Von interaktiven Museen über abenteuerliche Labyrinthe bis hin zu historischen Workshops und Sommerfesten – wir zeigen euch die besten Freizeitideen für Familien in ganz Sachsen-Anhalt. Entdeckt, was der Sommer für Groß und Klein bereithält!

Magdeburg/Halle (Saale). Familien aufgepasst! Entdeckt die besten Abenteuer in Sachsen-Anhalt: Interaktive Wissenschaft im Jahrtausendturm Magdeburg, spannende Maislabyrinthe in Aschersleben und Halle, historische Feuermachen-Workshops in der Arche Nebra, tierische Erlebnisse bei den Artenschutzwochen im Zoo Halle und actionreiche Schatzsuchen mit der Mansfelder Bergwerksbahn.

Perfekt für einen unvergesslichen Sommer mit Kindern! Hier kommen unsere Tipps für Familien geordnet von Mitte - Süd - Nord in Sachsen-Anhalt:

DIE GOLDENEN MITTE SACHSEN-ANHALTS

Das Maislabyrinth zeigt Glücksgöttin Fortuna, die Vergangenheit und Zukunft ausbalanciert. (Foto: Frank Gehrmann)

Sommererlebnis Maislabyrinth in Aschersleben

Noch bis zum 19. August können Familien in Aschersleben durch ein großes Maislabyrinth wandern – ideal für kleine Rätselfans und Entdecker! Zum Spielen gibt’s Hüpfburgen, Kinderschminken und eine Riesenrutsche. Wer eine Pause braucht, entspannt im Biergarten bei leckerem Imbiss, Zuckerwatte und kühlen Getränken.

Öffnungszeiten: bis 19. August täglich, Mo-Fr von 13 bis 19 Uhr, am Wochenende von 11 bis 19 Uhr, Anfahrt an B185 Kreisverkehr zwischen Ermsleben und Aschersleben

Freundschaft forever! Ein Ferientag bei Gleim in Halberstadt

Am 29. Juli lädt das Gleimhaus von 9 bis 15 Uhr Kinder zwischen 9 und 13 Jahren zu einem spannenden Ferientag ein – ganz im Zeichen der Freundschaft. Gemeinsam entdecken die Kinder, wer Johann Wilhelm Ludwig Gleim eigentlich war und mit wem er so befreundet war. Dazu gibt’s jede Menge Spaß: Spiele wie zu Gleims Zeiten, Scherenschnitte basteln, Schreiben mit Feder und Tinte und noch vieles mehr. Ein Tag zum Mitmachen, Staunen und neue Freunde finden!



Datum: 29. Juli, ab 9 Uhr, Gleimhaus Museum der deutschen Aufklärung, Domplatz 31, 38820 Halberstadt

Anmeldung bis 25. Juli unter gleimhaus.wiermann@halberstadt.de oder Tel.: 03941 6871-0.

Ferienprogramm in der Welterbestadt Quedlinburg

Bis zum 8. August können sich Kinder zwischen 7 und 12 Jahren in der Welterbestadt Quedlinburg auf ein kunterbuntes Ferienprogramm freuen. Ob spannende Ausflüge, coole Bastelaktionen, sportliche Herausforderungen oder knifflige Forscheraufgaben – hier ist für jeden etwas dabei! Auch beim Kochen, Malen und Experimentieren gibt’s jede Menge zu entdecken. Langeweile? Fehlanzeige!

Alle Veranstaltungen sind hier zu finden: www.quedlinburg.de/ferienkalender

DER SÜDEN SACHSEN-ANHALTS

Artenschutzwochen mit Familienprogramm im Zoo Halle

Noch bis zum 27. Juli lädt der Zoo Halle täglich von 11 bis 16 Uhr zu den Artenschutzwochen Südostasien ein. Kinder und Erwachsene können spannende Tiere wie Sumatra-Tiger, Silber-Gibbons oder Stabheuschrecken entdecken. An drei Aktionsständen gibt’s jede Menge Infos – und am Kreativstand können Glitzerfische und Holzstäbchenfiguren gebastelt werden. Ein Ferientag zum Staunen und Mitmachen!

Datum: Bis zum 27. Juli, täglich von 11 bis 16 Uhr, Bergzoo Halle

Sommer-Jahrmarkt in Halle mit XXL-Krake

Buntes Treiben herrscht noch bis Sonntag in der Altstadt auf dem diesjährigen Sommer-Jahrmarkt auf dem Hallmarkt. Es gibt unter anderem eine „XXL-Krake“, eine Familienachterbahn, eine Piratenschaukel und zwei Kinderfahrgeschäfte sowie Gastronomie-Buden.



Datum: Bis zum 27. Juli, täglich ab 12 Uhr, Hallmarkt in Halle

Im Maislabyrinth am Petersberg bei Halle kann man sich wunderbar verirren. (Foto: AGRAR-DIENST-NAUENDORF GmbH)

Verirren im Maislabyrinth am Petersberg bei Halle

Seit 18. Juli hat das große Maislabyrinth bei Halle geöffnet. Auf 35.000 Quadratmetern warten Irrwege, ein cooles Landwirtschafts-Motiv und jede Menge Spaß für Familien. Hunde dürfen mit, wenn sie angeleint sind. Das Beste: Die Einnahmen kommen gemeinnützigen Projekten in der Region zugute.

Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr,

Adresse: Blonsberger Straße, 06193 Petersberg

Spielen wie Oma und Opa im Museum Petersberg

Die Sonderausstellung „Deutsch-deutsche Spielzeugwelten“ im Museum Petersberg (Saalekreis) lädt bis zum 10. August die ganze Familie mit Oma und Opa und Enkeln ein, Kinderspielzeug aus den ehemals getrennten deutschen Staaten DDR und BRD zu entdecken. In einer Spielecke können sich kleine Besucher austoben, während große in Erinnerungen schwelgen. Gemeinsam wird dann das Suchspiel gelöst und mit etwas Glück gibt es Freikarten für den Tierpark.

Datum: Bis zum 10. August, Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr

Das Theaterstück "Nils Holgersson" wird an der Volksbühne in Halle gespielt. (Foto: Volksbühne)

"Nils Holgersson" in der Volksbühne am Kaulenberg in Halle

Die Volksbühne am Kaulenberg in Halle bringt Selma Lagerlöfs Klassiker neu auf die Bühne – fantasievoll und ganz reduziert inszeniert. Gemeinsam mit Nils und den Wildgänsen geht’s auf eine spannende Reise durch Schweden. Mit dabei ist etwa Matthias Brenner, die Musik stammt von Scotti Gottwald.



Datum: 26. Juli (14 Uhr), 21. August (19.30 Uhr), 22. August (18 Uhr), Kaulenberg 1, 06108 Halle

Ferienprogramm auf der Burg Querfurt

In der Ferienwoche vom 28. Juli bis 1. August könnt ihr auf Burg Querfurt an vielfältigen Unternehmungen teilnehmen. Folgende Veranstaltungen stehen im Ferienprogramm:



28. Juli: „Geschichtsrallye Burg und Stadt“ - eine spannende Schatzsuche auf der Burg und in der Stadt.



29. Juli: „Waschen wie in früheren Zeiten“ - die Geschichte des Wäschewaschens und mit eigenem Ausprobieren.



30. Juli: „Sagenwelt“ - Spurensuche der Querfurter Sagen in und um die Burg Querfurt.



31. Juli: „Kräutersalz“ - nützliches Wissen rund um Kräuter und herstellen eines eigenen Kräutersalzes.



1. August: „Wanderung nach Marienzell“ - auf den Spuren der Geschichte und Besuch der Ruinen des Klosters.

Für Piraten: Mit der Mansfelder Bergwerksbahn auf Schatzsuche

Am Sonnabend, 2. August, um 14:45 Uhr geht’s mit der Mansfelder Bergwerksbahn auf große Fahrt – diesmal mit Diesellok und Schatzkarte! Unter dem Motto „Auf großer Fahrt zur Schatzsuche“ sind kleine Abenteurer, Forscher und Piraten (bis 13 Jahre) eingeladen, im Kostüm mitzufahren und mitzurätseln. Es winkt eine kleine Überraschung! Auch Erwachsene dürfen sich verkleiden – Spaß für die ganze Familie ist garantiert.

Datum: 2. August 2025, Start: 14.45 Uhr, Mansfelder Bergwerksbahn Anmeldungen per Mail: mansfelder@bergwerksbahn.de oder telefonisch unter 034772 27640 (Mo-Fr 7-14 Uhr)

Kostennloses Sommerkino in Raßnitz, Lützschena-Stahmeln und am Schladitzer See

Filme schauen in entspannter Outdoor-Atmosphäre – das bietet das DHL Sommerkino. Bei lauen Sommerabenden einfach zurücklehnen, den Film genießen und dabei frisches Popcorn gratis naschen. Das Beste: Der Eintritt und das Popcorn sind frei! Ob mit Familie, Freunden oder Picknickdecke – ein perfekter Abend für alle, die Kino mal anders erleben wollen.

Termine: Bismarckturm Lützschena-Stahmeln: 25. Juli ("Zwei zu Eins") und 26. Juli ("Vaiana 2"), jeweils 21.30 Uhr



Biedermeierstrand Schladitzer See: 1. August ("Twisters") und 2. August ("Like a complete unknown"), jeweils 21.30 Uhr

In Markkleeberg lässt es wunderbar klettern - und nicht nur das ... (Foto: Adventure- und Golfpark Markkleeberg)

Kletterpark und Adventure-Golf am Markkleeberger See erweitert die Öffnungszeiten

Mit den Sommerferien gibt’s auch im Kletterpark und auf der Adventure-Golf-Anlage am Markkleeberger See bei Leipzig mehr Zeit zum Spielen und Spaß haben. Ihr könnt dort von Dienstag bis Freitag von 11 bis 19 Uhr klettern, und am Wochenende sogar schon ab 10 Uhr bis 19 Uhr. Beim Adventure-Golf geht’s von Dienstag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr rund, samstags von 10 bis 19 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Also: Raus an die frische Luft und jede Menge Abenteuer erleben!

Adresse: Markkleeberger See oberhalb der Auenhainer Bucht im Kletterpark – Paddelsteg 2 – 04416 Markkleeberg / OT Auenhain

Musical und Feldbahnfahrt in Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln

Vom 28. Juni bis 7. September wird Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln in Sachsen zu einem magischen Ort. Das neue Familien-Musical „Karlchen und die magische Fee“ läuft täglich viermal – mit tanzenden Traktoren, singenden Radios und einer verzauberten Fee.Außerdem startet ab dem 28. Juni die historische Feldbahn „LPG Rote Rübe“. Die Fahrt zeigt euch das ganze Dorf und all die tollen Attraktionen, die ihr nicht verpassen solltet.

Datum: 28. Juni bis 7. September, Karls Erlebnis-Dorf in Döbeln

Kindertheater "Das Traumbild vom Sonnenberg" an der Wasserburg Roßlau

In einem fernen Land webt eine Mutter drei Jahre lang ein Tuch – voller Träume, Hoffnung und Liebe. Doch kaum ist es fertig, trägt der Wind es davon. Ihre drei Kinder machen sich nacheinander auf die Suche. Während die Mutter schwächer wird, erlebt besonders das jüngste Kind auf dem Weg zum geheimnisvollen Feenberg große Abenteuer. Der Eintritt ist frei!

Aufführungen: 26., 27. Juli und 2., 3., 9., 10., 16., 17. August jeweils 15 Uhr auf den Streuobstwiesen neben der Wasserburg Roßlau

Sommer für Kinder und Familien im Schloss Köthen

In den Sommerferien muss keine Langeweile aufkommen. Auf Schloss Köthen finden am 29. Juli und am 5. August die letzten beiden Workshops mit spannenden Themen für Kinder statt. Größere Kinder und Jugendliche sowie Familien können außerdem mit der kostenlosen Augmented-Reality-App vom Schloss Köthen die Museen auf ganz besondere Weise kennenlernen.

Die nächsten Termine:

29. Juli: Druckwerkstatt, 5. August: Gewölle unterm Mikroskop

Ferienprogramm in den Luthermuseen in Wittenberg und Eisleben

In den Sommerferien bieten die LutherMuseen in Wittenberg coole Workshops rund um Martin Luther an – mit der Kinderausstellung „Der Mönch war’s!“ und dem Escape-Spiel „Tat(w)ort 1522“.

Anmeldung per E-Mail an bildung.wittenberg@luthermuseen.de.

In Eisleben dreht sich alles um den Bauernkrieg vor 500 Jahren. Dort gibt es die Mitmachausstellung „1525! Aufstand für Gerechtigkeit“, Workshops, ein Theaterstück und Sommerkino. Jede Menge Spaß für Groß und Klein!

Workshops „Feuermachen“ und Schmiedevorführung in der Arche Nebra

Am letzten Juli-Wochenende zeigen zwei Archäotechniker in der Arche Nebra im Burgenlandkreis, wie in der Bronzezeit Feuer gemacht und Metall geschmiedet wurde. Am Samstag gibt’s Workshops zum Feuermachen für Groß und Klein, am Sonntag wird echtes Meteoriteneisen geschmiedet.

Kinder spielen im Innenraum des multifunktionalen Bau «Outer Space», der mit einem Cockpit eines Raumschiffes ausgestattet ist. (Foto: dpa)

Wenn man schon mal da ist: In der Arche Nebra dreht sich alles um die Himmelsscheibe. Die Ausstellung und das Planetarium laden zum Staunen ein – ein Spaziergang zur Fundstelle mit Aussicht lohnt sich! Seit neustem gibt es mit dem „Outer Space“ einen Spielplatz in Form eines Raumschiffes, kostenlos und immer geöffnet!

Anmeldungen für die Workshops unter: aktiv@himmelsscheibe-erleben.de oder telefonisch +49 34461 2552-13

Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 18 Uhr, Datum des Workshops: 26.-27. Juli, ab 10 Uhr

DER NORD SACHSEN-ANHALTS

Der Park lockt mit liebevoll gestalteten Figuren aus bekannten Märchen. (Foto: Märchenpark und Duftgarten Salzwedel)

Zauber im Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel

Ein tolles Ziel fürs Wochenende ist der Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel. Zwischen bunten Blumen und liebevoll gestalteten Märchenfiguren können Familien in 35 Häuschen, einem Schloss und einer Burg in fantasievolle Geschichten eintauchen. Kinder toben auf Spielplätzen und in der Spielscheune – und im „Irrgarten des Lebens“ wird gerannt, gelacht und gestaunt.

Datum: täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder von drei bis 14 Jahren sieben Euro, für Erwachsene 8,50 Euro. Adresse: An der Warthe 5, 29410 Salzwedel

Dem Körper auf der Spur – im Jahrtausendturm Magdeburg

In der Ausstellung „Faszination Mensch“ im Jahrtausendturm geht’s auf eine spannende Reise durch den menschlichen Körper. An über 30 Mitmach-Stationen können Kinder (und Erwachsene!) selbst ausprobieren, staunen und lernen: Wie funktionieren Muskeln und Sinne? Wie klingt mein Herzschlag? Spannende Experimente und viele Aha-Momente warten auf neugierige Entdecker!

Uwe Frömert betreut seit nunmehr 25 Jahren das Schmetterlingshaus im Magdeburger Elbauenpark. (Foto: Uli Lücke)

Wenn man schon mal da ist: Der Elbauenpark rund um den Jahrtausendturm lädt zum Weiterentdecken ein – mit großen Spielplätzen, einer Sommerrodelbahn, bunten Gärten und viel Platz zum Toben, Picknicken und Entspannen. Perfekt für einen ganzen Tag voller Abenteuer!

Datum: täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet, Ausstellung im Jahrtausendturm: 16. Juli bis 31. Oktober

