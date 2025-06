Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 13. bis 15. Juni in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Theater mit Alpakas, Familienfeste und Radpartie: Was Familien mit Kindern am Wochenende erleben können

Am Wochenende gibt es in Sachsen-Anhalt wieder jede Menge Spaß und Action für Kinder.

Theater, Feste und Konzerte - es gibt so viel zu erleben. Hier kommen unsere Tipps für Familien in der Übersicht:

Die Parkeisenbahn auf der Peißnitzinsel feiert ihr großes Jubiläum. Generationen von Hallenserinnen und Hallensern sind mit ihr aufgewachsen – und auch heute tuckert die kleine Bahn unermüdlich durch das Grüne, zur Freude von Groß und Klein.



Ursprünglich als „Pioniereisenbahn“ der DDR gegründet, nahm die Bahn im Jahr 1960 ihren Betrieb auf. Ihr Ziel: Kindern und Jugendlichen technisches Wissen und Verantwortungsbewusstsein spielerisch näherzubringen. In Halle waren es von Anfang an engagierte Schüler, die unter Anleitung erwachsener Fachkräfte die Aufgaben rund um den Eisenbahnbetrieb übernahmen – von der Fahrkartenkontrolle bis zum Rangieren.



Auch nach der Wende blieb die Bahn erhalten. Als „Parkeisenbahn“ oder „Peißnitzexpress“ rollen die Züge bis heute, die wurde liebevoll gepflegt und technisch stets auf aktuelle Sicherheitsstandards gebracht, nach Hochwassern wieder aufgebaut. Der Betrieb erfolgt bis heute mit Unterstützung der Stadt Halle und vieler ehrenamtlich Engagierter.



Zum 65. Geburtstag der Bahn lädt der Betreiberverein zu einem bunten Festwochenende ein:

- Führerstandsmitfahrten (Samstag & Sonntag, je 1 € p.P.): Wer immer schon mal wissen wollte, wie es sich vorne in der Lok anfühlt, darf hier mitfahren.

- Lokschuppen-Besichtigung (Samstag & Sonntag): Technik zum Anfassen – mit Einblicken in Wartung und Geschichte.

- Digitale Modellbahnanlage (Freitag bis Sonntag): Für Modellbau-Fans jeden Alters.

- Modellbahnanlage der AMC Bernburg (Samstag &I Sonntag): Gäste aus der Region präsentieren ihre Schauanlage.

- Imbiss & Getränke (Freitag bis Sonntag): Für das leibliche Wohl ist gesorgt.



Datum: bis 15. Juni, ab 11 Uhr, Parkeisenbahn Peißnitzexpress, Peißnitzinsel 3, 06108 Halle

In Halberstadt gibt es "Tierisch Theater im Tiergarten". Alle Vorstellungen finden im Alpaka-Gehege statt. Foto: Tiergarten Halberstadt

2. „Tierisch Theater im Tiergarten“ in Halberstadt

Im Tiergarten Halberstadt wird’s kulturell: Bei „Tierisch Theater im Tiergarten“ erwartet die Besucher eine besondere Woche voller Musik, Tanz und Geschichten – mitten im Grünen und direkt bei den Alpakas.



Am Freitag bringt der Opernchor des Harztheaters mit stimmgewaltigen Darbietungen Opernklänge in die grüne Kulisse des Tiergartens – ein eindrucksvolles Erlebnis für Musikliebhaber jeden Alters.



Am Sonnabend ist die Sparte TanzHarz des Harztheaters zu Gast. Gezeigt werden berührende und ausdrucksstarke Ausschnitte aus dem Tanzstück „Konferenz der Tiere“ – ein Stück über tierische Solidarität, das bereits im Winter die Herzen der Kinder im Theater eroberte.



Den Abschluss der Woche bildet ein märchenhaftes Highlight für die ganze Familie: Carsten Kiehne, bekannt als Erzähler von „Sagenhafter Harz“, verzaubert mit vier jeweils 20-minütigen Märchenerzählungen, die zum Träumen und Staunen einladen.



Alle Veranstaltungen finden im Alpaka-Gehege – unterhalb der Waldschenke – statt.



Datum: 13. Juni um 15 Uhr, 14. Juni um 15 Uhr, 15. Juni ab 11 Uhr, Spiegelsberge 4, 38820 Halberstadt

Das Bennstedter Parkfest ist auch ein großes Kinderfest. Foto: dpa

3. Park- und Kinderfest in Bennstedt

Am Samstag ist es wieder soweit – das Bennstedter Parkfest findet statt. Kleine und große Besucher verbringen einen tollen Tag voller Spaß, Musik und Leckereien.



Dargeboten wird Showtanz vom Sportclub Panthera, musikalische Unterhaltung gibt es von den „Original Heidetaler“ Blasmusikanten und viele Spiel- und Spaßangebote mit Rallyepass. Für das leibliche Wohl wird mit lecker Gegrilltem, Pommes, Köstlichkeiten der Bäckerei Jens Jaeger, Eis vom Eiscafé San Marco und allerlei Süßen von der Zuckerhexe gesorgt.



Am Abend sorgt DJ Kevin mit heißen Rhythmen für Stimmung im Park.



Datum: 14. Juni, 11 Uhr, Bennstedter Park, 06198 Bennstedt

Beim Sommerfest der GWG in Halle gibt es auch eine Hüpfburg. Foto: dpa

4. GWG-Sommerfest mit Familienprogramm in Halle

Alle Familien sind herzlich zum großen GWG-Sommerfest auf dem Stadtplatz vor dem Neustadt Centrumeingeladen. Es gibt Action und Spaß für die Kleinen mit Hüpfburg, Kinderschminken, Spiel- und Bastelstraße, Glücksrad, Popcorn. Und die Großen werden beim Kaffeeplausch ebenfalls gut unterhalten.



Mit dabei sind: die erfolgreichen Frauen der Handballmannschaft "Wildcats", die Halles Eishockey-Cracks, die "Saale Bulls", der "Congrav"-Trendsport-Verein, die Freiwilligenagentur und viele andere.



Datum: 14. Juni, 10 Uhr, An der Magistrale, 06124 Halle

Die Vorlesung „Was ist eigentlich Demokratie?“ gibt es zur Kinder-Uni in Magdeburg. Foto: Veranstalter

5. Kinder-Uni zur Wissenschaftsnacht in Magdeburg

Die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg lädt am Samstag zur nächsten Ausgabe der Kinder-Uni Magdeburg ein. Im Rahmen der Langen Nacht der Wissenschaft wird der Politikwissenschaftler Prof. Michael Böcher eine Vorlesung unter dem Titel „Was ist eigentlich Demokratie?“ halten und den Grundschülerinnen und Grundschülern erklären, wie Politik funktioniert und wer wie mitbestimmen darf. In einer fiktiven Wahl können die Kinder anschließend auch eigenständig in einem Wahlexperiment ihre Entscheidung treffen und so hautnah erleben, warum jede Stimme zählt.



Im Anschluss an die Vorlesung steht den Kindern, ihren Familien und Freunden ab 18 Uhr ein breites Programmangebot der Langen Nacht der Wissenschaft zur Verfügung. Von 18 Uhr bis 0 Uhr gibt es Forschung zum Anfassen, Staunen und gemeinsamen Erleben bei Vorlesungen, Experimenten und Mitmachaktionen. Ob Medizin, Biologie, Wirtschaft oder Informatik - auf dem Campus der Universität Magdeburg wird Wissenschaft lebendig - mitten in der Stadt.



Die Vorlesung ist kostenfrei. Um eine Anmeldung wird gebeten.



Datum: 14. Juni, 17 Uhr, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Campus Zschokkestraße, Gebäude 44, Hörsaal 6

Beim Campusfest an der Hochschule Harz gibt es auch ein buntes Familienangebot. Foto: Veranstalter

6. Campusfest der Hochschule Harz mit Familienprogramm in Wernigerode

Am Samstag bricht das Campusfieber aus. Die Hochschule Harz präsentiert sich fachlich, familiär und in bester Feierlaune: Besucher, Studieninteressierte, Schülerinnen und Schüler sowie Hochschulangehörige sind eingeladen, wenn drei Veranstaltungen – der Tag der offenen Tür, das Absolventen-Treffen und das Campusfest – zu einem Event verschmelzen. Während von 10 bis 14 Uhr in Wernigerode und Halberstadt Informationen rund ums Studienangebot im Mittelpunkt stehen, verwandelt sich der Wernigeröder Campus anschließend in ein Musikfestival-Gelände.



Tagsüber ist in Wernigerode auch für ein buntes Familienprogramm gesorgt. Die Kleinsten kommen mit Ballon-Künstler, Spielmobil, Sport-Olympiade und Riesen-Rutsche auf ihre Kosten. Ab den Mittagsstunden erklingen die ersten Töne studentischer Bands.



Datum: 14. Juni, ab 10 Uhr, Hochschule Harz in Wernigerode und Halberstadt

Bei der Radpartie gibt es verschiedene Strecken - auch eine Familientour ist darunter. Archivfoto: U. Lücke

7. Radpartie der Volksstimme in Magdeburg

Die Magdeburger Volksstimme freut sich auf wieder zahlreiche große und kleine Radlerinnen und Radler, die bei der Radpartie auf vier Rundkursen die Regionen rund um die Domstadt erkunden wollen



Wunderbare Streckenverläufe mit Rückenwindgarantie (typisch für Rundkurse - zumindest teilweise) entlang Elbe und Ohre, das beeindruckende Wasserstraßenkreuz Hohenwarthe, gastfreundliche Mittagspausenorte, wenige Höhenmeter – was will man mehr!



Datum: 15. Juni, Start und Ziel: Gelände der Pferde-Rennbahn, Herrenkrug 4, Magdeburg

