nur Titelverteidiger Unicorns of Love konnte der Eintracht einen Sieg abluchsen, steht mit zwei Niederlagen aber selbst nur auf dem zweiten Platz.

Auch dahinter ist die Rangfolge klar. Das mit Ex-LEC-Stars gespickte Team von SK Gaming Prime belegt den dritten Platz. Mouz muss sich trotz vier Siegen zum Auftakt den vierten Platz mit Schalke 04 teilen, da das Team am Donnerstag gegen Eintracht Spandau verlor.

LoL Prime League: Sechs Teams in Rennen um Playoffs

BIG kann mit dem Spandauer Lokalrivalen dagegen bislang nicht mithalten. Mit nur drei Siegen muss das Team derzeit um die Playoffs zittern. Am Donnerstag fuhr BIG gegen Gamerlegion jedoch einen wichtigen Punkt ein.

Den sechsten Platz, der noch für die Playoff-Qualifikation reichen würde, teilen sich derzeit vier Teams punktgleich. Zu diesen gehören unter anderem auch Aufsteiger NNO Prime, der in seiner ersten Saison noch nicht an der Spitze mitspielen kann, sowie Neueinsteiger Eintracht Frankfurt.