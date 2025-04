Für einen schönen Familienausflug braucht es nicht viel – hauptsächlich gute Laune und die richtigen Orte. Viele Kinder und junge Erwachsene haben noch die Gelegenheit, an spannenden Veranstaltungen teilzunehmen, die für sie kostenlos sind.



Wir stellen bekannte Attraktionen der Region vor, von denen man sicherlich nicht erwartet hätte, dass sie für viele Kinder und Jugendliche kostenfrei zugänglich sind.

1. Das Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle

Im Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle haben Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre freien Eintritt. Als eines der bedeutendsten archäologischen Museen Mitteleuropas bietet es faszinierende Ausstellungen und interessante Objekte, wie die berühmte Himmelsscheibe von Nebra. Elf Ausstellungsabschnitte führen durch 450.000 Jahre Menschheitsgeschichte, von der Steinzeit bis zur frühen Neuzeit.



In den Osterferien gibt es spannende Aktionen für Familien. Hier können Kinder und Erwachsene kleine Souvenirs herstellen, wie Bergkristallamulette, Schmuckperlen oder eine Vogelfibel. Eine Anmeldung ist erforderlich.



Jeden letzten Sonntag im Monat lädt das Museum auch zu Familiennachmittagen für 10 Euro pro Familie (zzgl. Eintrittspreis) ein.



Am 27. April können beim Thementag „Der kleine Prinz von Großörner“ geschnitzte Kunstwerke gestaltet werden.



Während der Museumsnacht am 10. Mai bietet das Landesmuseum spannende Aktionen wie das Spinnen mit der Gruppe „Spinnen in Weimar“ und Führungen durch die „Schatzkammer der Archäologie“.

Adresse: Richard-Wagner-Straße 9, 06114 Halle

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag: 9 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertage: 10 bis 18 Uhr, Montag: nur nach Voranmeldung (Gruppen, Führungen).

2. Traditionelles Osterfeuer in der Festung Mark in Magdeburg

Am Samstag, den 19. April, wird in der Festung Mark in Magdeburg das berühmte Osterfeuer der Stadt entzündet. Kinder bis sechs Jahre haben kostenlosen Eintritt. Ab 16 Uhr öffnet die historische Festungsanlage ihre Tore und ab 18 Uhr beginnt das Kinder-Osterfeuer mit einer aufregenden Feuershow.



Für die ganze Familie gibt es zahlreiche Aktivitäten wie Ostereier bemalen, Schmetterlinge basteln und Kinderschminken. Ab 20 Uhr wird das große Osterfeuer entzündet. Bei leckeren Grillgerichten und warmen Getränken lässt sich der Abend am wärmenden Feuer genießen – das perfekte Osterprogramm.



Im Vorverkauf können Eintrittskarten ab 8 Euro erworben werden, an der Abendkasse kosten sie 10 Euro. Kinder von sieben bis 15 Jahren zahlen nur 5 Euro.

Adresse: Hohenpfortewall 1, 39104 Magdeburg

Alternativ gibt es auch das Osterfeuer im Fort II in Magdeburg. Hier haben Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kostenlosen Eintritt. Erwachsene zahlen 5 Euro.

Lesen Sie auch: Osterfeuer in Magdeburg: Freier Eintritt für Kinder in Reform. Der Bürgerverein Reform plant am Abend vor Ostersonntag eine Premiere. Im Fort II in Magdeburg soll ein „Planeten-Glühen“ stattfinden.

3. Kostenloser Erholungspark für alle in Oschersleben

Der Wiesenpark in Oschersleben ist ein beliebtes Ausflugsziel entlang des Flusses Bode. Er ist ganzjährig und kostenlos für alle zugänglich. Er bietet einen Tierpark mit heimischen Tieren, wie Rot- und Damwild, Wildschweine und Pferde, aber auch exotische Arten, wie Papageien, Stachelschweine und Strauße.



Im Haustiergehege können Kinder Tiere wie Kaninchen, Meerschweinchen und Zwergziegen streicheln. Der Park hat zudem einen Seerosenteich, eine Waldschenke mit Biergarten sowie einen Abenteuerspielplatz für Kinder.

Adresse: Friedensstraße 48, 39387 Oschersleben

4. Osterferien im Tierpark Bernburg

Der Tierpark in Bernburg präsentiert über 1.000 Tiere: Von Säugetieren, Vögeln und Fischen, bis hin zu bedrohten Wildtierarten, wie der Graupapagei oder Geparden. Er ist nach dem Konzept eines Geozoos gestaltet und unterteilt sich in die Themenbereiche Afrika, Eurasien, Australien und Amerika. Ein gut ausgeschilderter Rundweg führt zu allen Gehegen.



Am Ostersonntag, den 20. April findet ein buntes Osterprogramm mit Kinderschminken, Hüpfburg, Kinderkarussell und vieles mehr statt. Los geht’s ab 10 Uhr, Ende ist um 17 Uhr. Kinder bis zwei Jahre haben kostenlosen Eintritt, bis 15 Jahre zahlen sie 3.50 Euro. Erwachsenenpreise starten bei 6 Euro. Gruppen- und Familientickets sind möglich.

Adresse: Krumbholzallee 3, 06406 Bernburg

Öffnungszeiten: Der Park ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Auch interessant: Baby-Bär, Litschi-Wasserbock, Baby-Schimpanse, Mini-Fledermäuse: In den Zoos und Tierparks Sachsen-Anhalt und Sachsen erblicken derzeit viele Tierbabys das Licht der Welt. Wohin sich ein Ausflug für Familien lohnt.

5. Schiffsfahrt auf der Saale bei Bad Kösen

Am ersten April hat die Schiffsfahrtsaison in Bad Kösen begonnen. Kinder bis zwei Jahre dürfen in Begleitung eines Erziehungsberechtigten kostenlos mitfahren.



Zur Verfügung stehen das Linienschiff MS Bad Kösen oder das Charterschiff MS Rudelsburg, mit zusätzlicher Bar an Board. Beide Motorschiffe sind verglast und haben ein Freideck. Die Hin- und Rückfahrt dauert 75 Minuten, inklusive einer 15-minütigen Pause am Anleger Saaleck.



In Bad Kösen stehen Besuchern viele weitere Angebote zur Verfügung: Ein Tierpark, die Kösener Spielzeug Erlebniswelt mit Spielezimmer oder das einzig durch Wasserkraft funktionierende Gradierwerk Europas.



In der Umgebung gibt es weitere Sehenswürdigkeiten wie die Burgen Saaleck und Rudelsburg oder das Zisterzienserkloster Schulpforta.



Kinder von vier bis zwölf Jahren zahlen 6 Euro für eine Fahrt und 10 Euro für Hin- und Rückfahrt auf der Linienstrecke; Erwachsene zahlen einfach 8.50 Euro und gesamt 15 Euro. Gruppen können gegen Aufpreis extra Fahrten buchen: Kaffee-, Frühstück- oder eine Wein- und Sektfahrt.

Alternativ können Besucher auch ab 1 Euro die Fähre in Bad Kösen nehmen. Die Fahrt dauert circa 10 Minuten.

Adresse: Parkstraße 7, 06628 Naumburg

6. Action im Abenteuerreich Belantis bei Leipzig

Bei Leipzig können Kinder unter vier Jahren den Freizeitpark Belantis kostenlos besuchen. Auch Geburtstagskinder erhalten freien Eintritt in das Abenteuerreich. Wer während der Winterpause, zwischen dem 1. November und 4. April, Geburtstag hatte, kann den Park zwischen dem 5. und 13. April einmalig kostenlos besuchen. Ein Nachweis des Geburtstags ist erforderlich.



Belantis bietet mehr als 50 Attraktionen in verschiedenen Themenwelten: Von Achterbahnen über Kettenkarussell bis hin zu gemütlichen Bootsfahrten und vielen Events ist für alle was dabei. Der Abenteuerpark hat mehrere Restaurants und Imbisse, sodass niemand hungrig bleibt.

Adresse: Zum Weißen Markt 1, 04249 Leipzig

Öffnungszeiten: In der Regel ist der Park von 10 bis 17 Uhr geöffnet

Eintrittspreise: Tagestickets sind online ab 29.90 Euro und an der Tageskasse ab 39.90 Euro erhältlich

Lesen Sie auch: Karls Erdbeerhof, Pullman City und Co.: Freizeitparks in der Nähe: Hier können Familien Spannendes erleben

7. Kostenlos in den Magdeburger Zoo

Kinder bis 12 Jahre dürfen sich freuen: Im Zoologischen Garten in Magdeburg haben sie freien Eintritt. Der Park präsentiert 655 Tieren und 200 Tierarten – unter anderem Giraffen, Schimpansen und viele mehr. Während Tierfütterungen können Gäste die Tiere beobachten und dem Tierpfleger Fragen stellen.



Noch bis zum 11. April gibt es für acht- bis Zwölf-Jährige ein spannendes Osterferienprogramm für 19 Euro pro Kind. Die jungen Gäste haben drei Stunden Zeit, ihr eigenes Gehege zu entwerfen. Außerdem erfahren sie die Folgen der Massentierhaltung und lernen, wie man den eigenen Konsum nachhaltiger gestalten kann.



Ab dem 14. April können Besucher eine Greifvogel-Flugschau live miterleben. Bis zum 18. April sind drei Vorstellungen täglich geplant.

Adresse: Zooallee 1, 39124 Magdeburg

Öffnungszeiten: Der Zoo hat ganzjährig geöffnet ab 9 Uhr geöffnet

Eintrittspreise: Tageskarten sind ab 9 Euro erhältlich

8. Geschichte der Himmelsscheibe von Nebra entdecken

Im Besucherzentrum Arche Nebra im Burgenlandkreis können Besucher unter 6 Jahre die Geschichte der Himmelsscheibe von Nebra kostenlos entdecken.



Es gibt eine Dauerpräsentation rund um rätselhaften Fund, eine Sonderschau „Dresses – Rom macht Mode“, sowie eine 25-minütige Planetariums Show. Für Kinder gibt es Mitmach-Angebote wie beispielsweise das Gießen von Himmelsscheiben aus Schokolade oder Zinn. Zudem können Gäste an geführten Touren und Wanderungen teilnehmen oder den Kunstweg, der zum Fundort Mittelberg führt, erkunden.



Zusätzlich gibt es Veranstaltungen und spezielle Programme für Erwachsene und Familien: Am 18. April eine Sonderführung zum Karfreitag. Hierfür ist keine Anmeldung nötig. Tickets sind ab 6.50 Euro inklusive Sondershow erhältlich.

Adresse: An der Steinklöbe 16, 06642 Nebra (Unstrut)

Öffnungszeiten: Von April bis Oktober hat das Besucherzentrum täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet

9. Ältestes Haus in Mitteldeutschland in Bad Kösen

Personen unter 18 Jahre können im Naumburger Ortsteil Bad Kösen kostenlos eines der ältesten erhaltenen Wohn- und Wirtschaftsgebäude Mitteldeutschlands besichtigen. Seit 1955 befindet sich in dem Romanischen Haus ein Museum zur Geschichte Bad Kösens und der Umgebung.



Das Ausstellungsangebot wird durch wechselnde Themen zur Kulturgeschichte sowie eine Ausstellung zur Kösener Spielzeugfabrik PEBE, dem DDR-Hersteller von Kunststoff-Baukästen und Spielwaren, ergänzt.

Adresse: Am Kunstgestänge, 06628 Bad Kösen

Öffnungszeiten: Das Haus sowie das Museum haben dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr geöffnet

Eintrittspreise: Erwachsene zahlen 5.50 Euro Eintritt

10. Bergbau-Technik-Park in Großpösna

Im Bergbau-Technik-Park in Großpösna (Sachsen) können Kinder unter fünf Jahren die größten bewegten Maschinen der Welt kostenfrei betrachten. Auf dem 5,4 Hektar großen Gelände können Besucher an 23 Stationen alles über die Braunkohlegewinnung erfahren.



Die beeindruckendsten Highlights sind der 1.300 Tonnen schwere „Schaufelradbagger 1547“ und der fast doppelt so schwere „Absetzer 1115“ (2.400 Tonnen). Neben diesen Giganten bieten eine E-Lok mit Abraum- und Kohlewagen, eine Bandanlage und weitere Exponate einen spannenden Einblick in die Vergangenheit.



Für die kleinen Besucher gibt es auf dem Abenteuer-Spielplatz „Tertiär“ viel Platz zum Spielen und Toben, während im Imbiss „Zum Bagger 1547“ leckere Snacks und Getränke auf die Gäste warten.

Adresse: Am Westufer 2, 04463 Großpösna

Öffnungszeiten: Der Technikpark hat in der Regel mittwochs bis sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet, ab Juli bis August dienstags bis sonntags bis 17 Uhr

Eintrittspreise: Tickets gibt’s ab 6 Euro, Führungen sind möglich

11. Freizeitspaß in Eckartsberga im Burgenlandkreis

Im Freizeitspaß in Eckartsberga im Burgenlandkreis haben Kinder bis drei Jahre viele kostenlose Möglichkeiten: Ob im DinoWeltWäldchen, im Irrgarten oder im Geister- und Spielehaus – hier ist Spaß garantiert.



Seit dem 5. April hat der Freizeitpark wieder geöffnet. Neu in diesem Jahr sind das Rätselraten und eine Schatzsuche im Irrgarten. Neben diesen Attraktionen können Besucher auch Miniatur-Golfen, auf dem Bungee-Trampolin hüpfen und auch kreative Erfahrungen sammeln.

Adresse: Burgstraße 4, 06648 Eckartsberga

Öffnungszeiten: Bis zum 2. November hat der Park mittwochs bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet

Eintrittspreise: Die Preise variieren nach Attraktion und starten bei 3 Euro