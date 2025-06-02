Sommerzeit ist Badezeit – doch wie teuer wird der Sprung ins kühle Nass? Eine aktuelle Erhebung zeigt: Während bundesweit die Preise steigen, bleiben die Kosten in Sachsen-Anhalt moderat. Wo Familien sparen – und wo’s teuer wird.

Sommer, Sonne, Schnäppchen? So viel kostet der Freibadbesuch 2025 in Sachsen-Anhalt

Kinder lieben es im Wasser! Wenn Familien öfter ins Freibad gehen, lohnt sich ein Blick auf die Preise und mögliche Vergünstigungen.

Halle (Saale)/Magdeburg. Mit dem meteorologischen Sommeranfang am 1. Juni läuten deutsche Städte und Bäder-Betriebe mehrheitlich die Freibad-Saison ein. Klettern die Temperaturen gen 25 Grad, macht das Groß und Klein Lust auf eine Abkühlung. Doch heiße Preise treiben Badeliebhabern vielerorts Schweißperlen auf die Stirn. Wie teuer ist ein Freibadbesuch in diesem Jahr?

Laut einer deutschlandweiten Auswertung von dem Gutscheinportal Coupons.de, die Eintrittspreise aus 39 Städten verglichen hat, steigen die Freibadpreise 2025 im Schnitt um rund 6,5 Prozent. Im bundesweiten Vergleich von 105 Freibädern zahlen Badegäste nun im Durchschnitt 5,14 Euro.

In Sachsen-Anhalt sieht das deutlich entspannter aus: In Halle – etwa Nordbad oder Saline – kostet die Tageskarte für Erwachsene 5 Euro, für Kinder nur 3 Euro. Eine Familienkarte (max. 2 Erwachsene + 2 Kinder) gibt es schon für 10,50 Euro.

So sieht der deutschlandweite Vergleich für die Eintrittspreis bei Schwimmbädern aus. (Grafik: Coupons.de)

Magdeburg im Mittelfeld – aber mit Sparpotenzial

Auch in Magdeburg bleibt der Freibadbesuch erschwinglich. Tageskarten kosten im Schnitt ebenfalls 5 Euro, mit Ermäßigungen teils weniger. Damit liegt die Landeshauptstadt auf Augenhöhe mit Halle – und deutlich unter Städten wie Köln (6,23 Euro) oder München (6,50 Euro).

Preisvergleich lohnt – besonders für Familien

Die Erhebung zeigt: Die Preisspanne reicht bundesweit von 3,80 Euro (z. B. in Lübeck) bis zu 6,83 Euro in Berlin. Familien können besonders sparen, wenn sie auf Zehnerkarten (Halle: ab 45 Euro) oder Ferienkarten (nur 23 Euro für die gesamten Sommerferien) setzen.

Auch Abendkarten ab zwei Stunden vor Schließung lohnen sich – in Halle kosten sie nur 3 Euro für Erwachsene und 2,30 Euro für Kinder.

Hallenbäder als Alternative – günstig und flexibel

Viele Hallenbäder in Sachsen-Anhalt bieten Kurzzeittarife: In Halle kostet eine Einzelkarte für zwei Stunden nur 3,50 Euro, ermäßigt 2,50 Euro. Wer regelmäßig schwimmt, ist mit einer Zehnerkarte (31,50 Euro) gut beraten.

Fazit für Familien in Sachsen-Anhalt: Sachsen-Anhalts Freibäder sind 2025 eine preiswerte Möglichkeit für Familienfreizeit im Sommer.