Halle (Saale). - Abenteuer, Natur und sportliche Herausforderungen? Da sind Kletterparks genau das Richtige für den nächsten Familienausflug. In Mitteldeutschland gibt es eine Vielzahl von Angeboten, die sich durch unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und spezielle Attraktionen auszeichnen. Vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Kletterer findet jeder eine passende Herausforderung.

Die Parcours sind oft in verschiedenen Höhen angelegt, sodass auch diejenigen, die es etwas ruhiger angehen möchten, voll auf ihre Kosten kommen. Achtung: In allen Kletterparks steht die Sicherheit an erster Stelle. Vor Beginn jedes Abenteuers erhalten Teilnehmer eine ausführliche Einweisung in die Handhabung der Ausrüstung und die Sicherheitsregeln.

Moderne Systeme sorgen dafür, dass das Risiko eines Sturzes minimiert wird. Zudem sind geschulte Trainer und Betreuer stets zur Stelle, um bei Bedarf zu helfen. Empfohlen wird das Klettern ab etwa sechs Jahren oder je nach Park einer Mindestgröße.

Hier kommen acht Tipps:

Tipp 1 - Fetzt auch bei Regen: Indoor-Kletterwald in Günthersdorf

Das Nova Eventis ist eigentlich ein Einkaufszentrum in Günthersdorf (Saalekreis), nahe Leipzig und Halle. Zugleich beherbergt das Gelände auch einen Indoor-Kletterpark mit der Möglichkeit zum Abstecher nach draußen. Insgesamt acht Parcours und 76 Kletterelemente können Gäste mit einer Mindestgröße von 100 cm (Koala Parcours), 110 cm (Kleiner Parcours) oder 140 cm (Großer Parcours) erkunden. Für den Adrenalinkick sorgen Seilrutschen – von einer Plattform zur nächsten.

Klettern geht auch indoor: im Nova Eventis-Kletterpark im Saalekreis (Foto: Jessica Quick)

Tipp 2 - Mitten in der Natur: Kletterwald in Leipzig

Tarzansprünge, schwankende Brücken oder Affenhangeln: Der Kletterwald Leipzig, idyllisch am Albrechtshainer See gelegen, bietet auf etwa drei Hektar Fläche Abenteuer für jedes Alter – und zwar tatsächlich im Wald. Auf den elf verschiedenen Parcours und den mehr als 100 Kletterelemente kann sich die ganze Familie austoben.

Tipp 3 - Hochseil klettern im Magdeburger Elbauenpark

Wer im Kletterpark im Elbauenpark Magdeburg sein Glück versuchen möchte, sollte Parkbesuch und Klettern kombinieren, denn den Eintritt für den Parcours bezahlt man extra. Auf drei Ebenen – zwischen 1,50 Meter und neun Meter hoch – bietet der Hochseilpark insgesamt acht Routen und 55 Kletterelemente mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Mindestgröße: 1,30 Meter. Zudem lockt ein 25 Meter hoher Kletterfelsen.

Tipp 4 - An der Gedenkstätte: Kletterwald Lützen

Mitten im Grünen befindet sich auch der Kletterwald im Lützener Martzschpark (Burgenlandkreis). Zu erreichen ist das mit 79 Kletterelementen ausgestattete Areal über den Parkplatz an der Gustav-Adolf-Gedenkstätte. Gäste können fünf verschiedene Parcours erklimmen: Sie reichen von zwei bis neun Meter hoch.

Tipp 5 - Bouldern in ehemaliger Kirche in Bad Schmiedeberg

Beim Bouldern braucht es zwar aufgrund der geringen Fallhöhe kein Seil, dafür ordentlich Körperkraft, um sich an der Wand zu halten. Wer dennoch fällt, landet auf großen Sicherungsmatten. Für die neue Boulderhalle Schmiedebloc im Zentrum Bad Schmiedebergs (Landkreis Wittenberg) wurde das Gemeindehaus umgebaut und in ein ehemaliges Kirchengebäude eingebettet. Eröffnung ist im Juni.

In Bad Schmiedeberg kann man in einer alten Kirche klettern. (Foto: Thomas Klitzsch)

Tipp 6 - Klettern und rodeln im Wipperia Funpark

Lieber rasant rodeln oder hoch hinaus klettern? Im Wipperia Funpark (Landkreis Mansfeld-Südharz) geht beides: Dort finden sich über sieben Parcours mit mehr als 100 Hindernissen und ein 15 Meter hoher Kletterfelsen. Zudem lädt die ein Kilometer lange Sommerrodelbahn zu einer schnellen Fahrt mit zahlreichen Kurven und Sprüngen ins Wolfstal ein.

Tipp 7 - Im Harz unterwegs: Kletterwald Blankenburg

Wer im Harz wandert, kann gleich einen Abstecher nach Blankenburg machen. Dort, an der Teufelsmauer – hinter den Tennisplätzen – verbirgt sich ein Kletterwald in der Natur mit sieben Parcours. Jeder ist unterschiedlich farbig gekennzeichnet – je nach Schwierigkeitsgrad. Eine 150-Meter-Seilbahn ab neun Jahren gibt es auch.

Tipp 8 - Für Kleine und Teams: Kletterwald Koala in Thüringen

Egal ob als Zwerg-Nase oder mit Kollegen: Im Kletterwald Koala in Münchenbernsdorf in Thüringen fangen die Parcours bei 30 Zentimeter an und hören bei 14 Metern auf.

Zum Kletterwald gehören jeweils sechs Kinder- und Erwachsenenparcours sowie ein Niedrigseilparcours für Teams. Außerdem lockt ein Abenteuerspielplatz mit Kleinkind-Parcours. Eine Besonderheit: 3D-Bogenschießen mitten im Wald.