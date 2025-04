100.000 Euro Preisgeld für den Sieger Das sind die 20 besten Schulen Deutschlands - Auch Halle im Rennen

Ein Gymnasium in Halle zählt als einzige Lehranstalt Sachsen-Anhalts zu den Top 20 Schulen Deutschlands, die es in die Endrunde des Deutschen Schulpreises 2025 geschafft haben. Welche Schulen außerdem dabei sind und wer bzw. was sich hinter dem Deutschen Schulpreis verbirgt, erfahren Sie hier.