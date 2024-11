Am 11. November beginnt die fünfte Jahreszeit. Wir stellen acht Tipps zum Mitfeiern vor.

2023 übergab Köthens Bürgermeisterin Christina Buchheim erstmalig den Schlüssel an Kukakö-Präsident Dennis Mormann.

Wer noch immer glaubt, dass Sachsen-Anhalt mit Karneval nichts am Hut beziehungsweise der Narrenkappe hat, muss sich eines Besseren belehren lassen. Im Land gibt es mehr als 180 Vereine mit über 17.000 Mitgliedern – etwa die Hälfte von ihnen sind Kinder und Jugendliche. Am 11. November starten die Jecken in die 5. Jahreszeit. Wir stellen einige Möglichkeiten zum Mitfeiern vor.

1. Kukakö! in Köthen

"Märchenzauber überall, Kukakö macht Karneval“ lautet das Motto der Köthener Karnevalisten für die Session 2024/25. Ihre traditionelle Eröffnung wird natürlich am 11. November um 11.11 Uhr mit dem Sturm auf das Rathaus und der Herausgabe des Schlüssels zur Stadt begangen.

Bereits ab 10.30 Uhr wird das Publikum auf dem Markt mit einem bunten Programm unterhalten. Auf der Bühne ist dann ein kleiner Vorgeschmack auf das tolle Treiben zu sehen, das die „Erste Köthener Karnevalsgesellschaft 1954“ in ihrem Jubiläumsjahr zum 70. Geburtstag in den kommenden Monaten geplant hat.

Weitere Informationen unter www.kukakoe.de

2. Hallas Helau! in Halle

Unter dem Motto „Die Welt im Narrenspiegel“ starten die Karnevalisten aus Halle und dem Saalekreis, zusammengefasst im „Halle-Saalkreis Karneval Verein“, in die neue Session. Am 11. November beginnt auf dem halleschen Markt ab 10 Uhr die bunte Feierei. Auf der Showbühne können närrische Gäste neben der musikalischen Unterhaltung einer Brass-Band vor allem die akrobatischen Tanzeinlagen der Funkenmariechen und elegante Garde-Tänze bewundern.

Wie es sich gehört, wird 11.11 Uhr der hallesche Bürgermeister Egbert Geier mehr oder weniger freiwillig den Schlüssel für das Rathaus an das frisch gekürte Prinzenpaar herausgeben, damit die Narren von nun an die Geschicke der Stadt lenken können.

Weitere Informationen unter www.hskv-ev.de

3. ZCV Helau! in Zeitz

Der „Zeitzer Carneval Verein ZCV ‚Grün-Weiß‘“ startet unter dem Motto „Zeit-/z ist chaotisch, nur der ZCV beherrscht das Chaos“ in die 39. Session. Um so vielen Närrinnen und Narren wie möglich die Teilnahme an dem verrückten Treiben zu ermöglichen, haben die Jecken die Sessionseröffnung auf den 16. November verlegt.

Schon um 9.30 Uhr versammeln sich alle an der Hainicher Dorfstraße für den traditionellen Festumzug durch Zeitz, organisiert vom „Bergisdorfer Carnevals Club“. Bewaffnet mit Konfetti und Kamelle erfolgt um 11.11 Uhr auf dem Rathausbalkon die festliche Schlüsselübergabe durch den Oberbürgermeister.

Weitere Informationen unter www.facebook.com/zcv.zeitzercarnevalverein

4. Dessau Helau!

Am 11. November bleiben die Karnevalisten aus der Doppelstadt lieber unter sich. Die drei größten Vereine treffen sich im Brauhaus, um die Sessionseröffnung gebührend zu feiern. Dann wird dem Bürgermeister auch der Schlüssel für das Rathaus abgenommen und die Jecken übernehmen das Regiment.

Erst im Februar geht es dann richtig los. Der „Waldeser Carneval Club“ startet in seine 52. Session mit der Prinzenkürung am 8. Februar. Die „Erste große Dessauer Karnevalsgesellschaft Gelb/Rot von 1954“ beginnt ihre 71. Session unter dem Motto „Hier bist Du Narr, hier darfst Du’s sein“ mit der Tanzveranstaltung „Club Dance meets Karneval“. Der „Mitteldeutsche Carneval Club Dessau“ feiert am 22. Februar mit einer großen Abendveranstaltung.

Weitere Infos und Tickets unter www.kg-gelb-rot-dessau.de, www.waldeser.de und www.mcc-dessau.de

5. Wigo Helau! in Wegeleben

Am 16. November starten die Jecken in Wegeleben (Harz) unter dem Motto „Gespenster drehen ihre Runde beim KCW zur Geisterstunde“ mit einem Straßenumzug durch die „Bodemetropole“ in die 61. Session. 9.30 Uhr treffen sich dafür alle Feierwütigen an der Grundschule. Seinen Höhepunkt findet der Umzug um 11.11 Uhr auf der Rathaustreppe zur Schlüssel- und Machtübergabe.

Weitere Infos und Tickets unter www.karneval-wegeleben.de

6. Lazi Hopp! in Bernburg

Traditioneller Beginn der närrischen 5. Jahreszeit in Bernburg ist der 11. November. Der Treffpunkt für den bunten Narrenzug durch die Innenstadt ist am Kloster um 10.20 Uhr. Es geht über den Alten Markt bis zum Rathaus, wo nicht nur der Schlüssel zur Stadt ergattert, sondern auch Obernarr Till Eulenspiegel befreit wird. Der soll sich nämlich 1325 in Bernburg als Turmbläser verdingt und einen seiner legendären Streiche gespielt haben.

Der „Bernburger Karnevalsclub“ lädt am 16. November 19.30 Uhr alle Jecken und die, die es noch werden wollen, zur Eröffnungsparty der 70. Session mit Prinzenproklamation ins Salzwerk ein.

Weitere Infos und Tickets unter www.lazihopp.de

7. Hänichen Ojeh! in Gräfenhainichen

Die Jecken vom „Gräfenhainicher Carneval Club“ eröffnen am 11. November ihre 51. Session unter dem Motto „Hollywood ade – der GCC macht den Dreh“ auf der Freilichtbühne an der Schlossruine. Ein Zeremonienmeister führt durch das bunte Programm inklusive Büttenrede, das schon einen Ausblick auf die kommenden jecken Monate gibt. Der Bürgermeister lässt sich nicht lumpen und bringt nicht nur den Schlüssel zum Rathaus mit, sondern auch eine eigene musikalische Einlage.

Zur ersten großen Galaveranstaltung am 16. November ab 18.30 Uhr im Sportforum erwarten die Gäste Tanz, Gesang und Büttenreden.

Weitere Infos unter www.gcc-ev73.de

8. Bad Kösen Helau!

Die Jecken aus Bad Kösen feiern ihr 70. Jubiläum am 16. November ab 16.11 Uhr mit einer großen Sause im Ritterbad-Carré. Dafür wird eigens ein großes Festzelt aufgebaut. Die Tanzformationen, der Elferrat und die Hofdamen zeigen Auszüge aus ihren Programmen und machen Lust auf die anstehenden Veranstaltungen im kommenden Jahr.

Nicht fehlen darf die Schlüsselübergabe durch Bad Kösens Ortsbürgermeister Holger Fritzsche, der – ganz Karnevalist – am 11. November seinen Geburtstag feiert. Mit dem Stadtschlüssel im Gepäck sind die Narren dann berechtigt in der 5. Jahreszeit im Rathaus zu schalten und zu walten.

Mehr Infos unter www.instagram.com/koesener_karnevalsverein_ev