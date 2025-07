Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 18. bis 20. Juli in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Für Familien mit Kindern gibt es am Wochenende in Sachsen-Anhalt wieder jede Menge Spaß und Action.

Lustige Experimente, Familientheater und Sommerkino - es gibt so viel zu erleben. Hier kommen unsere Tipps für Familien in der Übersicht:

Verirren im Maislabyrinth am Petersberg bei Halle

Sommerkino für die ganze Familie in Schierke

Reise durch den menschlichen Körper im Elbauenpark Magdeburg

Familientag im Chemie-Museum in Merseburg

Familientheaterstück "Nils Holgersson" an der Volksbühne am Kaulenberg in Halle

Die Kinderstadt Andershausen in Quedlinburg erleben

Zauber im Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel

Im Maislabyrinth am Petersberg bei Halle kann man sich wunderbar verirren. Foto: AGRAR-DIENST-NAUENDORF GmbH

1. Verirren im Maislabyrinth am Petersberg bei Halle

Am 18. Juli eröffnet das Maislabyrinth vor den Toren von Halle. Auf 35.000 Quadratmetern erwartet Familien und Kinder ein Labyrinth voller Irrwege. Auch Vierbeiner dürfen auf das Gelände, müssen aber angeleint werden.



Das Thema dieses Jahr ist die Landwirtschaft. Das Muster im Maislabyrinth stellt einen Traktor, Hühner und Windräder dar. Die Gewinne aus den Einnahmen werden an gemeinnützige Vereine in der Region gespendet.



Für eine kühle Erfrischung gibt es einen Getränkeverkauf. Vor dem Besuch ist ein Blick auf die Wettervorhersage zu empfehlen, da die Öffnungszeiten je nach Witterung angepasst werden. Im Labyrinth ist festes Schuhwerk von Vorteil.



Der Eintritt kostet für Kinder und Jugendliche von drei bis 17 Jahren 3,50 Euro. Erwachsene zahlen vier Euro Eintritt.



Datum: Das Maislabyrinth hat ab 18. Juli von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Adresse: Blonsberger Straße, 06193 Petersberg

Zum Sommerkino in der Schierker Feuersteinarena wird auch der Film "Paddington in Peru" gezeigt. Foto: Studiocanal/dpa

2. Sommerkino für die ganze Familie in Schierke

Vom 17. bis 20. Juli warten in der Feuersteinarena in Schierke zehn spannende Filme auf Kinoliebhaber. Ob Animationsfilm, romantische Liebeskomödie oder DDR-Geschichte: Hier ist für alle etwas dabei!



Die Vorführungszeiten sind sehr familienfreundlich. Denn am Samstag und Sonntag gibt es schon Filme um 11 Uhr, an den anderen Tagen um 17 sowie um 20 Uhr.



Kinofreunde dürfen sich auf Klassiker wie „Findet Nemo“ und „Pretty Woman“ freuen. Auch neuere Filme wie „Paddington in Peru“, „Zwei zu Eins“ und „Schule der magischen Tiere Teil 3“ erwartet die Besucher. Kinder bis 11 Jahre zahlen pro Ticket sieben Euro, für Erwachsene sind es 9,50 Euro.



Datum: Vom 17. bis 20. Juli 2025, jeweils um 17 und 20 Uhr, sowie Samstag und Sonntag auch um 11 Uhr. Tickets gibt es online sowie in den Tourist-Informationen Wernigerode und Schierke und im Kino „Volkslichtspiele Wernigerode“ und in der Schierker Feuerstein Arena. Adresse: Schierker Feuerstein Arena, Am Winterbergtor 2, OT Schierke, 38879 Wernigerode

Eine faszinierende Reise durch den Körper gibt es im Jahrtausenturm in Magdeburg. Foto: Veranstalter

3. Reise durch den menschlichen Körper in einer Ausstellung im Elbauenpark Magdeburg

Wie funktioniert unser Körper? Wie arbeitet das Herz und was macht unser Gehirn, damit wir riechen? Antworten auf diese Fragen gibt es in der Sonderausstellung „Faszination Mensch“ im Jahrtausendturm im Elbauenpark in Magdeburg.



Die Ausstellung ist interaktiv aufgebaut und behandelt alle wichtigen Bereiche wie Anatomie, Physiologie und Psychologie. Die Inhalte sind für alle Altersgruppen verständlich aufbereitet. Spielerisch können Kinder ihren Herzschlag hören oder ihren Blutdruck messen. Die Ausstellung blickt auch in die Zukunft und fragt, was Menschen künftig fit hält und welche Rolle künstliche Intelligenz dabei spielen kann.



Datum: 16. Juli bis 31. Oktober, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre zahlen 5,50 Euro, für Erwachsene kostet der Eintritt neun Euro. Adresse: Tessenowstraße 7, 39114 Magdeburg

Das Chemie-Museum zeigt circa 300 Exponate aus Chemie und Technik. Foto: Lothar Teschner

4. Familientag im Chemie-Museum in Merseburg

Das deutsche Chemie-Museum öffnet am Sonntag seine Türen zum Familientag. Auf einer Ausstellungsfläche mit der Größe von fünf Fußballfeldern erleben Interessierte circa 300 Exponate aus Chemie und Technik.



Ein Highlight ist eine noch funktionstüchtige Umlaufpumpe, die am Sonntag in Betrieb vorgeführt wird. Der Besuch im Museum wird für Kinder ab zehn Jahren empfohlen. Es gibt auch „Actionbound“-Touren, mit denen Spielbegeisterte den Ort über ihr Smartphone entdecken können. Dafür muss die kostenfreie „Actionbound“-App heruntergeladen werden.



Datum: 20.07.2025, 13 bis 17 Uhr. Rudolf-Bahro-Straße 11, 06217 Merseburg

Das Theaterstück "Nils Holgersson" wird an der Volksbühne in Halle gespielt. Foto: Volksbühne

5. "Nils Holgersson" in der Volksbühne am Kaulenberg in Halle

In einer neuen Inszenierung nehmen die Schauspieler der Volksbühne am Kaulenberg die Zuschauer mit Nils Holgersson und den Wildgänsen mit auf Reise. Die Zuschauer tauchen bei der minimalistischen Inszenierung fantasievoll in die Geschichte ein.



Am 18. Juli feiert das Stück Premiere, weitere Spieltermine sind im Juli und August geplant. Es spielen Lena Zipp, Raffaela Lanci und Matthias Brenner. Die Musik hat Scotti Gottwald komponiert.



Datum: 18. Juli, Beginn um 19.30 Uhr, Kaulenberg 1, 06108 Halle

Die Kinderstadt Andershausen bietet jede Menge Action. Foto: Welterbestadt Quedlinburg

6. Die Kinderstadt Andershausen in Quedlinburg erleben

Einen Tag als Frisörin arbeiten, danach als Bankdirektorin und später als Steinmetz? Das geht in der Kinderstadt Andershausen in Quedlinburg. Die öffnet vom 15. bis 18. Juli zum 20. Mal ihre Türen. Hier können Kinder selbst entscheiden, wie sie ihren Tag verbringen wollen. Sie lernen spielerisch, wie Institutionen funktionieren und wie demokratische Strukturen aufgebaut sind.



Zum 20. Jubiläum haben sich die Veranstalter etwas Besonderes überlegt und die diesjährige Kinderstadt thematisch ins Mittelalter verlegt. Die Kinder können töpfern, Papier schöpfen oder als Medikus arbeiten. Auf dem mittelalterlichen Marktplatz gibt es Gaukler, Turniere und Musikanten. Als Abschluss gibt es einen krönenden Hoftag.



Datum: 15. bis 18. Juli, 10 bis 14 Uhr. Eintritt: vier Euro pro Kind inklusive Mittagessen. Erwachsene dürfen die Kinderstadt nur mit einem kostenpflichtigen Visum für 30 Minuten besuchen. Adresse: Ökogarten, Wipertistraße 5, 06484 Quedlinburg

Der Park lockt mit liebevoll gestalteten Figuren aus bekannten Märchen. Foto: Märchenpark und Duftgarten Salzwedel

7. Zauber im Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel

Ein schönes Ausflugsziel für Familien am Wochenende ist der Märchenpark und Duftgarten bei Salzwedel. Der Park lockt mit liebevoll gestalteten Figuren aus bekannten Märchen und mit bunten Blumenbeeten. Besucher kommen den fantasievollen Erzählungen in 35 Märchenhäusern, einem Schloss und einer Burg näher.



Für Kinder gibt es Spielplätze und eine Spielscheune zum Toben und Klettern. Ein Highlight ist auch der Irrgarten des Lebens, der für Erwachsene ein Ort der Reflexion bietet und für Jüngere für Wettläufe Spaß verspricht.



Datum: täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Kinder von drei bis 14 Jahren sieben Euro, für Erwachsene 8,50 Euro. Adresse: An der Warthe 5, 29410 Salzwedel

