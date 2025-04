Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 26. und 27. April in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Theater, Rummel und Waterland: Was Familien mit Kindern am Wochenende erleben können

Am Anhaltischen Theater in Dessau wird das Märchen "Kalif Storch" gespielt.

Theater, Rummel und wandern - es gibt so viel zu erleben. Hier kommen unsere Tipps für Familien in der Übersicht:

Puppentheater "Kalif Storch" in Dessau

Saisoneröffnung der Harzer Wandernadel auf der Burg Hohnstein

Rummel in Halle

Frühjahrsmesse in Magdeburg

Zirkusshow "Waterland" in Halle

Spiel und Spaß im Stadtmuseum in Halle

Lego-Ausstellung im Jahrtausendturm in Magdeburg

1. Puppentheater "Kalif Storch" in Dessau

Der junge Kalif lebt in einem prächtigen Palast und sein Großwesir ist sein Bediensteter. Der Kalif hat eigentlich alles, was er braucht, um zufrieden zu sein, wäre da nicht die Langeweile und diese unbändige Lust auf Abenteuer. Eines Tages kommt ein fremder Krämer vorbei. Was hat er nicht für tolle Sachen in seinem Bauchladen! Der Kalif erwirbt eine zauberhafte Dose, in der ein Pulver und ein langer, geheimnisvoller Zettel enthalten ist. Wer das Pulver nimmt und ein Zauberwort sagt, kann die Sprache der Tiere verstehen. Das klingt nach einem wunderbaren Abenteuer!



Die Geschichte von Kalif Storch ist ein Kunstmärchen von Wilhelm Hauff, das seit fast 200 Jahren Jung und Alt fasziniert. Zauberhafte Schattenspielkunst und ein lebendig, komödiantisches Spiel machen die kleine Geschichte eines großen Erlebnisses für alle zum Genuss.



Datum: 27. April, 15 Uhr, Altes Theater/Puppenbühne, Lily-Herking-Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau

Die beliebte Harzer Wandernadel startet mit einer Wandertour in die Saison. Foto: dpa

2. Saisoneröffnung der Harzer Wandernadel auf der Burg Hohnstein

Die beliebte Harzer Wandernadel startet mit einer Wandertour in die Saison. Um 9 Uhr geht es am Wanderparkplatz Neustadt (Thüringen) los. Die gemeinsame, mittelschwere Tour von 9,3 Kilometern führt entlang der Stempelstelle 99 (Harzer Holzdampflok) zur Burg Hohnstein, wo die Saisoneröffnung gebührend mit Speis, Trank und Musik gefeiert wird. Auf der Tour kann man schon fleißig Stempel sammeln, denn natürlich gilt es auch in diesem Jahr, möglichst viele der 222 Stempelstellen im Harz in den Wanderpass einzutragen.



Junge Stempelwanderer werden in diesem Jahr mit einem familienfreundlichen Begleitheft mit QR-Code-Funktion erfreut. 16 kinderwagenfreundliche Touren und insgesamt 19 Stempel motivieren auch die Jüngsten. Zusätzlich wird der Wandernachwuchs mit einem Abzeichen der besonderen Art belohnt: Dem Wander-Teddy.



Datum: 27. April, 9 Uhr, Treffpunkt: Wanderparkplatz Neustadt (Thüringen) zur Burg Hohnstein

Zum letzten Mal geht es an diesem Wochenende auf dem Hallmarkt in Halle rund. Foto: Marvin Matzulla

3. Letztes Wochenende Rummel in Halle

Zum letzten Mal öffnet der ausgelassene Oster-Jahrmarkt auf dem Hallmarkt in Halle an diesem Wochenende seine Pforten. Es gibt eine Berg- und Talbahn, einen Autoscooter, Kinderkarussell, Spielgeräte sowie auch Speisen und Getränke.



Datum: bis 27. April, täglich ab 12 sowie am Wochenende ab 11 Uhr, Hallmarkt Halle

4. Letzes Wochenende Frühjahrsmesse in Magdeburg

Noch bis zum Sonntag drehen sich zahlreiche Fahrgeschäfte auf der Magdeburger Frühjahrsmesse. Mehr als 40 Schausteller sind auf der Magdeburger Frühjahrsmesse mit dabei. Zu ihnen gehören auch viele Gastronomen, die bekannte Rummelleckereien wie Schmalzkuchen und gebrannte Mandeln im Gepäck haben. Los- und Schießbuden, Greifer, Ball- und Pfeilwerfen, Enten- und Tütenangeln bieten die Chance, ein Präsent mit nach Hause zu nehmen.



Datum: bis 27. April, Freitag 15 Uhr und an Samstagen und Sonntagen bereits um 14 Uhr, Messeplatz „Max Wille“, Magdeburg

Die Zirkusshow "Waterland" kommt nach Halle. Foto: Petro Kocherga

5. Zirkusshow "Waterland" in Halle

Das Zirkusspektakel, das am Freitag, den 25. April um 15.30 Uhr unweit der Messe in Halle eröffnet und bis Sonntag, den 4. Mai, geht, ist wirklich außergewöhnlich. Denn „Waterland“, der Zirkus auf dem Wasser, kommt eigentlich aus der Ukraine und ist dort ein Kassenschlager.



Die Show findet in einem Pool statt, der 120 Tonnen Wasser fasst. Die Zuschauer tauchen ein in die Welt der Meerjungfrauen, Quallen und Piraten. Die Hightech-Zirkusshow wird von wilden Licht- und Soundeffekten begleitet, und die Zuschauer fließen mit durch die verschiedenen Gemütszustände der dargebotenen Show: Ein zauberhaftes Wasserballett, waghalsige Luftartistik und eine erstaunliche Liebesgeschichte begeistern.



Datum: 25. April (15.30 und 19 Uhr) bis 4. Mai, Leipziger Chaussee, Halle Messe

Im Stadtmuseum in Halle gibt es einen Experimentalvortrag zum Thema Seifenblasen. Foto: dpa

6. Spiel und Spaß im Stadtmuseum Halle: DDR-Konsolen und Seifenblasen

Im Stadtmuseum in Halle können sich Besucher am Samstag an den historischen Spielkonsolen in der Sonderausstellung "Spiel mit!" ausprobieren. Wie ging Zocken in DDR? Natürlich mit der einzigen dort produzierten Spielekonsole, dem "Bildschirmspiel 01"! Sie konnte Tennis, Fußball, Squash und Pelota. Da nur 1.000 Stück produziert worden sind, kamen nur wenige zum Spielgenuss. Auf immerhin die doppelte Stückzahl kam der Spielautomat Poly-Play. Er wurde in Jugendclubs und Gaststätten aufgestellt.



Außerdem gibt es eine Experimentalvortrag, bei der mittels Seifenblasen und -filmen (und natürlich mit Hilfe der Oberflächenspannung und dem Prinzip der minimalen Energie) in unterhaltsamer Weise Minimalprobleme wie die kürzeste Verbindung zwischen den wichtigsten Städten von Deutschland experimentell und graphisch behandelt werden sowie Verbindungen zu anderen Bereichen der Naturwissenschaften gezogen werden.



Im Museumshof können im Anschluss alle selbst mit Seifenblasen experimentieren.



Datum: 26. April, 14 Uhr, Große Märkerstraße 10, 06108 Halle

Die Sonderausstellung Lego-mobil wird im Jahrtausendturm in Magdeburg gezeigt. Foto: dpa

7. Lego-Ausstellung im Jahrtausendturm in Magdeburg

Vom 18. April bis 30. Juni 2025 wird der Jahrtausendturm Magdeburg im Elbauenpark zum Treffpunkt für Technik und LEGO®-Fans! Die Sonderausstellung LEGO®mobil zeigt beeindruckende Fahrzeugmodelle von Axel Duschek - von klassischen Rennwagen bis hin zu motorisierten Hightech-Konstruktionen. Hier trifft LEGO®-Technik auf Ingenieurskunst im Miniaturformat.



Datum: ab 18. April, 10 Uhr, Tessenowstraße 5a, 39114 Magdeburg

