Was geht in Sachsen-Anhalt fragt die „Eltern-Ecke“. Damit Eltern wissen wohin sich ein Ausflug mit den Kids lohnt oder was in Kita, Schule, Erziehung sonst noch wichtig ist.

Die "Eltern-Ecke" geht als Familiennewsletter in Kürze an den Start.

Wo stand das nochmal zum Lehrermangel? Welche Rechte habe ich, wenn die Kita kein Personal hat? Wo finde ich die richtige Nachhilfe? Das sind alles Themen, über die die Volksstimme in den vergangenen Wochen berichtet hat. Mit dem Ziel: Eltern in Sachsen-Anhalt zu unterstützen. Doch erreichen diese Infos Familien mit Kindern überhaupt?

Eltern haben einen hektischen Alltag, kaum Zeit. Eine Zeitung kennen sie meist nur noch von ihren Eltern. Und trotzdem: Was in Genthin mit Kindern passiert, die in der Familie, der Schule oder überhaupt im Leben nicht mehr zurechtkommen, interessiert sie.

Hier können Sie sich direkt für den Newsletter "Eltern-Ecke: Was geht in Sachsen-Anhalt" anmelden.

Und warum in Magdeburg eine Notanlaufstelle zur Kita wurde, das interessiert sie – denn sie sind direkt betroffen. Aber ohne Zeitung? Ein Dilemma, das wir lösen wollen. Natürlich finden Sie, liebe Leserinnen und Leser, die meisten unserer Texte auch online auf volksstimme.de oder sogar mit Video bei Facebook oder Instagram – irgendwo.

Wir wollen nun all unsere Informationen bündeln und speziell zuschneiden für Eltern mit wenig Zeit. Was ist in Sachsen-Anhalt los? Wohin lohnt sich ein Ausflug und welche Erfahrungen haben andere Eltern gemacht: Wenn das Kind etwa ständig mit dem Papa spielen möchte, es nicht schläft oder die Wohnung auf den Kopf stellt?

Jeden Donnerstag schicken wir unseren neuen kostenfreien Familien-Newsletter auf die Reise. Eltern müssen ihn nicht sofort lesen, sondern können hineinschauen, wenn es für sie passt. Die Infos warten geduldig im Postfach, wo alles jederzeit noch einmal nachgeschlagen werden kann.

Finden Sie auch praktisch? Dann melden Sie sich gern an. Unsere neues Angebot speziell für Familien startet in Kürze.