In Sachsen-Anhalt ist jede Menge los zum Kindertag am 1. Juni.

Der Internationale Kindertag fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag. In ganz Sachsen-Anhalt wird jede Menge geboten, ob sportliche Aktivitäten, Konzert oder Staunen im Lokschuppen bei der Deutschen Bahn. Wir haben die besten Tipps zusammengestellt.

1. MZ-Kinderfest im Bahnhof Halle

In Halle kann in den spannenden Beruf des Journalisten reingeschnuppert werden. Am Hauptbahnhof veranstaltet die Mitteldeutsche Zeitung ab 11 Uhr ein kostenloses Fest mit allem was Kinderherzen höher schlagen lässt: Einer Hüpfburg, Kinderschminken, Basteln und dem Clown Lulo, der Seifenblasen auf seinen Händen tanzen lassen kann.



Wer alle Stationen durchgespielt hat und dazu ein paar Fragen beantwortet, erhält einen Kinderpresseausweis und ist dem Beruf des Journalisten schon ein Stück näher gekommen. Der Kindertag ist auch ein Tag der Kinderrechte, weshalb eine große Wünschewand aufgebaut wird, an der die Kinder aufschreiben und malen können, was sie sich erträumen.

Lesen Sie auch: Kinderfest mit Hüpfburg, Esel und Titelseiten-Star – das steckt hinter dem bunten Trubel am Bahnhof

2. Kindertag in der Arche Nebra

In der Arche Nebra taucht der Nachwuchs am Kindertag in die Geschichte der Bronzezeit ein. Im Planetarium breitet sich eine 360-Grad-Kuppel über den Köpfen aus und Besucher begeben sich auf eine Zeitreise zur Himmelsscheibe von Nebra. Für alle Kinder bis 16 Jahre ist der Eintritt frei.

3. Kindertag im Deutsche Bahn Museum schon am Sonnabend in Halle

Für alle, die den Kindertag kaum erwarten können, bietet das Deutsche Bahn Museum schon einen Tag früher, am 31. Mai ab 10 Uhr ein buntes Spaßprogramm an. Ob Klein oder Groß, Eisenbahnen faszinieren viele Menschen. Auf dem Kinderfest können sie als kleine Modelleisenbahnen, als große historische Loks oder als Ausmalbild entdeckt werden.

In Halle kann man historische Loks bestaunen. Foto: Mauro Esposito

4. Pusteblume-Kinderfest im Elbauenpark Magdeburg

Das Pusteblume Kinderfest der Volksstimme im Elbauenpark Magdeburg wird am 1. Juni 2025, von 10-18 Uhr im Elbauenpark Magdeburg gefeiert.



Es gibt Hüpfburgen, Kinderschminken und ganz viel tolle Live-Musik von Kinderbands.

5. Rutschen testen in Bad Lauchstädt

Kostenloser Badespaß und neue Attraktionen erwarten die Kinder im Freibad Bad Lauchstädt. Am Sonntag, 1. Juni, haben alle Kinder bis 14 Jahre freien Eintritt ins Freizeit- und Erlebnisbad. Um 15 Uhr wird die neue Wellenrutsche feierlich eingeweiht.

Das „musikalische Abenteuer der besonderen Art“ findet im Erlebnishaus – also auch im Fall von Regen – statt. Das Konzert ist im regulären Eintrittspreis enthalten, Kinder unter zwei Jahren müssen gar keinen Eintritt bezahlen.

5. HFC-Kinderfest mit Hallotri in Halle schon am Sonnabend

Das Warten hat ein Ende: Am Samstag, dem 31. Mai, verwandelt sich der große Parkplatz direkt am LEUNA-CHEMIE-STADION wieder in ein buntes Paradies für Familien. Von 10 bis 16 Uhr steigt das großes Kinderfest – ein Ereignis mit Tradition, das Jahr für Jahr zahlreiche kleine und große Besucher begeistert.



Was können Besucher erwarten? Eine fröhliche Maskottchenparade, vielfältige Spiel- und Mitmachaktionen, sportliche Herausforderungen und kreative Bastelangebote sorgen dafür, dass garantiert keine Langeweile aufkommt. Auf der Bühne läuft den ganzen Tag über ein unterhaltsames Programm mit Musik, Tanz, Künstlerauftritten und vielen weiteren Highlights – perfekt zum Zuschauen, Mitmachen und Mitfeiern!