Wir verraten kurz und knackig, was Familien mit Kindern am Wochenende vom 24. und 25. Mai in Sachsen-Anhalt zwischen Halle, Magdeburg und Dessau unternehmen können.

Tolles Theater, spannende Bienen und ein Konzert mit Rolf Zuckowski: Was Familien mit Kindern am Wochenende erleben können

Theater, Lego-Ausstellung und Konzerte - es gibt so viel zu erleben. Hier kommen unsere Tipps für Familien in der Übersicht:

Kindertheater "Kaltstart" in Halle

Bilderbuchsamstag rund um die Bienen in Dessau

Historische Markttage wie zu Müntzers Zeiten in Stolberg (Harz)

Figurentheater "Frederick" in Dessau

Elbkinder-Konzert mit Rolf Zuckowski in Magdeburg

Murmelspieltag im Stadtmuseum Halle

Sonderausstellung „LEGO®mobil" in Magdeburg

1. Kindertheater "Kaltstart" in Halle

Schon viele Jahre bietet Kaltstart e.V. regelmäßig Theaterspielprojekte für unterschiedliche Altersgruppen und in verschiedenen Sparten (wie Musical, Improvisationstheater, Theaterfreizeiten) an. Nun präsentieren sich zwei der Gruppen mit ihren aktuellen Stücken.



Die Kindertheatergruppe "Kaltstart e.V." zeigt das Stück "Da steht ein Pferd aufm Flur". Die drei Freunde Tanja, Isabella und Patrick erfahren, dass Tiere, die dem Zoo zur Last fallen, getötet werden sollen. In einer spontanen Aktion entführen sie daraufhin mit Hilfe des Tierpflegers Dennis ihr Lieblingspony und bringen es zu sich nach Hause. Die Rettungsaktion wird von der Presse begierig aufgegriffen und die Familie Rabenstein-Regenpfeiffer kommt überraschend zu vorübergehendem Ruhm. Währenddessen steht auch der pflegebedürftige Opa Rabenstein im Rampenlicht.



Datum: 24. Mai um 16 Uhr und 25. Mai um 11 Uhr, Freie Spielstätte, Kardinal-Albrecht-Straße 6, 06108 Halle

Rund um die Biene geht es in der Stadtbibliothek Dessau. Foto: dpa

2. Bilderbuchsamstag rund um die Bienen in Dessau

In der Stadtbibliothek Dessau-Roßlau summt und brummt es - wie wäre es, den Samstagnachmittag einmal dort in der Bibliothek zu verbringen? Interessierte Eltern oder Großeltern, mit Kindern oder Enkelkindern im Alter von 3 bis 6 Jahren, können zum Familienausflug in die Hauptbibliothek der Stadtbibliothek Dessau-Roßlau starten.



Am Samstag gibt es für kleine und große Besucher ein abwechslungsreiches Programm rund ums Bilderbuch und zum Thema Bienen. Es gibt an diesem Samstagnachmittag viele Stationen mit kleinen Aktivitäten, bei denen man die Welt der Bilderbücher neu entdecken und sich zum Lesen oder Vorlesen ermuntern lassen kann. Außerdem ist es möglich, sich beraten zu lassen, sich gemeinsam Bücher anzusehen, sich zu informieren, ausgiebig zu stöbern und zu spielen. Natürlich ist es auch möglich, sich etwas auszuleihen.



Besonderes Vorleseerlebnis versprechen um 14.30 Uhr und 15.30 Uhr für die kleine Bühne das Bilderbuchkino „Kleine Biene Nimmersatt“, ein DDR-Klassiker. Im Garten der Bibliothek wird um 15 Uhr eine Bienenweide angelegt, bei der man nicht nur zuschauen, sondern auch mitmachen darf. Ab 16 Uhr gibt es Kinderschminken und 16.30 Uhr verzaubert das „Puppentheater Spatz“ mit dem Stück “Die Biene Maja“ Groß und Klein. Wer echte Imker erleben und mal richtigen Honig naschen möchte hat auch dazu am Samstag die Möglichkeit. Neben dem Informations- und Mitmachstand gibt es Spielspaß mit Bienen-Robotern, den Bee-Bots und man darf Samenbomben selber machen.



Der Eintritt ist frei!



Datum: 24. Mai, 14 Uhr, Zerbster Straße 10, 06844 Dessau-Roßlau

Feiern, schlemmen und spielen wie zu Müntzers Zeiten können Besucher zu den historischen Markttagen in Stolberg. Foto: dpa

3. Historische Markttage wie zu Müntzers Zeiten in Stolberg (Harz)

Am Wochenende erwartet die Einwohner und Besucher aus nah und fern „Kurzweyl wie zu Müntzers Zeiten“ – die Historischen Markttage mit den Händlern, Gauklern, Kunsthandwerkern, historischen Spielen, Musikanten, Tavernen und allerlei Zeitvertreib zum Staunen und Erleben in Stolberg (Harz).



Ein buntes Programm erwartet die Besucher an den drei Tagen. Zum Beispiel eine Straßenszene mit ca. 25 Ständen (Handwerk, Handel, Gastronomie). Hier wird gearbeitet,gehandelt und beköstigt wie zu Müntzers Zeiten. Es sind Stände aus Stoff, Holz und Naturmaterialien. Neuzeitliche Dinge gibt es nicht zusehen. Töpfern, Malen, Basteln, ein Puppentheater,Lederwerkstatt, Steinmetz, Drechsler und Schmiede, hist. Gewänder, Schmuck, Spielwaren und Küchengerät, Kunsthandwerker, eine kleine Bühne mit Musikanten, Gaukelei, Fakir undFeuerspucker, Jonglagen, Tavernen, Bräterei, Bäckerei, Rittergruppe mit Fechtszenen, Walking Acts und vieles mehr gestalten ein buntes Marktgeschehen.



Am Samstag startet 11 Uhr zum Auftakt ein Festumzug ab Parkplatz Bahnhof in Stolberg, über die Niedergasse, Rittergasse bis zur Waldbühne am Rittertor, unter Mitwirkung der Stolberger Vereine und Einwohner.



Der Eintritt ist frei!



Datum: 23. bis 25. Mai, Markt, 06536 Stolberg (Harz)

Das Figurentheaterstück "Frederick" wird in Dessau gespielt. Foto: Claudia Heysel

4. Figurentheater "Frederick" in Dessau

Der Speicher ist leer. Alle Vorräte verbraucht. Kein Korn ist mehr da. Die letzten Maiskolben und Nüsse sind längst aufgegessen. Außerdem kommt der Winter. Es wird kälter und bald schon gibt es nichts mehr zu ernten oder zu sammeln. Darum arbeiten alle Mäuse. Die ganze Familie wuselt vom Feld zur Mauer und von der Mauer aufs Feld. Sie wuchten Weizenhalme ins Trockene, graben nach Grassamen und füllen ihre Vorratskammern. Von der vielen Arbeit und der Kälte ist manche Maus schon ganz grummelig. Es wird immer weniger gesprochen. Nur Frederick tut nichts. Er sitzt schweigend auf einem Stein, genießt den letzten Sonnenstrahl und schmunzelt. Wie Frederick seine Familie trotzdem durch die dunkle Zeit bringt, erfahren Besucher in dem Figurentheaterstück "Frederick".



Datum: 25. Mai, 15 Uhr, Altes Theater/Puppenbühne, Lily-Herking-Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau

Deutschlands bekanntester Kinderlieder-Sänger, Rolf Zuckowski, kommt nach Magdeburg. Foto: dpa

5. Elbkinder-Konzert mit Rolf Zuckowski in Magdeburg

Musik verbindet – beim Elbkinder-Konzert am Mückenwirt. Am Sonntag heißt es „Elbtour 2025 – Gemeinsam unterwegs“! Der Verein Elbkinderland e.V. bringt Kinderchöre aus verschiedenen Regionen zusammen – mit einem ganz besonderen Begegnungskonzert direkt am Mückenwirt in Magdeburg.



Mit dabei sind die Elbkinder Magdeburg sowie junge Gäste aus Dessau und Wiedemar. Freut euch auf ein rund 90-minütiges Konzert mit Liedern, die berühren, verbinden und einfach gute Laune machen!Besonderes Highlight: Rolf Zuckowski – der wohl bekannteste Kinderliedermacher Deutschlands – ist live dabei, unterstützt die Chöre und sorgt garantiert für Gänsehaut-Momente.



Datum: 25. Mai, 14 Uhr, Elbwiese beim Mückenwirt, 39104 Magdeburg, An der Elbe 14

Mit Murmeln kann man im Stadtmuseum Halle spielen. Foto: dpa

6. Murmelspieltag im Stadtmuseum Halle

Vor dem Museum, auf dem Hof und in der Sonderausstellung "Spiel mit!": Ob Röhrenbahn in der Ausstellung, eine Holzmurmelbahn zum Zusammenbauen, Halles größte Murmelbahn im Hof oder eure selbst gebaute wilde Eigenkreation: Hier dreht sich alles um die rollenden Kugeln!



Besucher können auch Boccia spielen, Schangeln und Spielzeuge für draußen ausleihen!



Datum: 25. Mai, 11 Uhr, Große Märkerstraße 10, 06108 Halle

Im Jahrtausenturm in Magdeburg gibt es eine Lego-Sonderausstellung zu sehen. Foto: dpa

7. Sonderausstellung „LEGO®mobil" in Magdeburg

Der Jahrtausendturm im Elbauenpark Magdeburg wird zum Treffpunkt für Technik- und LEGO®-Fans! Die Sonderausstellung LEGO®mobil zeigt beeindruckende Fahrzeugmodelle von Axel Duschek – von klassischen Rennwagen bis hin zu motorisierten Hightech-Konstruktionen. Hier trifft LEGO®-Technik auf Ingenieurskunst im Miniaturformat.



Datum: bis zum 30. Juni, täglich außer montags ab 10 Uhr, Jahrtausendturm im Elbauenpark, Tessenowstr. 7, 39114 Magdeburg

