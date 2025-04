Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 11., 12. und 13. April in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Rummel, die kleine Hexe und Oster-Schatzsuche: Was Familien mit Kindern am Wochenende erleben können

Karussellfahren, Theater und Oste-Schatzsuche - es gibt so viel zu erleben. Hier kommen unsere Tipps für Familien in der Übersicht:

Theaterstück "Die kleine Hexe" in der Baumannshöhle

Theaterstück "Ein Känguru wie du" in Dessau

Oster-Schatzsuche im Elbauenpark in Magdeburg

Musical "Dschungelbuch" in Bernburg

Turmführungen und Kinder-Ferienprogramm im Naumburger Dom

Oster-Familienfest mit Rummel auf dem Hallmarkt in Halle

Familientag im Technikzentrum der halleschen Stadtwerke

1. Theaterstück "Die kleine Hexe" in der Baumannshöhle

Die kleine Hexe ist leider erst 127 Jahre alt und wird deshalb von den großen Hexen noch nicht für voll genommen. Auch ist es ihr verboten, an der Walpurgisnacht auf dem Blocksberg teilzunehmen. Doch dann macht ihr die Oberhexe ein Angebot: sollte die kleine Hexe es trotz ihrer Jugend schaffen, innerhalb eines Jahres eine gute Hexe zu werden, dürfe sie künftig gemeinsam mit den großen Hexen zum Tanz auf den Blocksberg.



Das "Theater der Tiefe" zeigt das Theaterstück in der beeindruckenden Kulisse der Baumannshöhle. Warme Kleidung nicht vergessen!



Datum: 11. und 12. April, jeweils 16 Uhr, Höhlenort Rübeland

Das Theaterstück "Ein Känguru wie du" gibt es in Dessau. Foto: Anhaltisches Theater

Lesen Sie auch: Kostenlose Aktivitäten für Kinder in den Osterferien: Elf Geheimtipps der Redaktion: Günstige Ausflugsziele für die ganze Familie in Sachsen-Anhalt und Sachsen während der Osterferien und darüber hinaus

2. Theaterstück "Ein Känguru wie du" in Dessau

Ein ganzes Jahr lang haben Lucky und Pascha gemeinsam mit ihrem Trainer für ihren großen Auftritt trainiert. Lucky ist ein schwarzer Panther, Pascha ein weißer Tiger und sie wollen bei einem Zirkuswettbewerb vor der Prinzessin auftreten und den goldenen Pokal gewinnen. Und wer weiß, vielleicht heiratet die Prinzessin ja dann sogar ihren Trainer und es winkt ihnen ein Leben im Schloss als richtige Familie. Da gibt es nur ein Problem: Irgendwie hat es bislang bei ihrem Trainer mit den Frauen nie geklappt. Eigentlich möchte er die Prinzessin auch überhaupt nicht heiraten.



In seiner Geschichte "Ein Känguru wie du" am Anhaltischen Theater erzählt Ulrich Hub, wie Freundschaft Vorurteile und irrationale Ängste überwinden kann.



Datum: 12. April, 16 Uhr, Altes Theater/Studio, Lily-Herking-Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau



Auf Oster-Schatzsuche geht es im Elbauenpark in Magdeburg. Foto: Andreas Lander / NKE GmbH

3. Oster-Schatzsuche im Elbauenpark in Magdburg

Ab Samstag startet im Elbauenpark, der grünen Oase im Magdeburger Osten, die Osterschatzsuche. Mithilfe einer Schatzkarte erkunden kleine Entdecker das Areal und machen sich auf die Suche nach Buchstaben, die schlau zusammengesetzt ein Lösungswort ergeben. Die ausgefüllte Schatzkarte wird in einen Briefkasten an den Parkausgängen geworfen und mit etwas Glück winken tolle Preise und Überraschungen.



Datum: 12. bis 21. April, täglich 9 bis 18 Uhr, Tessenowstraße 7, 39114 Magdeburg

Das Musical "Dschungelbuch" wird in Bernburg gezeigt. Foto: Theater Liberi

4. Musical "Dschungelbuch" in Bernburg

Rudyard Kiplings „Dschungelbuch“ ist ein Klassiker in jedem Kinderzimmer. Die Geschichte über den kleinen Mogli, der im indischen Dschungel von Wölfen großgezogen wird, ist spannend, lehrreich und fantasievoll.



Im energiegeladenen Musical „Dschungelbuch“ erwacht der Urwald zum Leben. Mogli und seine tierischen Freunde nehmen Klein und Groß mit auf eine abenteuerliche Reise.



Datum: 11. April, 16 Uhr, Carl-Maria-von-Weber-Theater, Schloßstr. 22, 06406 Bernburg

Hoch auf die Türme des Doms geht es am Wochenende in Naumburg. Foto: dpa

Auch interessant: Die besten Tipps für Veranstaltungen und Ausflüge zu Ostern: Hier kommen tolle Tipps für Sachsen-Anhalt.

5. Turmführungen und Kinder-Ferienprogramm im Naumburger Dom

Am nächsten Wochenende öffnen wieder die Türme des Naumburger Doms. Der Aufstieg führt durch den beeindruckenden Dachstuhl vorbei an drei großen Glocken aus dem 16. Jahrhundert bis zur Spitze des Nord-West-Turms.



In den Osterferien nehmen Kinder das Welterbe Naumburger Dom ganz genau unter die Lupe. Die Mädchen und Jungen tauchen ein ins Schaffen der Bauhütten des 13. Jahrhunderts. Die nächsten Ferienaktionen sind: "Schmück dich wie ein Stifter" am 11. April um 10 Uhr, "Botanik in Stein" am 14. April um 10 Uhr und "Wollige Ostern. Schaf trifft Dom" am 16. April um 10 Uhr.



Datum: 11., 12. und 13. April, jeweils 15 Uhr, Naumburger Dom

Auf dem Hallmarkt in Halle findet wieder ein Rummel statt. Foto: Marvin Matzulla

6. Oster-Familienfest mit Rummel auf dem Hallmarkt in Halle

Das Oster-Familienfest auf dem Hallmarkt in Halle startet am Sonntag und geht bis zum 27. April. Der traditionelle Jahrmarkt mit vielen Karussells und Losbuden öffnet dann täglich ab 12 Uhr, am Wochenende ab 11 Uhr.



Datum: 11. April bis 27. April, Hallmarkt Halle

Die Stadtwerke in Halle laden zum Familientag ins Technikzentrum ein. Foto: Stadtwerke Halle GmbH

7. Familientag im Technikzentrum der halleschen Stadtwerke

Am Samstag lädt das Historische Technikzentrum (HTZ) der Stadtwerke Halle zu einem spannenden und lehrreichen Familientag ein, bei dem Kinder und Erwachsene gemeinsam auf Entdeckungsreise gehen können: Wie schnell muss man auf einem Fahrrad treten, um eine Energiesparlampe zum Leuchten zu bringen? Wie kann ein Teesieb Wasser festhalten? Oder an welchem Ort der Erde wiegt man am meisten? Bei diesen und vielen weiteren faszinierenden Experimenten können alle kleinen und großen Forscherinnen und Forscher an diesem Tag im HTZ selbst aktiv werden.



Datum: 12. April, ab 13 Uhr, Lauchstädter Straße 14 c/d, 06110 Halle

Immer noch nichts passendes gefunden? In unserem kostenfreien Newsletter für Familien geben wir noch viele weitere Ausflugstipps und jede Menge Tricks und Anregungen. Jetzt kostenlos abonnieren!

Mit unserem Familien-Newsletter wissen Eltern immer, wohin sich ein Ausflug mit den Kids lohnt oder was in Kita, Schule, Erziehung sonst noch wichtig ist.