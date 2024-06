Magdeburg - Die Abiturienten in Sachsen-Anhalt haben in diesem Jahr mit einem Notendurchschnitt von 2,27 an den allgemeinbildenden Schulen ihre Prüfungen abgeschlossen. Wie das Bildungsministerium am Montag mitteilte, liegt der Abiturdurchschnitt damit in etwa auf dem Niveau der Vorjahre.

Insgesamt waren demnach 5121 Schülerinnen und Schüler zu den Abiturprüfungen zugelassen, 354 von ihnen fielen durch. Das entspricht einem Anteil von 6,9 Prozent. Im Jahr zuvor fielen 7,5 Prozent der Prüflinge durch.

Ein Ergebnis von 1,0 erreichten in diesem Jahr den Angaben zufolge 153 Schülerinnen und Schüler. Fast jeder Dritte erreichte bei der Abschlussnote eine Eins vor dem Komma.