Die Sonne brennt, die Temperaturen steigen – jetzt ist der perfekte Moment für ein Abenteuer im Wasser. Von XXL-Rutschen bis zum chilligen Wellenbad: Wir zeigen dir die spannendsten Aquaparks und Wassererlebnisbäder in Mitteldeutschland.

Da ist Abkühlung garantiert: Der Aquapark auf der Goitzsche ist täglich geöffnet.

Halle (Saale)/Magdeburg. - Die Temperaturen steigen immer weiter nach oben, die Sonne strahlt und endlich beginnen in Sachsen-Anhalt die Sommerferien. Was gibt es da Schöneres, als an den See zu fahren?

Auch interessant: Hitze in Sachsen-Anhalt: Diese Tipps und Tricks helfen gegen hohe Temperaturen

Wer keine Lust auf Schwimmen und Sonnen hat, dem fehlt vielleicht die Action. Diese finden Wasserratten nicht nur bei Sportarten wie Stand-up-Paddling: Wasserparks bieten abwechslungsreiche Alternativen.

Lesen Sie auch: Baden und Entspannen: Das sind die schönsten Badeseen im Süden Sachsen-Anhalts

Die großen aufblasbaren Parkours der Aquaparks warten mit Rutschen, Sprungkissen, Kletterwänden und weiteren Hindernissen auf bewegungsfreudige Besucher. Aber Achtung: Schwimmkenntnisse müssen vorhanden sein.

Wir stellen euch sechs Wasserparks in Mitteldeutschland vor:

Aquapark Goitzsche: Action pur mit Parcours & Sprungkissen (Anhalt-Bitterfeld)

Schwimmweste an, Mut zusammennehmen – und los geht’s: Der schwimmende Aquapark auf dem Goitzsche-See ist ein echtes Highlight für Familien, die in den Ferien Spaß, Bewegung und Abkühlung suchen. Auf über 1.000 Quadratmetern warten Klettertürme, Rutschen, Trampoline und Hindernisse auf wagemutige Wasserfans ab sechs Jahren.

Auch interessant: Ungestörter Badespaß am See: Das sind die Geheimtipps in Sachsen-Anhalt

Der Parcours liegt direkt auf dem See und ist in verschiedene Schwierigkeitsgrade unterteilt – ideal also für Kinder und Erwachsene. Eine Stunde kostet für Kinder ab sechs Jahren zehn Euro, für Erwachsene 15 Euro. Wer mag, kann vor Ort einen Neoprenanzug leihen.

Tipp: Rechtzeitig buchen – besonders an heißen Tagen sind die Plätze schnell weg! Am 21. Juni ist Saisoneröffnung - zunächst für die Wochenenden. Ab Juli 2025 ist täglich 12 bis 20 Uhr geöffnet, der Wakepark ab 14 Uhr.

Der Aquapark befindet sich im Agora Erlebnis Resort, Zur Agora 1 in 06774 Pouch.

Wasser-Fun-Park Schladitzer Bucht: Familienspaß vor den Toren Sachsens (Leipzig)

Ob großer Sprung oder geschicktes Balancieren – der Wasser‑Fun‑Park im Camp David Sportresort begeistert als Deutschlands größter Wibit‑Parcours - so nennt man die aufblasbaren Elemente wie Rutschen, Kletterwände, Trampoline, Wippen, Balancierstrecken, Sprungtürme, Kletterkuben oder "Monkey Bars"- Jung und Alt gleichermaßen. Der Parcours ist in diesem Jahr ganz neu! Mit Hindernissen wie der Eck‑Schaukel „CornerSwing“, fünf Meter hohem Action‑Tower und Monkey‑Bars fordert der Park Geschick, Koordination und Mut heraus.

Lesen Sie auch: Schladitzer See und Störmthaler See - Viel Wassersport

Geeignet ab sechs Jahren (mit Aufsicht und Schwimmweste), bietet die Anlage stundenweise Nervenkitzel pur – bei schönem Wetter ab 20 Grad Wassertemperatur. Eine halbe Stunde Spaß kostet 10 Euro Eintritt, eine Stunde 14 Euro, Tageskarten (nach Verfügbarkeit) 36 Euro, Familienpreise starten bei 36 Euro für zwei Erwachsene und ein Kind.

Saisonstart ist traditionell im Mai, regulär geöffnet von Juni bis August Montag bis Freitag 12–19 Uhr, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen schon ab 10 Uhr – im September dann täglich bis 18 Uhr . Gruppen ab acht Personen erhalten Sondertarife, und wer möchte, feiert am Wasser – ob Kindergeburtstag oder Firmenevent – in der gemütlichen Wibit‑Lounge direkt am Park.

Der Wasser-Fun-Park in der Schladitzer Bucht ist in der Haynaer Straße in 04519 Rackwitz.

Neben dem spektakulären Wasser-Fun-Park bietet das Camp David Sportresort am Schladitzer See eine vielfältige Auswahl an Wassersport‑Attraktionen für jede Altersgruppe:

Segeln & Katamaran: Ob Einsteiger oder Fortgeschrittene – Jollen, Laser‑Boote und Katamarane stehen zur Miete (ab 20 €/h) sowie in Kursen (Schnupperkurs 45 €, Grundkurs 399 €)

Stand‑up‑Paddling & Kanus: Ruhigere Action auf dem Wasser – Boards und Kanus können am Wassersportcenter II ausgeliehen werden, inkl. chilligem Strandambiente mit Getränken & Cocktails

Tauchen: Für Entdecker unter Wasser – Einstiegskurse, Open Water Tauchgänge und Tagespakete (ab 25 €/Tag) bieten Einblick in die Unterwasserwelt mit versunkenen Bäumen und Fischarten bis 9 m Tiefe

Kitesurfen & Windsurfen: Profi-Equipment und Schulung für Windsportler – das Resort ist offizielles Cabrinha-Testcenter mit Top-Ausrüstung

Beachvolleyball & Outdoor-Sport: Direkt am See gibt’s Beachvolleyball-Felder, Outdoor-Fitness und einen 8,5 km Rundweg zum Laufen, Radfahren oder Skaten

XXL-Rutschenspaß in Landsberg: Deutschlands größte aufblasbare Reifenrutsche (Saalekreis)

Die riesige Wasserrutsche des Wasserparks in Landsberg ist 36 Meter lang. (Foto: Marvin Matzulla)

Wer den Wasserpark im Freizeitpark Landsberg besuchen möchte, muss sich derzeit noch etwas in Geduld üben: Das Areal bietet aktuell nur den Sandstrand und Beachvolleyballplatz.

Ob und wann die spektakuläre Wasserlandschaft – 3 000 Quadratmeter groß mit Deutschlands größter aufblasbarer Reifenrutsche, acht Meter Sprungturm, Hüpfburgen und Wasserbecken – wieder öffnet, hängt komplett vom Wetter ab.

In der Vergangenheit startete der Park meist im Frühsommer und lief regulär freitags bis sonntags; genaue Termine für 2025 sind jedoch noch nicht bekannt.

Ein Besuch lohnt sich dennoch: Sonnenliegen, Beachbar, flache Becken und ein umfassendes Familienangebot machen den Ausflug auch bei Frühjahrswetter attraktiv – vorausgesetzt die Außenbereiche sind heute besuchbar. Ein Blick auf die Website kurz vor dem geplanten Besuch ist zu empfehlen, um Wetter- und Öffnungsinfos zu prüfen.

Der Freizeitpark Landsberg befindet sich in der Gützer Str. 16 in 06188 Landsberg.

Aquapark am Kulkwitzer See (Leipzig)

Seit seiner Eröffnung im vergangenen Jahr begeistert der Aquapark am Kulkwitzer See Familien mit Spaß, Bewegung und Erfrischung. 15 verschiedene Einzelhindernisse bietet der Aquapark einer Fläche von 1.100 Quadratmetern. Von Juni bis September ist der Parcours täglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet und bietet spannende Wasser-Action für Kinder ab sechs Jahren und ihre Eltern. Die Zeitfenster sollten vorab gebucht werden, damit der Besuch stressfrei klappt.

Lesen Sie auch: Wann die Freibäder in Sachsen-Anhalt 2025 öffnen und wo die Preise erhöht werden

Die Preise sind familienfreundlich gestaltet: Für eine Stunde zahlen Kinder und Erwachsene ab 15 Euro, Familienpakete sind besonders attraktiv. Für Kinder unter 15 Jahren ist eine Schwimmweste Pflicht, zudem benötigen Eltern eine Einverständniserklärung. Wer zwischendurch mal entspannen will, kann Stand-up-Paddling ausprobieren oder einfach den See genießen. Ein perfektes Ziel für eine erfrischende Auszeit in den Sommerferien!

Der Aquapark Leipzig stellt seine einzelnen Module mit Angabe der jeweiligen Nässegefahr auf seiner Webseite vor. (Foto: Aquapark Leipzig GmbH)

Der Aquapark Leipzig ist in der Seestraße 1 in 04207 Leipzig.

Lesen Sie auch: Ferien 2024, 2025 und 2026 in Sachsen-Anhalt: Alle Termine auf einen Blick

Splish Splash Waterpark am Arendsee (Altmarkkreis Salzwedel)

Der Splish Splash Waterpark am Strandbad Arendsee (Altmarkkreis Salzwedel) punktet nicht nur bei großen Wasserfans, sondern auch bei den Kleinen. Neben einem Wasserpark für ältere Kinder und Jugendliche gibt es hier einen kleineren Kinderwasserpark. Die Anlagen haben täglich von 11 bis 18 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch: Badesaison 2025 in Arendsee: Was Gäste am Strand erleben und können und wie hoch der Eintritt ist

Unter anderem warten eine drei Meter hohe Kletterwand und eine Speed-Rutsche auf Mutige. Bevor der Spaß los geht, gibt es für alle eine Sicherheitseinweisung durch einen Safety Guard, der die Anlagen im Blick hat. Zudem bekommen alle eine Schwimmweste.

Die Tickets hierfür können Interessierte vor Ort erwerben. 30 Minuten auf der Anlage kosten zehn Euro, Tageskarten gibt es für 25 Euro. Kinder zwischen drei und sechs Jahren dürfen für fünf Euro eine Stunde lang toben. Vorher muss der Eintritt für das Strandbad Arendsee gezahlt werden. Für Erwachsene kostet das zusätzlich vier Euro, für Jugendliche ab 14 Jahren drei Euro und für jüngere Kinder 2,50 Euro.

Der Splish Splash Waterpark befindet sich in der Lindenstraße 31 in 39619 Arendsee (Altmark).

Wasserpark am Jersleber See in der Niederen Börde

Wenn das Thermometer klettert, gibt es für Familien kaum einen besseren Ort zur Abkühlung als den Jersleber See in der Niederen Börde. Der gepflegte Naturbadesee bietet viel Platz zum Toben, Buddeln und Planschen – mit großem Nichtschwimmerbereich, Spielplatz, Sandstrand und Imbiss direkt am Wasser.

Eine besondere Attraktion ist der Wasserpark. Die schwimmende Badeinsel misst insgesamt etwa 20 mal 30 Meter und wurde im Jahr 2022 als Badebesonderheit angeschafft. Wer sich auf dem Wassersportparcours austoben möchte, sollte mindestens sechs Jahre alt sein.

Auch schattige Plätze unter Bäumen sind vorhanden. Besonders familienfreundlich: Kinder bis 13 Jahre zahlen zwei Euro Eintritt, ältere Kinder zahlen genau wie Erwachsenen 3,50 Euro.

Auch interessant: Baden, Sport, Erholung: Neuer Freizeitpark an Magdeburger See geplant

Für größere Kinder lohnt sich auch der Verleih von Tretbooten oder Stand-up-Paddle-Boards – so wird der Badetag zum Mini-Abenteuer. Wer mag, bringt Picknick und Decke mit und bleibt einfach bis zum Sonnenuntergang. Geöffnet ist täglich von 8 bis 21 Uhr.

Familienabenteuer im größten Aquapark Ostdeutschlands – Wake and Beach Halbendorf (Sachsen)

Im Landkreis Görlitz, nahe der sächsisch-polnischen Grenze, erwartet Familien ein echtes Wassersportparadies: der Aquapark von Wake and Beach Halbendorf. Direkt am Halbendorfer See gelegen, bietet die Anlage seit ihrer Eröffnung 2014 ein vielfältiges Freizeitangebot für Groß und Klein.

Auch interessant: Sechs typische Gefahren beim Baden - und wie man sich schützt

Der Aquapark ist von Ende April bis Anfang Oktober geöffnet und lockt mit einer Vielzahl an Attraktionen. Dazu gehören unter anderem ein riesiger Aquapark mit über 20 aufblasbaren Modulen, Wakeboard- und Wasserski-Anlagen, Stand-up-Paddling, Wasserfahrräder sowie ein Beachvolleyballfeld. Für die Kleinen gibt es zusätzlich einen Spielplatz, eine Trampolinanlage und eine Boulderwand.

Die familienfreundliche Atmosphäre wird durch Übernachtungsmöglichkeiten wie Tiny Houses und Chalets direkt am Wasser abgerundet. Ein Restaurant, Imbiss und eine Eiscafé sorgen für das leibliche Wohl. Ob für einen Tagesausflug oder einen längeren Aufenthalt – Wake and Beach Halbendorf bietet Familien ein abwechslungsreiches Programm inmitten der Natur der Oberlausit

Der Aquapark Wake and Park am Halbendorfer See ist Am See 1 in 02959 Schleife zu finden.

Wetterbedingte Absage

Bei allen Wasserparks rät es sich, vor dem Besuch einen Blick auf den Wetterbericht zu werfen. Die Anlagen können bei starkem Wind oder Wellengang auf den Seen gesperrt sein.

Wer seinen Termin online gebucht hat, kann in solchen Fällen in der Regel kurzfristig und kostenlos auf freie Plätze zu anderen Zeiten wechseln.