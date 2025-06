Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 27. bis 29. Juni in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Puppentheaterfest in Halle und Schierke, Musical in Magdeburg und Kinder-Uni in Stendal: Was Familien mit Kindern am Wochenende erleben können

Für Familien mit Kindern gibt es am Wochenende in Sachsen-Anhalt wieder jede Menge Spaß und Action.

Kinder-Uni, Feste und Puppentheater - es gibt so viel zu erleben. Hier kommen unsere Tipps für Familien in der Übersicht:

"Brücken Beats"-Fest in Halle

Buntes Sommerfest für Familien des Lettiner Carneval Clubs

Puppentheaterfest im Hof der Ulrichskirche in Halle

Sommerfest für Groß und Klein in der Europäischen Jugendbildungsstätte Magdeburg

Spannende Experimente in der Kinder-Uni der Hochschule Stendal

Märchenmusical "Der Froschkönig" in Magdeburg

Puppentheater-Festival in der Schierker Feuerstein-Arena

Auf der Brücke der Freundschaft erwartet Besucher ein großes Fest. Foto: IMAGO / VIADATA

1. "Brücken Beats"-Fest in Halle

Zum Ausklang des letzten Schultags erwartet Besucher ein volles Programm auf der Peißnitz! Nachdem die Kinderstadt bereits ab 13 Uhr ahlreiche Aktionen auf der Brücke der Freundschaft bietet, startet „Brücken Beats – das Fest des Miteinanders“ 16 Uhr auf der Ziegelwiese mit einem abwechslungsreichen Programm für Familien, Kinder und Jugendliche.



Neben Live-Musik bieten verschiedenste Träger, Freizeiteinrichtungen und Jugendclubs der Saalestadt Mitmach-, Schmink- und Kreativstände, eine Graffiti-Corner, Freizeitspiele und vieles mehr.



Die späteren Gäste sind anschließend ab 20Uhr noch zu DJ-Sets eingeladen.



Datum: 27. Juni, 13 bis 16 Uhr Brücke der Freundschaft; 16 bis 22 Uhr Ziegelwiese

Der Lettiner Carneval Club lädt zum bunten Familienfest. Foto: IMAGO / Gottfried Czepluch

2. Buntes Sommerfest für Familien des Lettiner Carneval Clubs

Der Lettiner Carneval Club lädt am Samstag zum Sommerfest auf dem Gelände der Halleschen Behindertenwerkstatt ein. Ab 15 Uhr sind Gäste jeden Alters willkommen, einen fröhlichen und abwechslungsreichen Nachmittag zu genießen.



Auf die Besucherinnen und Besucher wartet ein buntes Programm: Der LCC präsentiert eigene Tanzeinlagen, und ein Floh- und Trödelmarkt lädt zum Stöbern und Entdecken ein. Kinder dürfen sich auf Spielaktionen und eine große Hüpfburg freuen, die für ausgelassene Stimmung sorgt.



Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Neben klassischen Imbissangeboten gibt es Knüppelkuchen. Ein DJ sorgt den ganzen Nachmittag über für musikalische Unterhaltung.



Datum: 28. Juni, ab 15 Uhr, Hallesche Behindertenwerkstätten e. V., Blumenauweg 59, 06120 Halle

Im Hof der Ulrichskirche in Halle wartet ein großes Puppentheaterfest. Foto: Claudia Heysel

3. Puppentheaterfest im Hof der Ulrichskirche in Halle

Die Stadt und zahlreiche freie Puppen- und Figurentheater laden zu einem fantasievollen Fest voller Geschichten, Figuren und Musik ein – mitten im malerischen Innenhof der Ulrichskirche.



Das ganztägige Festival bietet ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein. Mit dabei sind Künstlerinnen und Künstler aus Halle, Berlin, Thüringen und den Niederlanden, darunter das Figurentheater Julia Raab, das Fluxx-Theater, crabs & creatures sowie das niederländische Kaspertheater von Erik van Ophem.



Besucher freuen sich auf poetische und witzige Inszenierungen wie „Däumelinchen“, „Kasper. Wie verhext.“ oder „Spinnlein, Spinnlein an der Wand“. Den krönenden Abschluss liefert das Konzert von „Jack & Queen“.



Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei!



Datum: 28. Juni, ab 9.45 Uhr, Innenhof der Konzerthalle Ulrichskirche, Christian-Wolff-Straße 2, 06108 Halle

4. Sommerfest für Groß und Klein in der Europäischen Jugendbildungsstätte Magdeburg

Besucher feiern den Sommer auf dem Gelände der Europäischen Jugendbildungsstätte Magdeburg! Es gibt ein buntes Bühnenprogramm, u.a. mit der Dance-Factory Egeln und der Schülerband der Ernst-Wille-Sekundarschule.



Für die kleinen Gäste bringt das AWO Spielmobil jede Menge Spaß und Unterhaltung. Wer Lust auf tierische Begegnungen hat, kann sich beim Ponyreiten ausprobieren. Für das leibliche Wohl sorgen ein Grillstand, ein Bierwagen sowie Kaffee und Kuchen zum Genießen.



Der Eintritt ist frei!



Datum: 28. Juni, ab 15 Uhr, Villa Böckelmann - Tagungs- und Mehrgenerationenhaus, Lüttgen-Ottersleben 18a, 39116 Magdeburg

Wissen macht Spaß in der Kinder-Uni Stendal. Foto: Kinder-Uni Stendal

5. Spannende Experimente in der Kinder-Uni der Hochschule Stendal

Wissen macht Spaß – das beweist die Kinder-Uni Stendal auch im Sommersemester 2025 wieder!



Eingeladen sind alle neugierigen Kinder zwischen acht und zwölf Jahren, die Lust auf spannende Themen und echte Vorlesungen wie an der „großen Uni“ haben. Am Samstag, den 28. Juni, steht gleich eine doppelte Portion Wissen auf dem Programm: Von der stinkenden Vergangenheit des Stillen Örtchens der Antike bis hin zur Frage, warum Wasser eigentlich im Kreis fließt.



Jedes Kind bekommt einen eigenen Studentenausweis, Fragen stellen ist ausdrücklich erwünscht – und die Eltern schauen alles live in einem Extraraum via Videoübertragung mit. Per Mail an kindermuseum@winckelmann-gesellschaft.com anmelden und los geht’s!



Datum: 28. Juni, 10 Uhr, Audimax der Hochschule Stendal, Osterburger Straße 25, 39576 Stendal

Ein Märchenmusical für die ganze Familie voll mitreißender Musik, Spaß und guter Laune. Foto: IMAGO / Shotshop

6. Märchenmusical "Der Froschkönig" in Magdeburg

Prinzessin Tusnelda hasst ihren Namen, liebt aber umso mehr eine goldene Kugel, die ihre Mutter ihr einst geschenkt hat. So oft sie kann, spielt sie damit. Unter anderem auch im Garten, der zum Schloss gehört.



Während ihr Vater oft daran verzweifelt und seine Tochter zur Ruhe bringen möchtet, tobt Tusnelda solange und übermütig bis ihre goldene Kugel in einen Brunnen fällt. Sie hat keine Hoffnung, dass sie die Kugel jemals wiedersehen wird, bis plötzlich ein Frosch erscheint, der in dem Brunnen wohnt.



Ein Märchenmusical für die ganze Familie voll mitreißender Musik, Spaß und guter Laune.



Datum: 29. Juni, 12 Uhr, Le Frog Brasserie am See Heinrich-Heine-Platz 1, 39114 Magdeburge

In Schierke startet das Puppentheater am Wochenende. Foto: IMAGO / imagebroker

7. Puppentheater-Festival in der Schierker Feuerstein-Arena

Am Sonntag heißt es Vorhang auf für große Abenteuer mit kleinen Helden! In der Arena wartet von 11 bis 16 Uhr ein liebevoll gestaltetes Puppentheater-Fest für die ganze Familie. Gleich drei charmante Stücke stehen auf dem Spielplan: Um 11:30 Uhr startet Rabe Socke in sein nächstes Abenteuer, um 13:30 Uhr streiten Pettersson und Findus um das Gemüsebeet, bevor um 15:30 Uhr das kleine Gespenst für leuchtende Augen sorgt.



Zwischen den Vorstellungen ist reichlich Zeit zum Spielen, Entspannen und Genießen. Das bunte Rahmenprogramm mit Kinderschminken, Bastelspaß, Glücksrad und Zuckerwatte macht den Tag für Kinder perfekt.



Der Eintritt ist frei!



Datum: 29. Juni, 11 Uhr, Schierker Feuerstein Arena, Am Winterbergtor 2, 38879 Wernigerode

