Halle (Saale)/Magdeburg - Wie geht es Familien in Sachsen-Anhalt? Was läuft in ihren Augen gut, was schlecht? Das wollten Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung wissen – und zwar aus erster Hand.

Darum haben wir im Frühjahr die Online-Umfrage „FamilienLeben“ gestartet. Den Fragebogen mit rund 40 Fragen und 200 Antwortmöglichkeiten beantworteten fast 12.000 Menschen aus dem gesamten Bundesland.

Die Auswertung:

Die Umfrage ist nicht repräsentativ, dennoch aussagekräftig. Wissenschaftler der Evangelischen Hochschule Dresden haben sie begleitet und bei der Auswertung unter anderem darauf geachtet, dass pro Frage und Auswertungsregion eine Mindestanzahl an Antworten vorlag.

Aus allen für die jeweilige Einheit vorliegenden auswertbaren Antworten wurden Noten gebildet – von 1 (sehr gut bzw. sehr zufrieden) bis 5 (sehr schlecht bzw. sehr unzufrieden). Der genaue Mittelwert ist auf dieser Notenskala also die 3.

Dieser Text ist Teil der großen Serie: FamilienLeben in Sachsen-Anhalt. VS

Das Ergebnis:

Damit die Orte miteinander vergleichbar sind, wurden die Werte zu Teilnoten für wichtige Themenbereiche wie Schule, Kita, Arbeit, Wohnumfeld etc. zusammengefasst.

Die jeweiligen Noten sagen aus, wie familienfreundlich die Stadt oder Gemeinde in den Augen der Umfrage-Teilnehmer ist. Die Befragten konnten auch angeben, in welchen Bereichen mehr investiert werden sollte. Die Ergebnisse für Ihren Ort sehen Sie, wenn Sie mit der Maus über die Karte fahren.