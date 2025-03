Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 28., 29. und 30. März in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Rummel, Halloren und Theater: Was mache ich mit Kindern am Wochenende?

Karussellfahren, Basteln und kreativ sein - es gibt so viel zu erleben. Hier kommen unsere Tipps in der Übersicht:

Magdeburger Frühjahrsmesse ab 28. März

Kreativ- und Spielemesse in Halle

Osterbräuche und Handwerk in Mansfeld

Oster-Erlebniswelt bei Halloren in Halle

Ausstellungseröffnung von und für Jugendliche in Halle

Theaterstück "Mr Dum und das geheime Geheimversteck" in Magdeburg

Führung für Kinder im Naumburger Dom

1. Magdeburger Frühjahrsmesse ab 28. März

Die Magdeburger Frühjahrsmesse findet in diesem Jahr zum 576. Mal auf dem Messeplatz Max Wille statt. Die Besucher können sich unter anderem auf Fahrgeschäfte und Attraktionen wie das 7-D-Kino, Break Dancer und das nostalgische Riesenrad freuen. Das Spukschloss ist neu dabei.



Natürlich gibt es auch allerhand Kirmesspezialitäten wie gebrannte Mandeln, Zuckerwatte und Bratwurst. Die Messe ist auch zu Ostern (außer Karfreitag) geöffnet.



Datum: 28. März bis 27. April, Montag/Dienstag geschlossen, Mittwoch 15 bis 22 Uhr, Donnerstag 15 bis 22 Uhr, Freitag 15 bis 23 Uhr, Samstag 14 bis 23 Uhr, Sonntag 14 bis 22 Uhr, Messeplatz Max Wille, Kleiner Stadtmarsch, 39104 Magdeburg

Die Kreativ- und Spielemesse lockt alle Bastler und Knobler in die Halle Messe. Foto: Okken GmbH

2. Kreativ- und Spielemesse in Halle

Spiel, Spaß und jede Menge kreative Inspirationen erwarten die Besucher der Messe „HalleKreativ“, die am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr ihre Türen öffnet. Dazu gesellt sich die Spielemesse, sodass mit dem Messe-Duo „Basteln und Spielen“ für jeden etwas geboten wird.



Die Vorstellung der Trends aus den Bereichen Handarbeit, Basteln, Gestalten und Backen werden durch Workshops und Vorführungen ergänzt, die den Besuchern einen tollen Einblick in die angebotenen Produkte und Techniken liefern. Auf der Spielemesse lassen sowohl altbewährte Klassiker als auch exotische Raritäten jedes Spielerherz höher schlagen. Eine umfangreiche Ausleihe lädt zum Knobeln und Daddeln direkt vor Ort ein.



Datum: 29. und 30. März, 10 Uhr, Halle Messe, Messestr. 10, 06116 Halle



3. Osterbräuche und Handwerk im Zeichen des Bauernkriegs in Mansfeld in Halle

Am Samstag können in Luthers Elternhaus in Mansfeld in einem kreativen Workshop die Bräuche rund um das Osterfest und die Geschichte des Bauernkriegs von 1525 entdeckt werden. Ein Highlight wird das Basteln von trendigen Osterkörbchen aus Peddigrohr sein – perfekt, um Osterschätze zu sammeln.



Datum: 30. März, 14 Uhr, Luthers Elternhaus, Lutherstraße 29, 06343 Mansfeld-Lutherstadt

Ostersonntag ist zwar erst am 20. April, doch schon jetzt locken viele Angebote zum Basteln, Suchen und Naschen. Foto: dpa

4. Oster-Erlebniswelt bei Halloren in Halle

Am Samstag gibt es eine kleine Familienauszeit in der Halloren Erlebniswelt in Halle. Kinder können Ostereier anmalen und Ostereier im Museum suchen. Außerdem gibt es Ballontiere und einen Spielbereich für Kleinkinder. Mit Karottenkuchen und Kaffee wird für das leibliche Wohl gesorgt. Wie immer können Besucher auch eigene Pralinen und Schokoladentafeln herstellen.



Datum: 29. März, ab 11 Uhr, Halloren Erlebniswelt, Delitzscher Straße 70, 06112 Halle

Die Ausstellung „Von Halle nach Arkadien“ im Händel-Haus haben Jugendliche gestaltet. Foto: Tessa Mossner

5. Ausstellungseröffnung in Halle

Am Freitag wird in der Stiftung Händel-Haus die künstlerische Intervention „Von Halle nach Arkadien“ eröffnet. Diese entstand im Rahmen des Jugend-Projekts „Arkadien – Traumland gestern und heute!?“. Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen der Gemeinschaftsschule „August Hermann Francke“ Halle haben gemeinsam mit der reformierten Domgemeinde und der Künstlerin Wiebke Kirchner kreative Papier- und Digital-Collagen sowie eine Installation entwickelt.



Die Intervention wird bis zum 7. Januar 2026 Teil der Dauerausstellung „Händel der Europäer“ sein und einen einzigartigen, jugendlichen Blick auf die Kulturgeschichte bieten.



Datum: 28. März, 17 Uhr, Museum Händel-Haus, Große Nikolaistraße 5, 06108 Halle

Das Theaterstück "Mr Gum und das geheime Geheimversteck" ist am Theater in Magdeburg zu sehen. Foto: Dorothea Tuch

6. Theaterstück "Mr Dum und das geheime Geheimversteck" in Magdeburg

Unauffindbar im geheimsten Geheimversteck der Literaturgeschichte haben Oberbösewicht Mr Gum und sein widerlicher Gehilfe Willi Wilhelm der Dritte es auf das Wetter abgesehen: Schon fallen die Wolken vom Himmel und in den allgegenwärtigen Sherrygeruch, der das Städtchen Bad Lamonisch an der Bibber ummantelt, mischt sich der Gestank von verdorbenem Fleisch. Die Heldinnen Polly und Freitag O’Leary sind alarmiert.



Nach der Erfolgsproduktion „Mr Gum und der sprechende Kirschbaum“ hat Regisseur Markus Heinzelmann das nächste Abenteuer aus Andy Stantons aberwitzigem Kosmos inszeniert, dasbeileibe nicht nur kleine Kinder begeistert, sondern auch große.



Datum: 28. März, 18 Uhr, Theater Magdeburg, Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg

Im Naumburger Dom wird eine Führung für Kinder angeboten. Foto: dpa

7. Kinderführung im Naumburger Dom

Wie baute man vor fast 1.000 Jahren ein so imposantes Gebäude wie den Naumburger Dom? Wer war der Naumburger Meister und warum sind seine Stifterfiguren so berühmt? Und wieso sitzen eigentlich zwei Affen im Ostchor und spielen Schach?



Der Naumburger Dom hält für Kinder unzählige rätselhafte und überraschende Geschichten bereit. Zum Tag der offenen Tür für Naumburger am 29. März wird der Sprung in die faszinierende Welt des Spätmittelalters gewagt und über Jahrhunderte bewahrte Geheimnisse gelüftet.Wir empfehlen eine rechtzeitige Anmeldung über den Besucherservice.

Datum: 29. März, 11 Uhr und 14 Uhr, Naumburger Dom, Domplatz 16/17, 06618 Naumburg

