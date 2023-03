Hamburg - Auch Vorschul- oder Grundschulkindern fällt es manchmal noch schwer, rechts und links auseinanderzuhalten. Kennt das Kind schon die Großbuchstaben, kann es diesen Trick nutzen, den die Zeitschrift „Eltern family“ (Ausgabe 4/2023) empfiehlt.

Dazu werden die Hände flach ausgestreckt und der Daumen weit abgespreizt. Bei der linken Hand ergibt sich so der Großbuchstabe „L“. Bei der anderen ist er seitenverkehrt, das stimmt so also nicht.

Also: Dort, wo ein „L“ erscheint, ist links. Anfangs dauert es noch einen Moment, sich mit dem Blick auf die Hände zu vergewissern. Aber mit der Zeit verknüpft das Gehirn laut der Zeitschrift die linke Hand mit dem Begriff „links“ und das Kind kann die Richtungen sofort auseinanderhalten.