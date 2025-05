Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 17. und 18. Mai in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Faszinierende Vögel, spannende Experimente und Songs von Harry Potter: Was Familien mit Kindern am Wochenende erleben können

Konzerte, Experimente und Ritter - es gibt so viel zu erleben. Hier kommen unsere Tipps für Familien in der Übersicht:

Jagdfalkenshow im Kloster Memleben

Juniorcampus an der Hochschule Magdeburg

K inderchorfestival: Open-Air-Konzert in Hall e

Pyjama-Konzert im Volkspark in Hall e

Bahnhofsfest im Bahnhof Magdeburgerforth (Möckern)

Orchesterführer von Britten für junge Leute in Magdeburg

Ritterspiele auf der Burg Giebichenstein in Halle

1. Jagdfalkenshow im Kloster Memleben

Vor der atemberaubenden Kulisse der Memlebener Klosterkirche gewährt der Jagdfalkenhof Schaaf Einblicke in die moderne Haltung von Jagdvögeln. Majestätische Falken, Adler und Eulen im Flug durch die historischen Klostermauern – ein unvergessliches Erlebnis für Groß und Klein.



Datum: 17. Mai, 14.30 Uhr, Thomas-Müntzer-Straße 48, 06642 Kaiserpfalz

Zum Juniorcampus an der Hochschule Magdeburg gibt es auch Experimente mit Wasser. Foto: dpa

2. Juniorcampus an der Hochschule Magdeburg

Im Rahmen des „Open Campus“ der Hochschule Magdeburg findet auch der Juniorcampus statt. Der Juniorcampus bietet Aktionen und Wissenswertes für Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren. Es erwartet dich ein spannender Vortrag in einem echten Hörsaal, viele Experimente sowie jede Menge Spiel und Spaß. Bring gern alle deine Freunde und Freundinnen mit.



Hygiene macht Schule – Wasser in Kenia: Spannende Vorlesung für Kinder von 8 bis 12 Jahren, inklusive eines Überraschungsexperiments.



Wasser-Experimentier-Strecke: Hier können z. B. Wasserfilteranlagen (im kleinen Maßstab) gebaut und ausprobiert werden. Ein Hygiene-Experiment zeigt, wie gründlich wir unsere Hände wirklich waschen. Auch weitere kleinere Experimente zum Thema Wasser warten auf die kleinen Forscher.



Baggersimulator: Am Baggersimulator kann man einmal selbst das Steuer eines Baggers in die Hand nehmen und das eigene Geschick unter Beweis stellen.



AWO-Spielmobil: Ein buntes und fröhliches Spieleprogramm: Roller, Kettcars, Bobby Cars, Laufräder, Hüpfbälle, Kullerkreisel, ein Riesenfass, Hula-Hoop-Reifen, Wurfspiele wie Corn Hole und Frisbeezielwurf, Badminton und Basketball, Jonglagezubehör, Riesenseifenblasen u.v.m.



Datum: 17. Mai, 10 Uhr,| Campus Magdeburg, Breitscheidstr. 2

39114 Magdeburg

Ein Konzert im Rahmen des Kinderchorfestivals kann man in Halle kostenfrei erleben. Foto: Anne Hornemann

3. Kinderchorfestival: Open-Air-Konzert in Halle

Das Internationale Kinder- und Jugendchorfestival in Halle (Saale) „Georg Friedrich Händel“ wurde 1979 gegründet und ist eines der ältesten Festivals seiner Art in Deutschland. Es findet alle zwei Jahre Anfang Mai statt und verwandelt die Stadt Halle (Saale) für vier Tage in eine Bühne für Kinderchöre aus der ganzen Welt.



In zahlreichen Konzerten ist die Vielfalt der unterschiedlichen Kulturen zu erleben. Musikalische Höhepunkte bilden dabei die Freundschaftskonzerte der teilnehmenden Chöre sowie das Open-Air-Konzert auf dem Marktplatz in Halle.



Der Eintritt ist frei!



Datum: 17. Mai, 15.30 Uhr, Marktplatz Halle

Kuschlige Schlafanzüge und weiche Kissen sind beim Pyjama-Konzert in Halle ein Muss. Foto: IMAGO / Design Pics

4. Pyjama-Konzert im Volkspark in Halle

Schnapp‘ dir dein liebstes Kissen, deine kuscheligste Decke oder Matratze und zieh‘ den weichsten Pyjama an – mit der richtigen Musik und einem verträumten Saal, lässt die Staatskapelle Halle den Tag gemeinsam ausklingen. Die Veranstalter freuen sich auf dich im Schlafanzug!



Gespielt werden unter anderem: "Harry Potter und der Stein der Weisen", “Haiko der Haifisch, "Sandmann, lieber Sandmann" und "Der Mond ist aufgegangen".



Datum: 17. Mai, 18 Uhr, Volkspark, Schleifweg 8a, 06114 Halle

Kleine und große Besucher werden am Wochenende beim 34. Bahnhofsfest des Traditionsvereins Kleinbahn des Kreises Jerichow I in Magdeburgerforth erwartet. Foto: Bettina Schütze

5. Bahnhofsfest im Bahnhof Magdeburgerforth (Möckern)

Zum Fest sind alle großen und kleinen Eisenbahnfreunde recht herzlich eingeladen. Die Feldbahn wird auch wieder für die kleinen Gäste fahren, die Gartenbahnanlage kann bestaunt werden, der Museumsraum und der Bahnhof können besichtigt werden. Verkaufsstände für die Fans der kleinen Bahnen werden das Fest bereichern, auch wird wieder das Glücksrad und eine kleine Hüpfburg vorhanden sein und natürlich, für das leibliche Wohl ist auch gesorgt!



Datum: 17. Mai von 10 bis 18 Uhr, 18. Mai von 10 bis 16 Uhr, Museumsbahnhof, Forststr. 6, 39291 Magdeburgerforth, Möckern

Die Magdeburger Philharmonisten zeigen bei der Orchersterführung ihr Können. Foto: Andreas Lander

6. Orchesterführer von Britten für junge Leute in Magdeburg

Orchesterführer für junge Leute: The Young Person’s Guide to the Orchestra von Benjamin Britten ist empfohlen ab 8 Jahren. Zusammen mit Prokofjews Peter und der Wolf sowie Saint-Saëns’ Karneval der Tiere gehört Benjamin Brittens Orchesterwerk The Young Person’s Guide to the Orchestra zu den bekanntesten Stücken, die Instrumente wie das Zusammenspiel in einem Orchester für ein junges Publikum veranschaulichen.



Datum: 18. Mai, 11 Uhr, Opernhaus, Universitätsplatz 9, 39104 Magdeburg

So eine Ritterrüstung können Kinder auf der Burg Giebichenstein auch einmal anprobieren. Foto Stadtmuseum Halle

7. Ritterspiele auf der Burg Giebichenstein in Halle

Die Erzbischöfe von Magdeburg waren die Herren der Burg Giebichenstein und bedeutende Männer des Mittelalters. Mit Sicherheit befanden sich in deren Gefolge und unter ihren Gästen auch Ritter. Was war eigentlich ein Ritter und wie wurde man einer? Wie lebten die Ritter im Mittelalter? Wie schwer war ihre Rüstung und Ihr Schwert?



Auf Neugierige warten Kettenhemd und Rüstung zum Anprobieren und ein gewaltiges Ritterschwert. Einfacher ist das Ritterspiel mit Holzschwert und -schild. Beides kann vor Ort gestaltet und mit eigenem Wappen versehen werden.



Datum: 18.Mai, 14 Uhr, Oberburg Giebichenstein, Seebenerstraße 1, 06114 Halle

