Haldensleben - Wenn das Kind über Schmerzen klagt, die sich nicht lindern lassen, oder hohes Fieber hat, das nicht gut auf Medikamente anspricht, weiß manchmal nur der Kinderarzt, was zu tun ist. In Haldensleben werden Eltern in der kommenden Woche jedoch vor verschlossenen Türen stehen. Alle drei Kinderarztpraxen nehmen vom 15. bis 19. Mai gleichzeitig Urlaub. Zwar haben die Praxen für Akutfälle Vertretungen benannt – die befinden sich jedoch alle jeweils mehr als 30, teilweise sogar bis zu 50 Kilometer entfernt in Gardelegen, Helmstedt, Magdeburg, Klötze oder Burg.

