Die Eisbahn in Naumburg, eingebettet in den Weihnachtsmarkt, lockt mit wunderschöner Kulisse.

Schlittschuhlaufen gehört zum Winter wie Puderzucker auf Vanillekipferl. Leider lassen die Temperaturen das Eislaufen auf Naturbahnen oder Teichen oft nicht zu. Zum Glück gibt es viele Möglichkeiten, dem kalten Vergnügen auf künstlichen Eisflächen zu frönen. Wir stellen sieben Orte zum fröhlichen Schlittern vor.

1. Eislaufen auf 600 Metern Höhe in Schierke

Sobald es richtig kalt ist, startet in der Schierker Feuerstein Arena in Wernigerodes Ortsteil Schierke endlich die Eislauf-Saison. Seit dem 23. November sind alle, die heiß auf Eis sind, täglich eingeladen, ihre Pirouetten zu drehen. Noch bis in den März zieht sich das eisige Vergnügen auf 600 Metern Höhe.

In der Arena können Besucher nicht nur Schlittschuhlaufen, sondern nach vorheriger Anmeldung auch Eisstockschießen, einen Eislaufkurs besuchen oder beim Schlägerlaufen mit Eishockeyschläger und Puck über die Eisfläche fetzen. Tanzmäuse- und Mäuseriche kommen zur Eisdisco auf ihre Kosten. Am Samstag, den 21. Dezember lockt eine Weihnachtsspezialausgabe mit den beliebtesten Weihnachtsliedern auf das Eis.

2. Runden auf dem Eis in Wild-West-Manier

In der Wintersaison verwandelt sich Deutschlands größte Westernstadt „Pullman City Harz“ in Hasselfelde in ein amerikanisches Winter-Wonder-Land. An den Wochenenden bis zum 5. Januar lädt die bunt erleuchtete Wild-West-Stadt zum Bummeln durch die Shops, zu Live-Musik-Events oder zum Besuch des Weihnachtsmannes ein. Ein besonderes Highlight ist die Schlittschuhbahn direkt auf der Mainstreet. Kleine und große Cowboys und Cowgirls drehen hier ihre Runden auf dem Eis. An jedem Samstag ab 17 Uhr bringen sie die Eistanzfläche bei der Schlittschuhparty mit Musik und Moderation zum Beben.

3. EisArena als Höhepunkt des Dessauer Adventsmarkts

Direkt vor dem Rathaus ziehen die Dessauer und Besucher der Stadt ihre Kreise auf der 450 Quadratmeter großen Fläche der „Stadtwerke EisArena“. Diese wurde bereits zum zweiten Mal von den Stadtwerken Dessau gesponsert und konnte im vergangenen Jahr etwa 8.800 Eisläufer begeistern. Für den Dessauer Adventsmarkt ist sie somit ein echter Hingucker. Noch bis zum 6. Januar ist die echte Eisfläche täglich für Groß und Klein geöffnet.

4. Shopping und Eislaufen in Kombination

Vor oder nach dem Shopping noch ein paar Runden auf dem Eis drehen, ist im Nova Shoppingcenter in Leuna (Saalekreis) möglich. Vor dem großen Einkaufszentrum ist noch bis zum 4. Januar eine Eislaufbahn aufgebaut. Wer keine eigenen Schlittschuhe hat, kann diese und auch verstellbare Gleitschuhe direkt vor Ort ausleihen. Bis zum 21. Dezember ist der Shopping-Eislauf-Spaß täglich außer am Sonntag möglich. Danach bis zum 30. Dezember montags, freitags und samstags. Bis zum Ende dann immer donnerstags, freitags und samstags. Aber Achtung: Bei Regenwetter ist die Eislaufbahn geschlossen.

5. Glattes Vergnügen in der Spielstätte der Saale Bulls

Die Spielstätte der Saale Bulls, des halleschen Oberliga-Eishockey-Teams, ist auch für Amateure geöffnet. Der Sparkassen-Eisdom ist Sachsen-Anhalts einzige Eissporthalle. Derzeit wird sie umgebaut, sodass alle Aktivitäten – seien es die Heimspiele der Bulls, aber auch das öffentliche Eislaufen – im Sparkassen-Eiszelt stattfinden. Dem glatten Vergnügen tut dies allerdings keinen Abbruch. Auf der etwa 1.800 Quadratmeter großen Eisfläche gibt es täglich öffentliches Schlittschuhlaufen und Samstag ab 19 Uhr eine fetzige Eislaufparty. Zudem kann sich auch jeder selbst im Eishockeyspielen ausprobieren. Eisstockschießen, Eisfußball und Eislaufkurse gehören ebenso zum vielfältigen Angebot. Die Saison geht bis März. Ab September/Oktober 2025 soll der Eisdom frisch renoviert wieder seine Türen öffnen.

6. Sportlicher Wettkampf bei "Naumburg on Ice"

Eingebettet in den Weihnachtsmarkt mit einem tollen Blick auf die Stadtkirche St. Wenzel, das Rathaus und festlich beleuchtete Bürgerhäuser liegt die Naumburger Eisbahn. Noch bis zum 5. Januar hat sie täglich geöffnet. Der Winterzauber „Naumburg on Ice“ lockt nicht nur Eisläufer und die, die es werden möchten, auf die Fläche. Auch zum Eisstockschießen können Interessierte sich verabreden. Am 19. Dezember steht sogar das Finale im Wettkampf um den Eisstock-Champion 2024 an. Die Vorentscheide dafür sind zwar schon gelaufen, aber sein Lieblingsteam im Finale anfeuern, macht auch Gaudi.

7. Auf Kunststoff schlittern in Bitterfeld-Wolfen

Glatt, aber nicht eisig, ist es in der Campus-Eiswelt in Bitterfeld-Wolfen. Hier ist eine Kunststoff-Fläche aufgebaut, die ein ganz ähnliches Erlebnis bereitet, wie eine Eisfläche. Vor Ort kann man entsprechende Schlittschuhe leihen. Die Eiswelt öffnet noch bis April täglich zwischen 10 und 18 Uhr nur auf Voranmeldung, dafür genügt ein Anruf am Vortag.