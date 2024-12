Die Kinder müssen mal raus! Aber wohin? Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 28. und 29. Dezember in Sachsen-Anhalt unternehmen können.

Was mache ich mit meinen Kindern am Wochenende: Ausflugstipps für Familien zwischen Halle, Magdeburg und Aschersleben

Theater, Toben, Spielen und Basteln - es gibt so viel zu Erleben. Die Übersicht:

Magische Lichterwelten im Bergzoo Halle

Theater und Märchen in Magdeburg

Halbaffen im Zoo Aschersleben

Eislaufen für Familien in Magdeburg

Grüne „Monster“ im Magdeburger Schmetterlingshaus

Auf den Spuren berühmter Weihnachtslieder im Harz

Abenteuer Himmelsscheibe in der Arche Nebra

1. Rückkehr der Giganten

Im Bergzoo in Halle liefen zuletzt die Telefone heiß. Sind die Lichterwelten aufgrund des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt geschlossen? Nein, sind sie nicht. Die Lichterwelten in Magdeburg schon. Dort wurden nach dem Anschlag alle im Stadtgebiet verteilten Lichtinstallationen abgeschaltet.

Die Leitung des Bergzoos hat aufgrund der Ereignisse die Anzahl der Security-Kräfte erhöht, führt die Veranstaltung aber ohne Einschränkungen weiter fort. Was ist zu sehen? Mehr als 300 Lichtinstallationen, ein sechs Meter hohes Faultier und mehr als zehn Meter lange Raubfische. Die „Die Rückkehr der Giganten“ ist die Fortsetzung von „Lost Worlds“, exklusiv für den Bergzoo konzipiert. Perfekt für Familien, denn Kinder lieben den Lichtereigen.

Datum: 12. Dezember bis 2. März 2025, 17.30 bis 21.30 Uhr, Mo und Di Ruhetag, Bergzoo Halle

Die Lichterwelten im Bergzoo Halle sind 2024 und 2025 ein Highlight in der dunklen Jahreszeit und bieten ein unvergessliches Erlebnis für alle Altersgruppen. (Foto: Steffen Schellhorn)

Theater für Kinder in Magdeburg

2. Käpt’n Karton und Ingrid, die Möwe

„In dieser Geschichte Weit, weit draußen auf hoher See, wo die Wellen rauschen und eine steife Brise weht, ist weit und breit keine Menschenseele zu sehen. Außer Käpt’n Karton natürlich, mit seinem Boot. Und dem Holzwurm, der darin wohnt und ab und zu über die Reling lugt. Und ein paar Fischen, die vorbeigluckern. Aber ansonsten ist da niemand, wirklich. Niemand, der Käpt’n Karton dabei stört, die Ruhe zu genießen, sein Schiff durch die Wogen zu steuern und sich ordentlich den Wind um die Nase pfeifen zu lassen. Und so schippert er tagein und tagaus über den Ozean, bis plötzlich eine kleine Möwe genau vor seinen Füßen landet und nicht mehr weiterfliegen kann! Da ist es vorbei mit der Ruhe an Bord.

Datum: 29. Dezember, 11 Uhr, ab 3 Jahre, Theater Magdeburg

Halbaffen im Zoo Aschersleben

3. Seltene Eulenkopfmeerkatzen können erstmals besichtigt werden

Ein Ausflug in den Zoo Aschersleben lohnt sich für Familien jetzt besonders: Erstmals können Besucher alle Halbaffenarten des Zoos bewundern! Darunter auch die seltenen Eulenkopfmeerkatzen, die bisher hinter den Kulissen lebten. Ihre faszinierende Erscheinung und die spannende Geschichte der anderen Affenarten machen den Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis. Besonders die neugestalteten Gehege im Affenhaus laden Groß und Klein zum Staunen ein. Ob Kattas, Rote Varis oder Brazzameerkatzen – die Tiere sind in neuem Umfeld aktiv und lassen sich bestens beobachten.

Datum: täglich 9 bis 16.30 Uhr, Zoo Aschersleben

Eislaufen für Familien

4. Das Magdeburger Wintervergnügen in der Festung Mark

Die Festung Mark in Magdeburg möchte Familien und besonders den Kindern eine Abwechslung in diesen traurigen Tagen rund um den Anschlag bieten. Daher findet das Eiszeit-Wintervergnügen in Magdeburg statt. Die Veranstalter verzichten jedoch auf die Eisdisco und damit auf stimmungsvolle Musik während des Eislaufens. Unter dem Motto „Raus aus den engen Stuben – rein ins Wintervergnügen“ wartet eine riesige, 500 Quadratmeter große Eisfläche auf Groß und Klein. Hier können Fortgeschrittene ihre Runden vor der malerischen Kulisse der mittelalterlichen Stadtmauer drehen, während die Kleinsten mit Lauflern-Pinguinen spielerisch ihre ersten Schritte auf dem Eis wagen.

Datum: 28. und 29. Dezember, ab 14 Uhr, Festung Mark

300 frisch geschlüpfte Falter im Schmetterlingshaus

5. Grüne „Monster“ im Magdeburger Schmetterlingshaus

So viel Heimlichkeit, in der Weihnachtszeit … herrschte in den vergangenen Tagen auch im Schmetterlingshaus im Magdeburger Elbauenpark. Rund 350 Schmetterlinge in allen Farben und Größen flattern dort über die Festtage und den Jahreswechsel im teilweise neu gestalteten Tropen-Ambiente; gut 300 sind in jüngst im Glasbau an der Breitscheidstraße geschlüpft oder stehen kurz davor. Das berichtet der Leiter des Schmetterlingshaues, Uwe Frömert. Das Zeug zu neuen Publikumslieblingen haben – neben den beliebten Faltern – auch die frisch eingezogenen grünen Riesenblattschrecken. Erstmals sind Vertreter ihrer Art und Größe im Terrarium zu sehen. Auch drei neue Vogelarten locken an freien, nass-kalten Tagen Gäste in die wohlig-warme Tropenwelt.

Datum: täglich außer montags und am 31. Dezember, 10 bis 16.30 Uhr, Elbauenpark Magdeburg

Gut getarnt: die Riesenblattschrecke im Schmetterlingshaus im Elbauenpark (Foto: Elbauenpark)

Auf den Spuren berühmter Weihnachtslieder

6. Familienführung "Alle Jahre wieder" auf Kloster Michaelstein

Weihnachtslieder begleiten uns jedes Jahr – doch welche Geschichten stecken dahinter? Am 28. Dezember um 15 Uhr lädt eine besondere Führung im Kloster Michaelstein in Blankenburg im Harz dazu ein, die Hintergründe berühmter Lieder wie „Stille Nacht“ und „O du fröhliche“ zu entdecken. Dabei wird verraten, wie Mäuse im Jahr 1818 die Entstehung von „Stille Nacht“ beeinflussten und warum „O du fröhliche“ ursprünglich ein sizilianisches Fischerlied war. Beim Rundgang durch die Musikausstellung klingen diese Geschichten stimmungsvoll mit. Ein Erlebnis für alle, die Weihnachtslieder einmal mit neuen Ohren hören möchten.

Datum: 28. Dezember, 15 Uhr, Kloster Michaelstein

Abenteuer Himmelsscheibe in der Arche Nebra

7. Weihnachtliches Basteln in der KinderDomBauhütte in Naumburg

In der Arche Nebra unweit des Fundortes der Himmelsscheibe im Burgenlandkreis lässt sich die Faszination für die älteste konkrete Darstellung des Kosmos erleben. Seit der Wiedereröffnung im Juni 2023 zieht besonders das modernisierte Planetarium Groß und Klein in seinen Bann. Das Besucherzentrum bietet interaktive Einblicke in die Welt der Astronomie und das Leben vor 3.600 Jahren. Familien können die Dauerausstellung erkunden, bei der das Wissen und die handwerklichen Meisterleistungen unserer Vorfahren lebendig werden. Ein Ausflug, der Wissen und Spaß vereint – ideal für kleine und große Entdecker. Übrigens: Ab April 2024 sorgt die Sonderausstellung „Playmobil in Space“ für neue Highlights.

Datum: täglich vom 25. bis 12. Januar, 10 bis 16 Uhr, am Wochenende gibt es jeweils 11 und 12 Uhr öffentliche Führungen, Arche Nebra

