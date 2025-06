42 Tage Ferien, aber nur ein paar freie Tage? Kein Problem – wir zeigen in unserem neuen "Ferienmagazin" die schönsten Ausflugsziele für Familien direkt vor der Haustür - als Geschenk kostenfrei. Von Eltern und Großeltern gestestet.

Ferien in Sachsen-Anhalt 2025

In Sachsen-Anhalt gibt es am Freitag für mehr als 200.000 Schüler Zeugnisse.

Halle (Saale)/Magdeburg. Sechs Wochen Sommerferien – für Kinder klingt das nach Freiheit, für viele Eltern eher nach einer logistischen Herausforderung. Denn wer hat schon 42 Tage Urlaub?

Lesen Sie auch: Die XXL-Liste für die Sommerferien in Sachsen-Anhalt: In Sachsen-Anhalt und Umgebung gibt es in den Sommerferien vom 28. Juni bis 8. August viel zu entdecken.

Damit zwischen „Was machen wir heute?“ und „Mir ist langweilig!“ keine Nerven blank liegen, haben wir – die Mitteldeutsche Zeitung und die Volksstimme – für Familien ein Magazin zusammengestellt, das voller Ideen, Erlebnisse und echter Geheimtipps steckt.

Lesen Sie auch: Ferien-Sparaktionen 2025 in Sachsen‑Anhalt: Freier Eintritt und Vergünstigungen: Welche Angebote Eltern jetzt kennen müssen

Ob Tagesausflug oder Wochenend-Abenteuer, ob Tierpark oder Technikmuseum, ob See oder Schlechtwetter-Tipp – unser großes Ferienheft zeigt, was Familien in Sachsen-Anhalt alles erleben können. Und das Beste: Viele Ziele sind nur einen Katzensprung entfernt.

Auch interessant: Sommerferien 2025 - Kaltes Nass macht Kindern an heißen Tagen besonders Spaß: Welcher Aquapark verbirgt das ultimative Wasserabenteuer?

Unsere Redakteurinnen und Redakteure aus mehr als 20 Lokalredaktionen haben ihre Lieblingsorte verraten – Orte, die sie mit ihren eigenen Kindern, Enkeln oder Freunden besucht und ausprobiert haben.

Vom Elbauenpark in Magdeburg bis zur Baggerstadt Ferropolis, vom Kletterpark im Saalekreis bis zur Baumkuchenmanufaktur in der Altmark, vom Geiseltalsee bis zum Kalimandscharo in der Börde: Dieses Magazin steckt voller persönlicher Empfehlungen – lokal, authentisch und mit viel Herz.

Und weil wir wissen, wie flexibel Familien sein müssen, gibt’s das Heft nicht nur gedruckt – sondern digital zum Mitnehmen.

Pünktlich zum Ferienstart in Sachsen-Anhalt erscheint unser Familienmagazin kostenfrei in der App der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme. Einfach reinklicken, durchblättern – und inspirieren lassen.

In unseren Lokalausgaben der Mitteldeutschen Zeitung und der Volksstimme werden die Tipps ab sofort in einer losen Serien veröffentlich.

Für 42 Tage voller kleiner Abenteuer, gemeinsamer Erlebnisse und ganz viel Familienzeit. Wir wünschen viel Spaß und großartige Ferien in Sachsen-Anhalt!