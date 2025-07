Achterbahn, Affen, Abenteuer: Rund um Leipzig finden Familien Ausflugsziele, die gleichzeitig entspannen und begeistern. Von Wasserspaß bis Zeitreise – Teil 1 der Serie „So nah, so schön“ zeigt, was Sachsen alles zu bieten hat.

So nah, so schön

Leipzig/Halle (Saale). Sommerzeit ist auch Abenteuerzeit – und Mitteldeutschland hat mehr zu bieten, als man denkt. Von der pulsierenden Stadt Leipzig bis zu den idyllischen Seen des Neuseenlands und den sagenumwobenen Burgen des Sächsischen Burgenlands reicht eine vielfältige Erlebnislandschaft, die sich perfekt für Familienausflüge von Sachsen-Anhalt aus eignet.

Ob Ritterromantik, Wasserspaß oder Vulkangeschichte – ich habe fünf Ausflugsziele auf ihre Familientauglichkeit getestet.

1. Zoo Leipzig und Neuseenland: Vom Tropenhaus zum Südsee-Feeling am See

Der Zoo Leipzig zählt zu den modernsten Tierparks der Welt. Mit seinen sechs Erlebniswelten entführt er Familien in die faszinierendsten Lebensräume unseres Planeten.

Da ist etwa das Gondwanaland, eine riesige Tropenhalle. Sie bietet nicht nur exotisches Klima, sondern auch spannende Einblicke in den Regenwald. Das Pongoland ist ebenfalls beliebt bei Familien: Hier leben alle vier Menschenaffenarten unter einem Dach – eine zoologische Besonderheit.

Wer nach dem Zoobesuch Lust auf Abkühlung verspürt, kann mit einem ausgeliehenen Kanu vom Stadthafen Leipzig Richtung Cospudener See ins Neuseenland paddeln. Die einstigen Tagebaulandschaften haben sich in grüne Oasen verwandelt. Der Cospudener See lockt mit Sachsens längstem Sandstrand und maritimem Flair am Pier 1.

Wer traut sich? Im Kanupark Markkleeberg werden Kinder beim Rafting gefordert. (Foto: Kanupark Markkleeberg)

Der Markkleeberger See begeistert mit Kletterpark, Kanupark und Adventure-Golf. Auch das All-on-Sea Resort am Schladitzer See sorgt mit Wassersport, Funpark und Spielzonen für Urlaubsgefühl mitten in Sachsen. „Ein Blick über die Seen und man fühlt sich gleich wie im Urlaub“, bringt es Markkleebergs Oberbürgermeister Karsten Schütze auf den Punkt – und mein Eindruck bestätigt das.

Fazit: Der Leipziger Zoo ist für Familien ein Erlebnis – gerade jüngere Kinder kommen voll auf ihre Kosten. Für ältere Kids wird es mit der Kombination aus Bootsabenteuer und Badestopp an einem der Seen nicht weniger spannend.

2. Action und Abkühlung: Warum Belantis der beste Freizeitpark für Familien ist

Kaum ein Ort vereint Fantasie und Nervenkitzel so gekonnt wie das Abenteuerreich Belantis bei Leipzig. In acht detailreich gestalteten Themenwelten sorgen mehr als 60 Attraktionen für Familienspaß zwischen dem „Tal der Pharaonen“, der „Insel der Ritter“ oder dem „Schloss Belantis“.

Das Gondwanaland im Zoo Leipzig ist ein echtes Highlight für Kids. (Foto: LTM, Fotograf Philipp Kirschner)

In den Ferien legt der Freizeitpark noch einen drauf: Auf dem neuen Wasserspielplatz „Splash“ sorgen über 1.000 Düsen für willkommene Abkühlung an heißen Tagen – besonders für jüngere Kinder ein Highlight. Dazu begeistert eine BMX-Stuntshow mit waghalsigen Sprüngen und coolen Tricks – da kommen selbst Teenager aus dem Staunen nicht mehr heraus.

Fazit: Wer einen Mix aus Wasserspaß, Achterbahnfieber und Familienabenteuern sucht, ist im Belantis genau richtig.

3. Geschichte zum Anfassen: Schloss Hartenfels macht Reformation erlebbar

Wer mit Kindern nach Torgau reist, erlebt im Schloss Hartenfels nicht nur ein architektonisches Juwel der Frührenaissance, sondern auch eine interaktive Geschichtsstunde zum Anfassen.

Besonders die multimediale Ausstellung „Standfest.Bibelfest.Trinkfest“ kommt bei jungen Besuchern gut an, denn Kurfürst Johann Friedrich der Großmütige und seine Frau Sibylle führen „höchstpersönlich“ als digitale Animationen durch ihr Schloss.

Schloss Hartenfels in Torgau zählt zu den bedeutendsten Renaissancebauten der Region Leipzig – heute erleben Familien hier Geschichte zum Anfassen. (Foto: Veranstalter)

Auch die Ausstellungen zur Reformation und Renaissance laden zum Mitentdecken ein – für ältere Kinder mit Interesse an Geschichte ideal. Der Bärengraben mit seinen beiden tierischen Bewohnern sorgt zum Abschluss für ein echtes Highlight bei kleinen Gästen.

Fazit: Schloss Hartenfels überrascht mit einem klugen Mix aus Geschichte und Erlebnis. Wer altersgerechte Wissensvermittlung schätzt, ist hier richtig.

4. Vulkane, Porphyr & Schokolade: Familien-Wanderung im Geopark Porphyrland

Erdgeschichte zum Anfassen: Im Geopark Porphyrland entdecken Familien, wie Vulkane vor Millionen Jahren Mitteldeutschland geprägt haben. Der leuchtend rote Rochlitzer Porphyrstein – einst tief im Inneren eines Supervulkans entstanden – zieht sich als roter Faden durch die Region. Auf dem Porphyrlehrpfad am Rochlitzer Berg wandert man durch alte Steinbrüche und erfährt spielerisch, wie geologische Prozesse die Landschaft formten.

Im Geoportal Porphyrhaus am Rochlitzer Berg erleben Kinder Geologie hautnah – hier wird Porphyrstein mit eigenen Händen bearbeitet. (Foto: LTM, MaPix-Fotographie)

Rebekka Heinze, Netzwerkmanagerin des Geoparks, fasst zusammen: „Zwei der rund 20 weltweit bestätigten Supervulkane ereigneten sich hier vor 290 Millionen Jahren. Zudem lösten die Gletscherschrammen in den Hohburgen Bergen einen Wissenschaftsstreit aus, der zur Bestätigung der Inlandeistheorie führte.“ Im Supervulkanzentrum und den weiteren Geoportalen wird’s besonders spannend: Mit Mitmach-Stationen, Ausstellungen und Führungen wird die komplexe Erdgeschichte auch für Kinder greifbar.

Für den kleinen Hunger danach warten regionale Spezialitäten wie die Wemsdorfer Nusscreme bei Chocolatier Praetsch oder das „Wilde Porphyrlandmenü“ im Gasthof Dehnitz.

Fazit: Ideal für naturbegeisterte Familien mit Schulkindern, die gern wandern und lernen.

5. Ganz neu und voller Fantasie: Freizeitpark ArkaZien bei Grimma startet durch

Zum Schluss gibt’s einen Vorblick auf nächsten Monat: Nach mehr als 13 Jahren Bauzeit öffnet am 3. September in Beiersdorf die Erlebniswelt ArkaZien ihre Pforten.

Klettern, balancieren, toben: In den ArkaZien bei Grimma erleben Kinder Abenteuer inmitten der Natur. (Foto: Silvia Poehls)

Verwoben in 20 Minizonen laden Spiel- und Kletterkombinationen in einer Parkanlage Familien zu fantasievollem Spiel, körperlicher Bewegung und zum Entspannen ein. Inhaber Günther Ziegler verspricht: „Diesen Ort gibt es kein zweites Mal. ArkaZien begeistert Besucher jeden Alters.“