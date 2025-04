Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 4., 5. und 6. April in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Ostermarkt, Pettersson und Findus und Dschungelbuch: Was Familien mit Kindern am Wochenende erleben können

Der Bürger- und Miniaturenpark startet am Wochenende in die Saison.

Karussellfahren, Theater und Ostermarkt - es gibt so viel zu erleben. Hier kommen unsere Tipps für Familien in der Übersicht:

Saisonstart im Bürger- und Miniaturenpark in Wernigerode

Ostermarkt mit Kinderkarussells in Halle

Saisonstart im Irrgarten Altjeßnitz

Figurentheater mit Pettersson und Findus in Weißenfels

Familien-Musical "Das Dschungelbuch" in Halle

Ostermarkt im Park von Schloss Köthen

Führung für Kinder im Naumburger Dom

1. Saisonstart im Bürger- und Miniaturenpark in Wernigerode

Der Bürger- und Miniaturenpark Wernigerode startet am Samstag, den 5. April, in die neue Saison. Rund 180.000 Frühblüher setzen frühlingshafte Farbtupfer, wenn die Besucher 60 bedeutende Harzer Bauwerke in Mini-Ausführung bestaunen und anschließend die 60 Themengärten des Bürgerparks mit Spielplätzen, Kletterfelsen und Tiergehege erkunden. Bis Oktober ist der Park nun täglich ab 9 Uhr geöffnet.



Datum: 5. April, täglich ab 9 Uhr, Dornbergsweg 27, 38855 Wernigerode

In Halle eröffnet der Ostermarkt auf dem Marktplatz am Freitag. Foto: Silvio Kison

2. Ostermarkt mit Kinderkarussells in Halle

Ab Freitag, den 4. April, bis Sonntag verwandelt sich der hallesche Marktplatz zum Ostermarkt in ein buntes Frühlingsparadies. Für die kleinen Besucher stehen ein Streichelzoo, viele Kinderkarussells, eine Mal- und Bastelstraße und ein nostalgisches Riesenrad bereit. Auch der Osterhase ist vor Ort und hat Naschereien und kleine Geschenke im Gepäck.



Große Gäste erfreuen sich an der vielfältigen Auswahl an Markthändlern und Gastronomen, die österliche Waren und Köstlichkeiten anbieten. Zusätzlich locken am 6. April ab 13 Uhr die Geschäfte in der Innenstadt mit einem verkaufsoffenen Sonntag.



Datum: 4. bis 6. April, ab 10 Uhr, Sonntag ab 11 Uhr, Marktplatz Halle



Seit Mitte des 18. Jahrhunderts kann man sich im Irrgarten Altjeßnitz verlaufen. Foto: dpa

3. Saisonstart im Irrgarten Altjeßnitz

Seit Mitte des 18. Jahrhunderts kann man sich im Gutspark im Irrgarten Altjeßnitz herrlich verlaufen und in die Irre leiten lassen. Das Hainbuchen-Heckenlabyrinth in dem vier Hektar großen Landschaftspark ist der heute größte und älteste barocke Irrgarten Deutschlands. Auf der Plattform in der Mitte genießen Besucher einen schönen Ausblick auf den gesamten Gutspark.



Seit dem 2. April ist die beliebte Einrichtung wieder von Mittwoch bis Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet.



Datum: Mittwoch bis Freitag von 14 bis 18 Uhr, Wochenende und Feiertag 10 bis 18 Uhr, Parkstraße 5a, 06800 Raguhn-Jeßnitz, OT Altjeßnitz

Die beiden kennen alle Kinder: Petersson und Findus kommen als Figurentheater nach Weißenfels Foto: dpa

4. Figurentheater mit Pettersson und Findus in Weißenfels

Wer kennt die beiden nicht? Pettersson ist ein alter Mann, der mit seinem Kater Findus und den Hühnern auf einem gemütlichen Hof lebt. Zusammen erleben sie die tollsten Abenteuer und essen die leckersten Pfannkuchentorten. Der schwedische Autor Sven Nordgvist schrieb die Buchreiche bereits in den 1980er Jahren und noch immer begeistert sie Millionen Kinder weltweit.



Das "Figurentheater Felix" lässt Pettersson und Findus auf der Bühne im Kulturhaus Weißenfels lebendig werden. Tickets gibt es an der Tageskasse.



Datum: 6. April, 14 Uhr, Kulturhaus Weißenfels, Merseburger Straße 14, 06667 Weißenfels

Der Klassiker "Das Dschungelbuch" kommt als Musical nach Halle. Foto: Theater Lichtermeer

5. Familien-Musical "Das Dschungelbuch" in Halle

Rudyard Kiplings „Dschungelbuch“ ist ein Klassiker in jedem Kinderzimmer. Die Geschichte über den kleinen Mogli, der im indischen Dschungel von Wölfen großgezogen wird, ist spannend, lehrreich und fantasievoll.



Das Ensemble vom Theater „Lichtermeer“ bringt Moglis Abenteuer auf die Bühne der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle. Kleine und große Zuschauer begeben sich dann gemeinsam mit Mogli auf seine aufregende Reise durch den Dschungel, auf der sie natürlich auch den bekannten Charakteren Baloo, dem Bär, Baghira, dem Panther, Kaa, der Schlange, und Shir Khan, dem mächtigen Tiger, begegnen. In dem Familienmusical erlebt das Publikum einen unterhaltsamen Mix aus Musik, Gesang, Tanz, Schauspiel und Puppenspiel.



Datum: 6. April, 15 Uhr, Salzgrafenplatz 01, 06108 Halle

Auf dem Ostermarkt in Köthen gibt es sorbische Ostereier. Foto: Schloss Köthen

6. Ostermarkt im Park von Schloss Köthen

Im äußeren Schlosshof und im Marstall öffnet am kommenden Wochenende ab 10 Uhr der Ostermarkt im Köthener Schloss seine Pforten. Rund 50 regionale und überregionale Händler bieten zwei Wochen vor dem Osterfest ein breites Angebot hübscher Waren an – von Pflanzen über Schmuck und Deko bis zu Töpferkunst und sorbischen Ostereiern, deren Muster mittels Wachs entstehen.



Bestens versorgt mit kulinarischen Leckerbissen können die Besucher stöbern und bummeln – fernab von lauter Marktschreierei und Dauerlärm ganz beschaulich und familiär.



Datum: 5. und 6. April, jeweils ab 10 Uhr, Schloss Köthen Schlossplatz 4, 06366 Köthen

Im Naumburger Dom wird eine Führung für Kinder angeboten. Foto: dpa

7. Kinderführung im Naumburger Dom

Warum sind die Stifterfiguren des Naumburger Meisters so berühmt? Und was hat es mit den Schach spielenden Affen im Ostchor auf sich? Bei einer spannenden Kinderführung an diesem Sonntag entdecken junge Besucher die Geheimnisse des Doms.



Die Kinderführungen finden während der Schulferien statt: jeden Donnerstag um 14 Uhr. Zwischen April und Oktober jeden ersten Sonntag im Monat um 14 Uhr parallel zur öffentlichen Domführung.



Eine frühzeitige Anmeldung über den Besucherservice wird empfohlen.



Datum: 6. April, 14 Uhr, Naumburger Dom, Domplatz 16/17, 06618 Naumburg

