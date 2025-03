Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 15. und 16. März in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Pop-Konzert, Clowns und Agentenjagd: Was mache ich mit Kindern am Wochenende?

Clown Hops und Hopsi sind im Theater in der Grünen Zitadelle in Magdeburg zu Gast.

Klettern, Rutschen und Spielen - es gibt so viel zu erleben. Hier kommen unsere Tipps in der Übersicht:

Job- und Berufsfindung in Halle

Tag der Druckkunst im Stadtmuseum Halle

Popchor-Konzert im Kloster Michaelstein

Indoor-Klettern in Sachsen-Anhalt

Outdoor-Escape-Games in Magdeburg

Clown Hops und Hopsi in Magdeburg

Saisoneröffnung im Bergbau-Technik-Park Großpösna

1. Job- und Berufsfindung in Halle

Jugendliche aufgepasst: Am 15. März findet in der Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle die Jobmesse statt. Dort können sich Besucher über Job- und Ausbildungsangebote informieren



Datum: 15. März, ab 10 Uhr, Georg-Friedrich-Händel-Halle in Halle



Auch zum Tag der offenen Tür des Ausbildungszentrums des Universitätsklinikums Halle kann man sich über Ausbildungen vor allem im Gesundheitsbereich informieren.



Datum: 15. März, ab 10 Uhr, Uni-Klinikum Halle, Ernst-Grube-Straße 40, Haus 5

2. Tag der Druckkunst im Stadtmuseum in Halle

Die Dauerausstellung Homestory befindet sich in einem ehemaligen Druckereigebäude in der Großen Märkerstr. 10. Hier wo bis in die neunziger Jahre gedruckt wurde, zeugen noch heute eine alte Druckmaschine, Setzkästen und Druckstöcke von der Kunst des Druckens. Was sind ein Winkelhaken oder eine Kolumnenschnur? Wer sind Schusterjunge und Hurenkind? Was bedeutet Gautschen, Abliegen oder Spieße radieren?



Zum bundesweiten Tag der Druckkunst gibt es am 15. März eine Einführung zur Tradition des alten Handwerks.



Große und kleine Gäste können selbst Drucke herstellen und die so entstandenen Bögen mit nach Hause nehmen.



Datum: 15. März, 14 bis 17 Uhr, Stadtmuseum Halle



3. Popchor-Konzert im Kloster Michaelstein

Ein ganzes Wochenende lang haben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Popchor-Workshops mit Carsten Gerlitz intensiv geprobt, um am diesen Sonntagnachmittag mit Rhythmus und Harmonie den Frühling herbeizulocken. Die Zuhörerschaft erwartet ein abwechslungsreiches Programm, aber Achtung: Es besteht Ohrwurmgefahr! Freier Eintritt.



Datum: 16. März, 14 Uhr, Kloster Michaelstein

4. Indoor-Klettern und Bouldern in Sachsen-Anhalt

Lust auf Klettern, aber das Wetter spielt nicht mit? Kein Problem! In Sachsen-Anhalt gibt es zahlreiche Indoor-Kletter und Boulder-Hallen für jedes Level. Hier sind die besten Spots für das nächste Familienabenteuer!

5. Outdoor-Escape-Games in Magdeburg

Blackout in Magdeburg: Im Outdoor-Escape-Game "Blackout" wurde das Stromnetz in ganz Magdeburg von einer unbekannten Gruppe von Hackern gehack. Es droht ein großflächiger Blackout.



Um eine erste Panik zu verhindern, läuft (ohne dass es jemand weiß), ganz Magdeburg mit Notstrom. Abenteurer habt 2,5 Stunden Zeit. Können sie die Hacker stoppen, die Stromversorgung wieder herstellen und die größte Katastrophe in Magdeburg verhindern?



Datum: 15. März um 14 Uhr und 16. März um 15 Uhr, Treffpunkt: Eingang Magdeburger Dom



Agentenjagd in Magdeburg: Einfach (?) mal die Stadt vor dem bösen Virus retten … Bei der Agentenjagd begibt man sich auf die Suche nach wichtigen Dokumenten, knackt den Code, verschafft sich Zutritt zum Server und befreit Magdeburg von einem bedrohlichen Virus. Die Agentenjagd ist ein rasanter Action-Spaß.



Datum: 15. März um 15 Uhr und 16 Uhr; 16. März um 14 Uhr, Treffpunkt: Eingang Magdeburger Dom

6. Clown Hops und Hopsi in Magdeburg

Clown Hops und Hopsi präsentieren in ihrem circa einstündigen Programm ein hochwertiges Clowns-Theater mit Jonglage, Musik und Zauberei. Das Kinderprogramm ist pädagogisch wertvoll, abwechslungsreich und interaktiv gestaltet.



Hier erlebt man ein einzigartiges und mitreißendes Bühnenprogramm für die ganze Familie. Ideal für Familien mit Kindern von 3 bis 11 Jahren.

Datum: 16. März um 11 Uhr und 15 Uhr, Theater in der Grünen Zitadelle in Magdeburg

7. Saisoneröffnung im Bergbau-Technik-Park Großpösna

Am 15. März ab 10 Uhr startet die Saison im Bergbau-Technik-Park: Die größten bewegten Maschinen der Welt haben immer mit Tagebau zu tun. Zwei dieser Giganten und viele weitere Highlights warten auf Besuch – im Bergbau-Technik-Park direkt an der A38 im Süden von Leipzig. Auf dem 5,4 Hektar großen Gelän­de erleben Klein und Groß an 23 Statio­nen alles über die Gewinnung von Braun­kohle.



Die Haupt­attrak­tionen: Der 1.300 Tonnen schwere Schaufel­rad­bagger 1547 und der fast doppelt so schwere Absetzer 1115 (2.400 Tonnen). Neben den beiden Groß­geräten gewähren eine E-Lok mit Abraum- und Kohlewagen, eine Bandanlage u.v.m. einen authenti­schen Blick in die Ver­gangen­heit.



Für Kids gibt's auf dem Abenteuer-Spielplatz „Tertiär“ viel Platz zum Toben.

Datum: ab 15. März, 10 Uhr Bergbau-Technik-Park

Am Westufer 2, 04463 Großpösna

