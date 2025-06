Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 20. bis 22. Juni in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Hafenfest in Bitterfeld, Schlossfestspiele in Merseburg und nachts im Zoo: Was Familien mit Kindern am Wochenende erleben können

Für Familien mit Kindern gibt es am Wochenende in Sachsen-Anhalt wieder jede Menge Spaß und Action.

Experimente, Feste und Konzerte - es gibt so viel zu erleben. Hier kommen unsere Tipps für Familien in der Übersicht:

Spaß mit Mathe in der Leopoldina in Halle

Buntes Familienprogramm bei den Merseburger Schlossfestspielen

Mittsommernachtsführung zur Sonnenwende im Bergzoo Halle

Familien-Energie-Tag mit Midsommartag in Schernebeck

Kreativer Familiennachmittag im Stadtmuseum Halle

Deutscher Flößertag in Magdeburg

Familienaction beim Bitterfelder Hafenfest

1. Spaß mit Mathe in der Leopoldina in Halle

Was wäre, wenn man Zahlen sehen könnte? Oder wenn man auf Anhieb erkennen könnte, was 0,1 % wirklich bedeutet – in Bildern, Farben oder Symbolen?



Von Alltag bis Weltraum: Gemeinsam mit Studierenden der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg unter der Leitung von Dr. Kerstin Bräuning tauchen Kinder in eine kreative Bilderwelt ein. Sie erleben, wie Zahlen sichtbar werden und wie wir dadurch die Welt besser verstehen können.



Datum: 20. Juni, 14 Uhr, Leopoldina - Nationale Akademie der Wissenschaften, Jägerberg 1, 06108 Halle



Dazu passt: Math meets Medicine! Mathematik und Medizin – wie passt das zusammen? Das sollen Besucher selbst entdecken, selbst erkunden, selbst erproben! Am Sonnabend warten spannende, verblüffende undknifflige mathematische Experimente rund um die Medizin zum selbst Ausprobieren auf Besucher. Was hast du mit Leonardo da Vincis berühmter Menschenfigur zu tun? Oder auch: Wie ändert sich dein Puls nach fünf Kniebeugen? Das sind nur ein einige der spannenden Fragen, die auf euch warten. Lasst euch von unseren Knobelaufgaben und Knobelspielen überraschen!



Datum: 21. Juni, 10.15 Uhr, Experimente-Werkstatt Mathematik der MLU, Mansfelder Straße 15, 06108 Halle

Auch ein Riesenrad wird es bei den Merseburger Schlossfestspielen geben. Foto: Katrin Sieler

2. Buntes Familienprogramm bei den Merseburger Schlossfestspielen

Die Merseburger Schlossfestspiele versprechen drei Tage Musik, Spaß und Abwechslung. Am Freitag geht es auf dem Domplatz um 11 Uhr los. Dann eröffnet der Markt mit Fahrgeschäften, Leckereien und Handwerkskunst. Die offizielle Eröffnung erfolgt 18 Uhr durch den Oberbürgermeister im Schlossinnenhof. Mit der „Sputnik Spring Break Festival Tour“ geht es heiter weiter.



Am Samstag übernimmt die „MDR Sachsen-Anhalt Party“ mit der Abba-Revival-Band „A4u“. In beiden Arealen gibt es von Freitag bis Sonntag ein buntes Programm für kleine und große Besucher. Am Sonntag um 11 Uhr startet der historische Festumzug in der Sixtistraße. Gezeigt werden drei Bilder zur Merseburger Stadtgeschichte mit etwa 600 kostümierten Darstellern. Am ganzen Wochenende ist der Eintritt zum Schlossinnenhof und zum Domplatz frei.



Auf der Bühne im Schlossgarten freuen sich Rock- und Metal-Fans an allen drei Tagen auf bekannte Bands wie „Schandmaul“ und „Letzte Instanz“. Für diesen Bereich müssen Festivaltickets besorgt werden. Das ganze Programm unter schlossfestspiele.merseburg.de.



Datum: 20. Juni bis 22. Juni, Schloss Merseburg, Domplatz 9, 06127 Merseburg

Bei der Mittsommernachtsführung im Bergzoo in Halle können Besucher den Tieren - wie diesem Goldtakin - ganz nah kommen. Foto: DPA

3. Mittsommernachtsführung zur Sonnenwende im Bergzoo Halle

Die Mitsommernachtsführung am 21. Juni, dem Tag der Sonnenwende und damit dem Tag mit dem längst anhaltenden Tageslicht des Jahres, ist eine ganz besonderes Erlebnis.



Mit dem Führungsticket können Besucher den Zoo bereits 3 Stunden vor Führungsbeginn betreten und diesen vor der Führung auf eigene Faust in aller Ruhe erkunden. Wen dann der Hunger plagt, findet am Imbiss auf unseren romantischen Bergterrassen eine Auswahl an Snacks und Erfrischungen.



Datum: 21. Juni, ab 17 Uhr, Reilstraße 57, 06114 Halle

4. Familien-Energie-Tag mit Midsommartag in Schernebeck

Der Förderkreis Bioenergiedorf Schernebeck e.V. lädt zum ersten jährlichen Familien-Energie-Tag ein, einem Open-Air-Event, bei dem sich nicht nur alles um die umweltschonende Nutzung regionaler erneuerbarer Energien dreht, sondern auch um Ökologie, Agroforst, gesünder Essen, mehr Bewegen, Tierschutz sowie Aktionen und Experimente für Kinder.



Als kulturelle Höhepunkte treten der Solomusiker Bodo Lüddemann aus Magdeburg und der Musiker Frank Wedler, besser bekannt als Hardy, aus Dessau-Rosslau auf.



Zwischen den beiden Musik-Acts wird dann die große Verlosung der Spenden-Tombola stattfinden. Hier gibt es Preise wie z.B. ein Balkon-Kraftwerk, einen Akku-Bohrhammer, ein 10“ Android Tablet, eine Drohne und diverse Gutscheine zu Gewinnen.



Datum: 21. Juni, 14 Uhr, Festgelände am Gemeindehaus, Budenstraße, 39517 Schernebeck

Im Stadtmuseum können Kinder eigenen Pixelkunst gestalten. Foto: Stadtmuseum Halle

5. Kreativer Familiennachmittag im Stadtmuseum Halle

Ob Retro-Games der 1980er oder moderne Computerspiele: Alle Bilder auf dem Bildschirm bestehen aus Pixeln. Inspiriert von historischen Computern holen wir die Pixel aus der digitalen Welt ins Analoge. Im Stadtmuseum können Kinder und Erwachsenen eigene Pixelkunstwerke gestalten – ganz ohne Bildschirm, aber mit Fantasie, Farbe und Kreativität.



Datum: 22. Juni, 14 Uhr, Stadtmuseum Halle - Christian-Wolff-Haus, Große Märkerstraße 10, 06108 Halle

Die Deutsche Flößervereinung lädt zum Deutschen Flößertag nach Magdeburg ein. Foto: Deutsche Flößerei-Vereinigung e.V.

6. Deutscher Flößertag in Magdeburg

Vom 19. bis 22. Juni 2025 lädt Magdeburg zum 36. Deutschen Flößertag ein – mit zahlreichen öffentlichen Highlights unter dem Motto „700 Jahre Flößerei auf der Elbe und in Magdeburg“



Die Besucher erwartet ein einmaliges Programm zwischen Tradition, Technik und Geschichte. Es gibt den Bau und die Fahrt des Elbefloßes ALBIS 3, eine Flößerwanderung, Mitmachaktionen im Guericke-Zentrum, einen Festgottesdienst im Dom und eine spektakuläre Floß-Bergung im Wissenschaftshafen.



Geschichte zum Anfassen – kostenlos und für die ganze Familie!



Datum: 19. Juni bis 22. Juni, verschiedenen Veranstaltungsorte in Magdeburg

Das Bitterfelder Hafenfest ist ein Spaß für die ganze Familie. Foto: Robert Martin

7. Familienaction beim Bitterfelder Hafenfest

Vom 20. bis 22. Juni verwandelt sich der Stadthafen Bitterfeld wieder in eine maritime Festmeile voller Musik, Piratenflair und Sommerstimmung! Drei Tage lang erwarten Besucher mitreißende Live-Acts, DJ-Sets, ein historisches Piratenlager, kulinarische Highlights und ein spektakuläres Höhenfeuerwerk über der Goitzsche.



Auf der Hauptbühne „Große Freiheit“ geben sich DJ Scheibe, Soundscape, Ostrocker, Goitzschefront (unplugged), 2Menof90 und Stargast Alex Christensen das Mikro in die Hand. Auch das Bühnenprogramm der „Schiffskombüse“ bringt Piratenabenteuer und Familienaction, ideal für Groß und Klein!



Datum: 20. Juni bis 22. Juni, Stadthafen Bitterfeld, 06749 Bitterfeld-Wolfen

