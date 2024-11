In vielen Familien werden schon fleißig Weihnachtskekse gebacken. Und die sind nicht nur lecker, sondern sehen auch ganz individuell aus. Wie diese Rudolph-Plätzchen von Food-Bloggerin Julia Uehren.

Rot leuchtet die Nase vom Schokokeks-Rudolph. Die Plätzchen passen gut in die Advents- und Weihnachtszeit und sind ganz leicht zu backen.

Köln - „Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose …“ Wer hat diesen Weihnachts-Evergreen nicht schon geschmettert! Passend dazu sind diese niedlichen Rentierkekse ein hübscher Hingucker auf dem Plätzchenteller.

Aber nicht nur das: Sie schmecken auch köstlich. Eine große Portion Kakao verwandelt den Teig in eine dicke Schokobombe, und die Kekse sind geschmacklich nah an amerikanischen Brownies. Die Konsistenz ist allerdings luftig-leicht, wie man sie von Sandkeksen kennt.

Darüber hinaus ist das Rezept so simpel, dass auch Backneulinge gut damit zurechtkommen. Eine kleine Herausforderung gibt es: Es braucht etwas Fingerspitzengefühl, das Geweih aus den Mini-Salzbrezeln zu brechen.

Zutaten für 30 Rudolph-Plätzchen

60 Mini-Salzbrezeln (eventuell ein paar mehr als Reserve)

200 g Butter (Zimmertemperatur)

100 g Zucker

250 g Weizenmehl (Type 405)

1 TL Backpulver

5 EL Backkakao

1 Prise Salz

60 Zuckeraugen

30 rote Schokolinsen

1 EL Puderzucker

Zubereitung

1. Die Salzbrezeln so auseinanderbrechen, dass zwei „Y“-Formen für das Geweih entstehen.

2. Butter und Zucker mit einem Rührgerät schaumig schlagen. Mehl, Backpulver, Kakaopulver und eine Prise Salz dazugeben und mit sauberen Händen zu einem festen Teig kneten. Aus dem Teig ca. 30 gleich große Kugel formen.

3. Das Backblech mit Backpapier auslegen und den Backofen auf 180 °C Ober- und Unterhitze vorheizen.

4. Die Teigkugeln auf das Backpapier legen und etwas flach drücken. Die „Y“-Brezelstücke wie ein Geweih an der Oberseite in den Teig stecken.

5. Die Plätzchen im Backofen ca. 15-20 Minuten backen. Anschließend komplett abkühlen lassen.

6. Einige Tropfen Wasser zum Puderzucker geben und glatt rühren. Damit werden Augen und Nase am Rentier befestigt. Die Zuckeraugen und die roten Schokolinsen kurz in die Puderzuckercreme tunken und auf die Plätzchen setzen. Trocknen lassen.